Medio Ambiente
Un amanecer de candilazo anuncia vientos en Elche y las comarcas del sur
El catedrático Jorge Olcina respalda la sabiduría popular al explicar la imagen captada al alba de este martes desde la Sierra de Crevillente, que combina belleza cromática y explicación científica sobre el estado de la atmósfera
El día amanece como una postal de enamorados, con el cielo incendiado de tonos rojizos y anaranjados, una escena que parece marcar el inicio de algo especial. La imagen, captada desde la Sierra de Crevillente, y vista desde Elche, Santa Pola y toda la Vega Baja, ha despertado admiración y también recuerdos entre los vecinos más veteranos, que aseguran que estos amaneceres tan intensos “anuncian vientos poderosos”, una sabiduría popular que, en este caso, encuentra respaldo científico.
La fotografía refleja un fenómeno atmosférico conocido como cielo de candilazo, una expresión tan sugerente como precisa, que explica el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina Cantos, especialista en Climatología y Riesgos Naturales. Según detalla el experto, este tipo de cielos no solo tienen un gran valor estético, sino que también aportan información meteorológica relevante.
Qué es un cielo de candilazo
Los de este martes al amanecer "son cielos que se llaman de candilazo, que se componen de tonalidades rojizas, anaranjadas y suelen ser por presencia de nubes de tipo medio y alto”, explica Olcina, quien señala que este tipo de nubosidad juega un papel clave en la apariencia del amanecer. Se trata de nubes situadas a varios kilómetros de altura, capaces de filtrar y reflejar la luz solar cuando el sol se encuentra muy bajo en el horizonte.
Estas condiciones se producen especialmente en los momentos de transición del día, al amanecer o al atardecer, cuando la radiación solar incide de forma oblicua. “Al amanecer y sobre todo al atardecer, en función de la reflexión de los rayos del sol, se produce este fenómeno. Exactamente es cuando lo rayos dan en los cristales de esas nubes”, apunta el catedrático, subrayando el papel del vapor de agua presente en la atmósfera.
La relación con el viento
Más allá de la belleza visual, el candilazo suele estar asociado a situaciones de viento más intenso de lo habitual. “Es verdad que suelen acompañar a situaciones de viento un poquito más elevado de lo habitual”, afirma Olcina. En el caso concreto de estos días, la imagen coincide con un patrón atmosférico muy definido.
“Estamos en unas situaciones ya varios días de circulación del noroeste, del oeste, de lo que llamamos ponientes”, detalla, indicando que esta dinámica favorece la presencia de vientos rápidos, especialmente en las capas más altas de la atmósfera. “El viento está circulando a gran velocidad, más incluso en las capas altas, que es donde están esas nubes”, añade, conectando directamente el fenómeno visual con el comportamiento del aire.
Ciencia y tradición se dan la mano
La explicación científica refuerza lo que los antiguos del lugar llevan generaciones observando: cuando el cielo amanece teñido de fuego, el viento no anda lejos. Este conocimiento empírico, transmitido de forma oral, encuentra hoy respaldo en la climatología moderna, que permite interpretar esos colores como indicadores atmosféricos.
El fenómeno se produce porque, al atravesar una mayor porción de atmósfera, la luz solar pierde los tonos azules y deja pasar los colores cálidos, que se reflejan en las partículas de agua suspendidas en las nubes medias y altas. “En el agua, en el vapor de agua, se generan esas realidades”, resume Olcina, ligando física, óptica y meteorología.
A pesar de su componente técnico, el experto no olvida el aspecto emocional del fenómeno. “Son cielos muy bonitos, por otra parte”, concluye con cercanía, recordando que la ciencia también puede convivir con la contemplación y el disfrute.
El amanecer, efímero y siempre distinto, vuelve así a ofrecer romáticas señales para recordar que cada inicio de día puede ser especial; una mezcla de conocimiento y emoción, donde el cielo se convierte, una vez más, en el mejor narrador del tiempo que está por venir.
