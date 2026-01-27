El bipartito de Elche cierra filas con el Hospital del Vinalopó por la polémica de los catéteres reutilizados

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, y su socia de gobierno, Aurora Rodil, salieron este martes al paso de la polémica por la supuesta reutilización de catéteres de un solo uso en el Hospital Universitario del Vinalopó, después de que el PSPV-PSOE anunciara hace cuatro días su intención de elevar el caso a la Fiscalía. Ambos dirigentes defendieron el funcionamiento del centro sanitario, negaron que existan irregularidades acreditadas y acusaron a la oposición de generar alarma social en un contexto de crisis general del sistema sanitario.

Noticia falsa

Ruz fue especialmente contundente al calificar la información sobre la reutilización de material sanitario como “una noticia falsa”. El alcalde explicó que ha hablado directamente tanto con la gerencia como con los responsables máximos del hospital, gestionado por Ribera Salud, y recalcó que las inspecciones de la Conselleria de Sanidad no han detectado irregularidades. “Mientras el servicio sea bueno, nosotros consideramos que es bueno, y así lo acreditan los informes y los rankings”, afirmó, añadiendo que no mantiene “ningún compromiso con ninguna empresa porque las empresas son herramientas para servir a la sociedad”, destacó.

Crisis sanitaria

El primer edil expuso si en algún momento se detectara una anomalía o un fin que no sea el adecuado, el gobierno municipal sería “el primero en decir: se acabó”, en relación a la concesión en el hospital público. Rodil, por su parte, se alejó de la polémica para poner el foco, desde su condición de médico en excedencia del sistema público, en la crisis sanitaria que, a su juicio, atraviesa todo el país. En un claro ataque al Gobierno central, la portavoz de Vox recordó que el próximo día 16 comenzará una huelga indefinida de médicos en toda España, “algo inédito en nuestro colectivo”, y alertó de que “o nos movilizamos o la sanidad pública se muere”.

Derivaciones

En este contexto, defendió que Elche no es ajena al colapso del sistema y puso como ejemplo las derivaciones constantes del Hospital General de Elche a centros privados, tanto para intervenciones quirúrgicas como para pruebas diagnósticas. “La sanidad pública tiene que pagar esa atención en la privada porque está colapsando todo”, señaló.

Sobre el caso del Vinalopó, desde el bipartito incidieron a preguntas de los periodistas que no se puede poner en cuestión la seguridad de los pacientes a partir de un correo interno cuya autenticidad ha sido negada por la concesionaria y cuando las inspecciones oficiales no han confirmado la práctica denunciada. A su juicio, el debate debería centrarse en reforzar el sistema sanitario y no en “utilizar políticamente” una polémica que, insistió, no ha sido acreditada.

Integrantes de la plataforma este jueves a las puertas del Hospital Vinalopó de Elche / INFORMACIÓN

Correo electrónico

Las reacciones del gobierno local llegan después de que el PSPV-PSOE anunciara el pasado 23 de enero que trasladará a la Fiscalía un correo electrónico interno de Ribera Salud en el que, presuntamente, se reconocía la reutilización de catéteres de electrofisiología hasta diez veces en el Hospital del Vinalopó. Los socialistas consideran que los hechos revisten “extrema gravedad” y han reclamado tanto una investigación judicial como la reversión de la concesión sanitaria, una postura compartida por Compromís y por la Plataforma por la Reversión del Vinalopó.

Desde la Conselleria de Sanidad, sin embargo, se ha reiterado que las inspecciones realizadas no han detectado reutilización de material de un solo uso, mientras que Ribera Salud ha negado de forma rotunda la práctica y ha anunciado acciones legales por lo que considera una campaña de desprestigio.