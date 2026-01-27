El nuevo colegio público El Faro de Santa Pola ya funciona con 437 escolares y 21 aulas activas

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, visitaba este martes el CEIP El Faro de Santa Pola, un nuevo centro educativo que ha entrado en funcionamiento durante el actual curso escolar 2025-2026 y que da respuesta a las necesidades de escolarización del municipio. La actuación ha supuesto una inversión pública superior a los 12,8 millones de euros y refuerza la red de infraestructuras educativas en la localidad.

El centro, situado en la calle Monte de Santa Pola número 9, se encuentra ya plenamente operativo y forma parte de la planificación educativa diseñada por la Generalitat para atender el crecimiento de la población escolar en el litoral de la provincia.

Vista exterior del nuevo colegio público de Santa Pola / INFORMACIÓN

Un centro en marcha desde este curso

El CEIP El Faro cuenta actualmente con 21 unidades en funcionamiento y escolariza este curso a un total de 437 alumnos y alumnas, cifras que reflejan la alta demanda educativa existente en la zona. La apertura del colegio ha permitido aliviar la presión sobre otros centros del municipio y mejorar la distribución del alumnado.

Desde el inicio del curso, el centro ofrece unas instalaciones modernas, concebidas para responder tanto a las necesidades pedagógicas actuales como a las condiciones de trabajo del profesorado, dentro de un entorno adaptado a la enseñanza pública del siglo XXI.

Inversión de más de 12,8 millones

La construcción del CEIP El Faro ha supuesto una inversión total de 12.847.000 euros, destinada a dotar a Santa Pola de un centro educativo de calidad. Esta inversión ha permitido levantar un colegio con espacios amplios, funcionales y acordes a los estándares educativos actuales.

La puesta en funcionamiento del nuevo centro ha contribuido a una mejor planificación educativa en el municipio, al tiempo que garantiza unas condiciones adecuadas para el desarrollo académico del alumnado y la actividad docente.

La consellera estuvo acompañada por la alcaldesa de Santa Pola y personal del centro escolar / INFORMACIÓN

Compromiso con la educación pública

Durante la visita institucional, la consellera ha subrayado la importancia de seguir impulsando infraestructuras educativas que garanticen una educación pública de calidad y ha reafirmado el compromiso de la Conselleria de Educación con la mejora continua de los centros escolares de la Comunitat Valenciana.

La actuación en Santa Pola se enmarca en la política autonómica de renovación y ampliación de la red de colegios públicos, con el objetivo de ofrecer una enseñanza accesible, moderna y bien planificada en todos los municipios.