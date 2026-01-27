Compromís estalla contra la Diputación por los retrasos con el Palacio de Congresos de Elche

Compromís cargó este martes contra la falta de inversiones de la Diputación provincial hacia Elche y la renuncia del Ayuntamiento a subvenciones ya concedidas. La portavoz del grupo municipal, Esther Díez, y el diputado provincial Ximo Perles, advirtieron de que las grandes promesas anunciadas por Pablo Ruz al inicio del mandato "se están quedando en humo”.

Casino

Según Díez, el incumplimiento de esos anuncios resulta “especialmente evidente” en proyectos que debían financiarse con fondos de la institución provincial y que, a día de hoy, siguen sin materializarse. Entre ellos citó el antiguo edificio del Casino de la Glorieta, que el PP prometió reconvertir en un centro cultural. “Ese proyecto ha quedado en papel mojado”, afirmó la portavoz, después de que el concejal ilicitano y diputado provincial Juan de Dios Navarro haya reconocido que en 2026 no se invertirá “ni un solo euro” en la remodelación del inmueble.

Palacio de Congresos

Más llamativo aún, a juicio de Compromís, es el estado del proyecto del Palacio de Congresos. Díez recordó que esta infraestructura fue anunciada por el PP en 2019 y que, seis años después, únicamente se ha completado la fase del anteproyecto. “No hay avances reales ni fechas claras para su ejecución”, lamentó. Por su parte el diputado provincial tildó de “parálisis total” la gestión de la institución provincial bajo el mandato del popular Toni Pérez. Según Perles, esta falta de gestión política está repercutiendo directamente en ciudades como Elche con proyectos como el citado Palacio de Congresos que siguen sin avanzar siete años después del anuncio.

En relación con esta infraestructura, desde la formación detallaron que lo único consignado en los presupuestos de la Diputación para 2026 es la redacción del proyecto. “Con mucha suerte se redactará durante ese año y su licitación llegará a finales de 2026”, explicó, insistiendo en que no existe un compromiso real para iniciar las obras a corto plazo.

Plan de Igualdad

A la falta de inversiones se suma, según la portavoz municipal, la renuncia del propio Ayuntamiento a ayudas ya concedidas. En este sentido, la coalición valencianista reprobó que la Concejalía de la Mujer ha desistido de una subvención de la Diputación destinada a la elaboración del tercer Plan de Igualdad de Elche. Para Díez, este hecho supone una “falta de compromiso" del bipartito y señaló que tras el último pleno quedó patente la “enorme distancia entre el relato purpurina que quiere vender Pablo Ruz y los problemas reales que vive la ciudadanía en las calles, que siguen sin respuesta”, sentenció.

Noticias relacionadas

Perles fue más allá al denunciar que la Diputación “actúa por pura inercia”, y alertó de que incluso ayudas que antes se tramitaban de forma casi automática están dejando de llegar a los municipios. Entre ellas citó las subvenciones para la redacción de planes de igualdad o el bono comercio, cuya ausencia, según Compromís, tiene “un impacto muy negativo” en la vida cotidiana de la ciudadanía.