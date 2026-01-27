Las partidas rurales del norte de Elche tendrán microbuses en la futura contrata

Al taxi a las pedanías se le sumarán microautobuses en aquellas partidas rurales de Elche donde hasta ahora no llegaba el transporte público. Es la solución que ve el Ejecutivo local de PP y Vox para cubrir el servicio en zonas como El Ferriol, Les Vallongues o Santa Ana donde hasta ahora se hacía inviable que entrasen autobuses ordinarios por la poca demanda y las dificultades que presentan algunos caminos.

Si el pasado 18 de diciembre el bipartito eligió Torrellano para entregar el cheque a la pasajera número 15 millones, este martes la atención se puso sobre El Altet, la segunda zona del Camp d'Elx más poblada. Junto a la plaza mayor el equipo de gobierno aprovechó para hacer balance del primer año de la puesta a punto del bus a las pedanías, e incluso la empresa adjudicataria, Avanza, dispuso de uno de los vehículos de la flota y alteró el rótulo led que indica la línea para que se mostrase "Primer aniversario pedanías Elche" con el que incidir en la especial efeméride y poner de relieve que en estos doce meses han pasado 1,5 millones de pasajeros por las líneas que se habilitaron con un contrato complementario al de los autobuses urbanos.

Asistencia técnica

Al hilo el alcalde, Pablo Ruz, no pasó por alto que ya se están dando pasos para la próxima contrata de 400,4 millones de euros que aglutinará todo el transporte urbano en una sola concesión, y en vista a que la actual que cubre la red urbana caduca en diciembre de 2026, dejó claro que el refuerzo con líneas nocturnas y la ampliación a nuevas partidas llegará cuando se apruebe la próxima contrata, con la vista en enero de 2027, a escasos meses de las próximas elecciones municipales.

Según avanzaron desde el área de Movilidad, en estos momentos está en licitación la contratación del servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto de prestación de servicio público, así como el estudio de viabilidad de la concesión del servicio de transporte urbano colectivo de la ciudad de Elche y los trabajos complementarios.

Bases

Este pliego externalizado sentaría las bases de la nueva contrata y debería estar perfilado en un plazo estimado de cinco meses, con la vista en el próximo verano. Eso sí, desde el bipartito se dejó claro que además de las aportaciones del Ayuntamiento se va a escuchar a los propios vecinos para que hagan aportaciones.En este caso, reconocieron que el modelo actual tiene límites, especialmente en las pedanías del norte del donde la dispersión de viviendas, la baja densidad de población y la complejidad de vias en el entorno rural que hacen inviable la circulación de autobuses convencionales.

Por ello, el concejal de Movilidad Claudio Guilabert sostuvo que una salida es la implantación de vehículos de menor tamaño para atender esos enclaves con caminos tortuosos. Al respecto el primer edil matizó que estas zonas no podrán tener frecuencias similares a las de núcleos más poblados o turísticos. “No se puede poner un microbús para dos personas. Buscamos eficiencia, corresponsabilidad y sentido común”, señaló, apuntando también a la complementariedad con el servicio de taxi a las pedanías, que paralelamente seguiría en funcionamiento.

1.300 paradas

Sobre el modelo del autobús a las pedanías Ruz puso el foco en que el primer año del servicio ha demostrado que “era necesario" y que ha venido para quedarse”. Recordó que conectar todo el término municipal no ha sido fácil, pero que hoy el sistema suma unas 1.300 paradas diarias en las pedanías, enlazadas con 174 paradas en la ciudad, lo que permite una vertebración “prácticamente absoluta”.

A nivel global hay nueve líneas regulares a pedanías, tres líneas especiales a las playas y dos ejes clave, como son las líneas R1 y R10, que conectan el aeropuerto, el Parque Empresarial, Torrellano, El Altet y las playas, concentrando cerca del 60% de los usuarios, con 888.000 pasajeros en un año. “Son cifras que hablan de oportunidades”, señaló Ruz, aludiendo a niños que acuden a entrenar, personas mayores que se desplazan a la ciudad o jóvenes que en verano van a las playas sin depender del coche privado.

Flota

Otro de los propósitos con la nueva contrata es la ampliación de la flota y la inclusión de nuevas tipologías de vehículos. Actualmente se presta el servicio en todo el término municipal de Elche con unos 80 autobuses, tanto urbanos como de pedanías, de los cuales aproximadamente el 76% son híbridos o eléctricos. Antes de que finalice el año se incorporarán cuatro nuevos autobuses eléctricos, aunque desde el Ayuntamiento insisten en que el futuro contrato permitirá a las empresas proponer mejoras tecnológicas.

El concejal de Pedanías, Pedro José Sáez, defendió por su parte que el servicio ha supuesto “una apuesta valiente” para cohesionar todo el municipio. “Nos decían que no se podía hacer y se ha hecho. Ahora toca afinar y ampliar”, señaló.

Por su parte la socia de gobierno Aurora Rodil incidió en el impacto social del transporte público en las pedanías, especialmente para jóvenes y trabajadores, y calificó el cambio como “revolución silenciosa”.

Mesa de Movilidad

Sobre la petición de Compromís en el pleno de convocar la Mesa de Movilidad ante la relevancia del próximo contrato, Ruz cerró la puerta a dar fechas y contestó que se celebrará esa reunión cuando el gobierno local lo considere oportuno en base a que se trate del momento adecuado en el proceso de contratación. Reprobó, eso sí, que la formación valencianista estuviera al frente de la movilidad sostenible en el pasado mandato "y no hizo nada", en relación al autobús a las pedanías.