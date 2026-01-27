Esta es la programación cultural de Elche para este fin de semana
Espacios como El Gran Teatro o l'Escorxador acogerán desde conciertos de música festera hasta sesiones de hipnosis cómica u obras como Ruleta rusa
El Gran Teatro de Elche albergará el próximo domingo, 1 de febrero el Concierto de Música Festera con motivo del Mig Any y por el 50 aniversario de la asociación de Moros y Cristianos. El concierto se desarrollará en colaboración con la Concejalía de Festejos y se enmarca dentro de los actos conmemorativos de esta efeméride, con acceso gestionado por el propio departamento municipal.
Por su parte, l' Espai Escènic de L’Escorxador acoge la representación de la obra Ruleta rusa, protagonizada por Eva María Latorre, con funciones previstas para el viernes 30 y sábado 31 de enero, a las 20 horas, y el domingo 1 de febrero, a las 19 horas. La propuesta teatral se suma a la programación escénica con una entrada única de 15 euros, disponible en la taquilla del Gran Teatro, vivaticket.com y en la taquilla de L’Escorxador una hora antes del inicio de cada función.
Llotja
La agenda cultural de la semana que trasladó el Ayuntamiento este martes se completa con una amplia programación en La Llotja, donde se celebran las sesiones de hipnosis cómica de Aryel Altamar el sábado 31 de enero, así como el monólogo Cosas de padres, de Raúl Massana, el domingo 1 de febrero. En el ámbito cinematográfico, el Cine Odeón acoge nuevas proyecciones de la Filmoteca Municipal, con la película Monsieur Aznavour, junto a las sesiones del Cineclub Luis Buñuel y las proyecciones de cine infantil dirigidas al público familiar.
Cine en valenciano
Asimismo, se mantiene la programación de cine en valenciano y las propuestas habituales de la cartelera municipal. En el apartado expositivo, continúan abiertas varias muestras en los principales espacios culturales de la ciudad, como el MAHE, con exposiciones dedicadas a Eusebio Sempere y al Misteri d’Elx, el MACE, con la muestra El espíritu de la materia de Paco Santana, la Lonja Medieval, la Orden Tercera y el Hort dels Pontos, además de las propuestas dirigidas al público escolar y familiar en La Tramoia, configurando una oferta cultural diversa y continuada a lo largo de toda la semana.
