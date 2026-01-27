Elche amplía hasta las cuatro de la mañana el cierre del ocio nocturno

El Ayuntamiento de Elche ha aprobado la ampliación del horario de cierre en media hora, hasta las 4 horas de la mañana, para determinados establecimientos de ocio nocturno incluidos en el Grupo B, una medida que afecta a cafés-teatro, cafés-concierto, cafés-cantante, pubs, karaokes y locales de exhibiciones de contenido erótico. La resolución, publicada el 23 de enero, tiene carácter indefinido mientras no se dicte una nueva disposición en sentido contrario y se apoya en razones de dinamismo social, afluencia turística y condiciones de insonorización, según se cita en el informe municipal oficial.

La decisión municipal se adopta al amparo de una Orden de la Conselleria de Emergencias e Interior, que regula los horarios de espectáculos públicos y actividades recreativas para el año 2026, y permite a los ayuntamientos de municipios de más de 50.000 habitantes ampliar el cierre hasta las cuatro de la madrugada mediante resolución motivada.

Demanda social y atractivo turístico

En la resolución se justifica la ampliación horaria atendiendo, en primer lugar, teniendo en cuenta las peculiaridades de la población. El documento señala que Elche, como “núcleo urbano de gran dinamismo social y cultural con una población superior a los 50.000 habitantes, presenta una demanda consolidada de ocio nocturno”. Una demanda que, según se recoge, responde tanto a una tradición social arraigada como a su condición de ciudad universitaria y polo de actividad económica.

El texto también alude de forma expresa a la afluencia turística constante que registra el municipio durante todo el año, impulsada por su patrimonio cultural, con especial mención al Palmeral de Elche y al Misteri d’Elx, ambos declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Esta circunstancia, señala la resolución, “genera una demanda adicional de servicios de ocio y restauración en horario extendido”, contribuyendo a la dinamización de la economía local y a la mejora de la oferta turística.

Condiciones acústicas y control municipal

La ampliación del horario no es automática ni incondicional. El Ayuntamiento subraya que la medida queda supeditada al estricto cumplimiento de la normativa en materia de contaminación acústica. En este sentido, se especifica que el consistorio “velará por que los locales que se acojan a esta medida dispongan de las condiciones técnicas de insonorización y aislamiento adecuadas”, con el objetivo de garantizar la compatibilidad entre la actividad económica y el derecho al descanso vecinal.

La resolución insiste en la necesidad de ponderar el desarrollo del ocio nocturno con la protección del bienestar ciudadano, en línea con lo establecido en la legislación autonómica y estatal vigente.

Marco legal y horario autorizado

El acuerdo municipal se fundamenta en la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. En su artículo 35, la norma establece que “el horario general de apertura y cierre de los espectáculos públicos […] se determinará, con carácter anual, por orden de la conselleria competente”, y prevé expresamente que los municipios puedan autorizar ampliaciones horarias atendiendo a factores como la afluencia turística o las condiciones de insonorización.

Asimismo, la ley recoge que, dentro del Grupo B, los establecimientos pueden ejercer su actividad con un horario de “Apertura: 12 horas; cierre: 4 horas”, incluyendo cafés-teatro, cafés-concierto, cafés-cantante, pubs y karaokes.

Por su parte, la orden de marzo de 2025 fija con carácter general para los municipios de más de 50.000 habitantes un cierre a las 3.30 horas, pero contempla que “los ayuntamientos podrán ampliar el horario de cierre hasta las 4 horas” mediante resolución motivada, como ha hecho Elche.

La competencia para aprobar esta medida corresponde a la Junta de Gobierno Local, delegada en la Concejalía de Mujer, Comercio, Hostelería y Aperturas desde el 31 de agosto de 2023. El acuerdo establece como horario definitivo para el Grupo B la apertura a las 12 horas y el cierre a las 4, y ordena su publicación en el tablón de edictos municipal, así como la comunicación a la Conselleria de Emergencias e Interior para su conocimiento y efectos oportunos.