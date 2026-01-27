Elche acumula ya cuatro años de retraso con el Plan de Uso y Gestión del Palmeral

La Ley 6/2021 de la Generalitat Valenciana de Protección y Promoción del Palmeral de Elche, aprobada hace ahora algo más de cuatro años, apuntaba a un Plan Director que, según señalaba literalmente, “conjugara”, entre otros documentos, un Plan Especial de Protección y un Plan Rector de Uso y Gestión del Palmeral que, como se apostillaba en el propio preámbulo, eran “instrumentos de planificación y gestión”. Dicho de otro modo, y efectos prácticos, la puesta en marcha de esos programas implicaba que se pudiera desarrollar la legislación por completo, al clarificar aspectos que podían haber quedado en el aire. Sin embargo, cuatro años después, del Plan Especial de Protección no se ha sabido nada y el Plan de Uso y Gestión vuelve a la casilla de salida. Todo después de que el contrato de asistencia técnica de redacción de este último documento se haya quedado desierto pese al intento del bipartito de PP y Vox de adjudicarlo a través del Sistema Dinámico Adquisición (SDA). Así las cosas, ahora se tendrá que volver a sacar el contrato a licitación por un procedimiento ordinario, fuera del sistema SDA, según confirman desde el equipo de gobierno.

Imagen clásica de Elche con el Palmeral, la basílica de Santa María y el Palacio de Altamira / Información

Hasta 32 mercantiles

Fue el pasado 9 de diciembre cuando el Ayuntamiento procedió a invitar a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público a las 32 empresas admitidas en la categoría 5 del contrato SDA de Servicios de Asistencia Técnica, un sistema que, en teoría, según se dijo en su día desde el Ejecutivo local, se puso en marcha para agilizar las adjudicaciones. El presupuesto base de licitación se fijaba en 57.851 euros, a lo que habría que sumar el 21% de IVA, y el plazo de las invitaciones se cerraba en 19 de diciembre. Ahora, pasado algo más de un mes, sin embargo, se ha hecho público que ese mismo día, una vez cerrada la consulta en la plataforma del Estado, los servicios municipales de Contratación habían constatado que no se había presentado ningún tipo de proposición, lo que obligará a comenzar de nuevo con el proceso, dilatando aún más la aprobación de este plan recogido por la Ley del Palmeral.

Poda de palmeras en Elche. / Áxel Álvarez

Petición de ayudas

Un proceso que ha quedado desierto pese a que en mayo de 2024 la junta de gobierno local dio luz verde a la solicitud de una subvención al Ministerio de Culturapara la redacción del plan, que se valoraba en 55.000 euros, de los que se aspiraba a conseguir 33.000 del Gobierno central, dentro de un paquete de ayudas para proyectos de conservación, protección y conservación de bienes declarados Patrimonio de la Humanidad, sin que, hasta ahora, nunca más se supiera nada al respecto de un documento que, a tenor de lo que marca la ley, es fundamental para la protección del Palmeral histórico con reconocimiento de laUnesco, pero también declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

El Parque Municipal de Elche. / Áxel Álvarez

Los objetivos

La ley de 2021, de hecho, deja claro el cometido de ese Plan de Uso y Gestión al señalar que “establece los procedimientos a seguir y los criterios específicos de aplicación en la gestión del bien protegido, y los usos y actividades compatibles con la preservación de sus valores”, y añade que, “en particular, este plan promoverá un programa de reactivación agraria del Palmeral”, que es lo que, en teoría, está haciendo el equipo de gobierno en algunos huertos, sin que exista ese documento. Mientras, respecto Plan Especial de Protección, del que tampoco hay rastro formal cuatro años después de la ley, se indica que “establece la ordenación territorial y urbanística, y contiene el Catálogo de Protecciones, así como las medidas destinadas a la conservación y promoción del Palmeral de Elche”. Con el matiz, en el caso del Plan de Protección, de que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998 ya establecía su necesidad sin que nunca se llegara a aprobar documento alguno, pese a las críticas por la necesidad de dar prioridad a una y otra regulación desde colectivos como Volem Palmerar, por ejemplo.

Vista del Palmeral, con el Hospital General de Elche al fondo. / Áxel Álvarez

Los pilares del Plan Director

Con otra salvedad importante: según la ley, ambos documentos, junto al programa de conservación y mantenimiento, que regula la gestión y los criterios específicos a aplicar en las labores agrícolas, incluidos el riego, abonado, poda y tratamientos fitosanitarios, la prevención de riesgos y el mantenimiento y limpieza; el plan de salvaguarda, investigación y difusión; y el estudio de clasificación de palmeras datileras de especial valor por su dátil, forman parte de lo que la normativa aprobada por las Cortes Valencianas en 2021, llama Plan Director del Palmeral. Un Plan Director que, a la sazón, “será público y los informes de ejecución de los planes y programas que incluye se harán públicos con una periodicidad al menos bienal”. Sin embargo, cuatro años después, no hay planes ni programas que se hayan hecho públicos porque tampoco se han aprobado formalmente aún los pilares en los que se debe apoyar ese Plan Director.

El cambio de la ley

De hecho, desde Volem Palmerar siempre han dicho que uno y otro plan son los que permitirían ver qué se puede hacer en los huertos históricos y en la zona de amortiguamiento sin necesidad de acudir a un cambio de la legislación, que es a lo que aspira el equipo de gobierno, con el alcalde, Pablo Ruz, a la cabeza, bajo el argumento de que la Ley del Palmeral es un freno al desarrollo de Elche. No obstante, la nueva consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, en una respuesta dirigida al grupo de Compromís en las Cortes Valencianas y fechada el pasado 18 de diciembre, asegura que “se informa de que, hasta la fecha de respuesta, en la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, no se ha recibido ninguna solicitud formal de modificación de la Ley 6/2021, de 12 de noviembre, de Protección y Promoción del Palmeral de Elche”. Otra cosa es que se pueda haber dado algún paso desde el Ayuntamiento sin que, formalmente, se haya abierto el proceso de reforma normativa.