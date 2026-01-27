Elche despide emocionada al abogado Antonio Martínez Camacho

Elche ha despedido este martes, 27 de enero, al abogado y exconcejal socialista Antonio Martínez Camacho, fallecido a los 67 años, en un emotivo sepelio celebrado en la basílica de Santa María, donde familiares, amigos y representantes de numerosos ámbitos de la vida pública ilicitana se han congregado para rendirle un último homenaje. La ceremonia religiosa, celebrada a las 11 horas, ha estado acompañada por la interpretación musical de una chelista, en un acto marcado por el recogimiento y la emoción.

El letrado, nacido en Cieza (Murcia) el 26 de septiembre de 1958 y residente en Elche desde 1966, dejó una profunda huella en la ciudad tanto en el plano jurídico como en el político, deportivo, festero y social. Sus restos mortales permanecieron en el tanatorio L’Aljub, sala número 5, hasta la celebración de la misa funeral. La noticia de su fallecimiento fue comunicada el lunes durante el pleno municipal por el portavoz del grupo socialista, Héctor Díez.

Llegada del féretro a la basílica de Santa María, donde se ha oficiado la misa funeral / Áxel Álvarez

Amplia representación institucional y social

Al funeral han asistido representantes del mundo de la política, de forma destacada del Partido Socialista, entre ellos el propio Héctor Díez, el concejal socialista Mariano Valera, la concejala de Festejos y Sanidad (PP), Imma Mora, así como el exalcalde de Elche Manuel Rodríguez y otros miembros de corporaciones municipales anteriores.

También han acudido empresarios, abogados, periodistas, miembros de la judicatura, procuradores y representantes del mundo del deporte, entre ellos del balonmano ilicitano. En el ámbito institucional y jurídico estuvieron presentes el ex presidente del Partido Popular, Manuel Ortuño, y el exsecretario del Ayuntamiento, Lucas Alcón. Asimismo, asistió la presidenta y numerosos miembros de la Real Orden de la Dama de Elche, Mari Carmen Pérez Cascales, entidad con la que Martínez Camacho mantuvo un estrecho vínculo durante toda su vida adulta -fue 15 años presidente-. También acudía el presidente de la Junta Gestora de Festejos Populares de Elche, Fernando Jaén.

A la misa acudió el decano del Colegio de Abogados de Elche, Diego García, numerosos funcionarios, jubilados principalmente, del Juzgado de Elche, además de varios miembros de la Venida de la Virgen. Desde Crevillent asistía al sepelio el expresidente de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos, José Ángel Asencio, que nombró a Martínez Camacho con el cargo honorífico de Rei Jaume I hace unos años.

Ilicitanos reunidos a las puertas de Santa María para asistir al sepelio de Martínez Camacho / Áxel Álvarez

Una trayectoria ligada al derecho y al servicio público

Licenciado en Derecho en 1982, perteneció a la primera promoción de la Universidad de Alicante en la especialidad de Derecho Público. Desde entonces desarrolló una extensa carrera profesional en los ámbitos Civil, Mercantil, Penal, Administrativo, Laboral y Militar, ejerciendo de manera continuada hasta que una grave enfermedad le obligó a abandonar la abogacía en los últimos años.

En el plano político, se incorporó al PSOE en 1975, formando parte de la organización socialista clandestina en Elche durante los años setenta. Fue concejal del Ayuntamiento de Elche entre 1987 y 1991, periodo en el que asumió las delegaciones de Deportes, Juventud y Asuntos Jurídico-Administrativos, además de participar en comisiones como Cultura, Hacienda, Urbanismo y Servicios Sociales. Durante esos años tuvo una presencia activa en la vida social y deportiva de la ciudad, impulsando iniciativas como la Media Maratón Ciudad de Elche.

Entre 1985 y 1996 formó parte de la Asamblea General y la Comisión de Control de Bancaja. En el ámbito académico, estuvo vinculado a los inicios de la Universidad Cardenal Herrera CEU en Elche, donde impartió el primer curso de Derecho Administrativo del centro. Desde 1982 ejerció como jefe de la asesoría jurídica provincial de Alicante del Sindicato Unificado de Policía y de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, además de ser letrado asesor externo de Ibercaja y de ayuntamientos como Santa Pola, Dolores, Elche, Pilar de la Horadada, Almoradí y Villena.

Compromiso festero y memoria personal

Su compromiso con las tradiciones locales fue constante. Presidió la Real Orden de la Dama de Elche desde 2005 durante al menos una década. En su primer mandato impulsó la renovación de la institución, logrando la concesión del título de Real Orden por parte del rey Juan Carlos I y su adaptación a la Constitución, lo que permitió por primera vez la entrada de mujeres. En diciembre de 2012 fue reelegido presidente en una asamblea extraordinaria en la que también fueron designados José Bernabéu Pic como vicepresidente y Francisco Huertas Moya como secretario.

Fue asesor jurídico de la Gestora de Festejos Populares de Elche, Fester Major y miembro de la Tripleta de las Fiestas de la Venida de la Virgen. En Crevillent desempeñó el cargo de Rey Jaime I para la Asociación de Fiestas San Francisco de Asís y fue un habitual invitado en entradas de Moros y Cristianos.

Durante la homilía del funeral, el sacerdote recordó la importancia de la fe ante la pérdida, señalando que “por eso, siguiendo a su compañero, pues os causará un gran alivio”, y subrayó que “nuestra fe nos guía con la muerte”, palabras que resonaron entre los asistentes en un templo completamente lleno.

Su fallecimiento supone la pérdida de una figura clave del ámbito jurídico, político y cultural ilicitano, con una vida marcada por el servicio público, la defensa del derecho y un profundo amor por Elche.