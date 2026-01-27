Una noche de cola en Elche para dar el "Sí, quiero" ante la Mare de Déu

El amanecer en Elche tiene algo de promesa antigua cuando acaba enero. La luz entra despacio por las piedras doradas de la basílica de Santa María y, como cada año, el día se estrena con nombres propios, con fechas soñadas, con gente que espera sentada en una silla de playa mientras la ciudad duerme. Este martes 27 de enero se ha abierto el libro nupcial de la iglesia más popular de la ciudad, la lista de fechas de boda para el año 2027, y lo ha hecho, una vez más, de forma multitudinaria y especial, como un rito que se repite sin perder emoción.

Mucho antes de que amaneciera, ya había cola en la casa parroquial. Algunos llegaron de madrugada; otros, directamente, la tarde anterior. Los primeros de todos fueron una pareja que decidió plantar allí su ilusión a las siete de la tarde del lunes, cuando todavía quedaban horas de noche por delante y el frío invitaba más a volver a casa que a quedarse esperando.

Cola en la casa parroquial de Santa María poco antes de abrirse la inscripción / Áxel Álvarez

La noche entera

“Han pasado aquí toda la noche, sí; llegaron ayer por la tarde, fueron los primeros y han estado aquí con su sillita de playa, con su mantita...”, relata Marga, madre del novio, todavía con una mezcla de orgullo y cansancio en la voz, puesto que ella les ha dado el relevo después de que ellos pasaran “toda la noche” en el sitio.

La escena resume bien el espíritu de esta jornada: "esperar juntos". El hijo de Marga tuvo que marcharse de madrugada. “Mi hijo trabajaba, empezaba a las 6 de la mañana en Benidrm y se ha ido a las 5 y se ha quedado ella. Con mi sobrina, que también buscaba fecha y que es la número dos en la cola”. El relevo familiar llegaba después, como en una guardia silenciosa.

La noche pasó entre ratos de sueño ligero y conversación. “Bueno, habrán dormido un ratito”, dice la madre, preocupada por la meteorología: “Menos mal que por lo menos no les ha hecho el viento que hizo este fin de semana; ni el frío”. Y también hubo espacio para el recuerdo futuro: “Es una forma más de recordarlo luego, ¿no? Una anécota que contar después”.

La fecha, esta pareja, ya la tienen clara. “El 8 de mayo”. Un día elegido por cuadrar con los trabajos, con la vida, con todo aquello que rodea hoy una boda. Porque, como reconoce Marga, ahora todo empieza al revés: “Primero es el restaurante, la finca… y luego tienen que ir un poco a remolque”.

Colas, listas y nervios compartidos

Mientras amanecía, la cola crecía. Manolo, uno de los padres que aguardaba turno, lo explica con precisión casi notarial: “Eran las 6.40 y había 20 delante de mi hija”. A las 7.30, cuando llegaba el sacristán, se ponía orden. “Ha hecho un listado con los que estaban aquí, lo que da derecho a elegir fecha a partir de las 11 de la mañana”. Así, algunos se van a desayunar. Descansan un rato. Aunque algunois otros no se mueven.

Entre las escenas más comentadas, una imagen que resume el relevo generacional: “Lo más curioso era un abuelo de 80 y tantos haciendo cola para su nieto”. En los corrillos ya se habla de días concretos. “En el 2027 una de las fechas que más se comentaba era el 19 de marzo porque cae viernes”. Junio, como siempre, reina entre los futuros esposos. Junto a mayo, septiembre y octubre, son los meses más demandados. Y en la lista se está anotando también noviembre, puesto que el calor estira lo suyo últimamente.

Durante la madrugada también hubo tiempo para aliviar la espera. “Se ha jugado a las cartas para pasar el tiempo”, añade Manolo. Y, como en cualquier antesala de boda, se comparten teléfonos, dudas y nervios: “La gente pregunta al que va delante y se pasan contactos para ver flores, fincas, músicos...”.

Colas para pedir cita en la mañana de este martes / Áxel Álvarez

Santa María, la Virgen y "lo nuestro"

A las once de la mañana, la secretaria, comienza con las anotaciones definitivas. María Dolores Payá, responsable de la oficina parroquial, lo resume así: “Hoy es un día especial para los novios”. Y explica el porqué de tanta prisa: “Estos chicos quieren casarse en el 2027 y los que están aquí es porque ya tienen elegida más o menos la fecha”.

Santa María no es una iglesia más. “La basílica es muy requerida”, afirma Payá. Y detalla la logística: “Un sábado caben cuatro bodas, dos por la mañana y dos por la tarde”. Las fechas de este año ya están casi todas completas.

Pero hay algo que va más allá del horario. Ella misma lo verbaliza con emoción: “La gente quiere casarse en Santa María para estar delante de la Virgen de la Asunción cuando dan el sí, quiero”. Y añade, ya desde lo personal: “Para los de Elche es lo nuestro. Yo lo viví así”.

La cola ya era muy numerosa antes de amanecer este martes en Elche / INFORMACIÓN

Entre las parejas, Paqui Amorós y Víctor Manuel confirman que el proceso, pese a todo, es sencillo. “Hemos estado aquí desde las 6 de la mañana”, cuentan. Son la pareja número 14. Ella lo tiene claro: “Como ilicitana, la basílica merece la pena”. Y cuando su pareja propuso iglesia, no dudó: “Pues entonces, Santa María”.

Zaira y Damián llegaron a las 6.20. “Teníamos 30 personas delante”, explican. Aun así, lograron el número 16. La ilusión compensa el madrugón.

El amanecer ya se ha ido cuando las últimas parejas salen con su fecha bajo el brazo. Santa María vuelve a cerrarse al ruido cotidiano, pero en su interior queda abierto, un año más, el libro invisible de las promesas. Y Elche, como cada final de enero, vuelve a despertar con esa certeza sencilla y antigua: hay días que nacen para ser recordados.