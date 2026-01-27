Polémica en Elche por la devolución de 1,1 millones en Servicios Sociales a la Generalitat

La devolución de más de un millón de euros a la Generalitat Valenciana abrió este martes un nuevo frente en el Ayuntamiento de Elche en torno a la gestión de los Servicios Sociales y, en particular, del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para personas en situación de dependencia. Mientras el PSOE alertó a primera hora de una “negligencia con consecuencias humanas” del gobierno municipal de PP y Vox, la concejala de Acción Social, Celia Lastra, salía al paso de las críticas defendiendo que la renuncia a los fondos ha sido una decisión “responsable” para evitar el pago de intereses y que, en ningún caso, se ha dejado sin atención a las personas dependientes.

El portavoz adjunto del grupo municipal socialista, Mariano Valera, reprobó este martes que el Ayuntamiento ha acordado devolver a la administración autonómica un total de 1.109.230 euros vinculados a Servicios Sociales “por falta de ejecución”, una decisión que, a su juicio, evidencia “mala gestión, falta de planificación y ausencia de prioridad social” por parte del bipartito. Según el edil, la devolución se recoge en dos resoluciones municipales basadas en documentación oficial del propio Consistorio y afecta directamente a recursos destinados tanto a la atención social básica como al SAD de dependencia.

Listas de espera

Los socialistas ponen el acento en que lo que se devuelve no es "dinero abstracto, sino recursos para atender a personas vulnerables”, y alertó de que mientras se reintegran fondos, “la dependencia se pudre en la cola”, en referencia al aumento de las listas de espera. El edil socialista reclamó explicaciones tanto al alcalde, Pablo Ruz, como a la responsable del área de Acción Social, además de un informe detallado que aclare por qué no se han ejecutado partidas “esenciales” ligadas a personal y servicios, así como un plan de choque que garantice el futuro del SAD y evite nuevas devoluciones al Consell.

Deficiencias

Según el PSOE, una de las resoluciones recoge la devolución de 109.230 euros por deficiencias en la justificación de partidas. En este sentido explicaron que se trata de fondos para empleados estructurales, reconocidos como necesarios, con lo que cargaron contra el equipo de gobierno por haber sido "incapaces" de gestionar sustituciones y coberturas, reprochó Valera. Eso sí, el el concejal calificó de “mucho más grave” la segunda devolución, que asciende a un millón de euros y corresponde a la financiación del SAD de dependencia del ejercicio 2024.

En este caso, el documento municipal indica que el reintegro se produce por la "imposibilidad de ejecutar completamente" el presupuesto inicial del SAD, que ascendía a 3,6 millones de euros, debido a que el contrato para la prestación del servicio no estaba formalizado y se encontraba en proceso de licitación. “El SAD supone higiene, medicación, respiro familiar… Esta devolución de fondos implica menos horas de atención y ayuda a los dependientes y a sus familias”, subrayó Valera.`

Plan Convivint

La formación cargó también contra la responsable de Acción Social por “despreciar el debate” en el pleno del lunes sobre infraestructuras sociales vinculadas al Plan Convivint impulsado por el anterior Consell del Botànic, destinadas a mayores, diversidad funcional, menores y salud mental. Valera calificó de “gobernar de espaldas a la vulnerabilidad” la combinación de devoluciones de fondos, retrasos y, a su juicio, falta de sensibilidad política, recordando además que en Elche se tarda “más de un año” en obtener respuesta a las solicitudes de dependencia, cuando la ley autonómica fija un máximo de seis meses.

El portavoz adjunto Mariano Valera muestra los documentos que confirman la devolución de las ayudas / INFORMACIÓN

Frente a estas acusaciones, la concejala de Acción Social, Celia Lastra, explicó horas después el proceso administrativo que ha desembocado en la devolución del millón de euros correspondiente al SAD de dependencia. Trasladó en primer lugar que el Ayuntamiento inició la licitación del nuevo contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio el 2 de junio de 2023, con la previsión de que estuviera adjudicado y formalizado a principios de 2024.

Sin embargo, el procedimiento se vio retrasado por su complejidad y por el elevado número de empresas licitadoras presentadas, según la versión de la edil, que además destacó que hubieron mercantiles que interpusieron recursos especiales en materia de contratación, lo que obligó a suspender el proceso hasta la resolución de los mismos. Finalmente, el contrato no pudo formalizarse hasta el 20 de mayo de 2024.

Renuncia

Este retraso, explicó Lastra, impidió ejecutar el 100% del presupuesto consignado por la Generalitat para el SAD de dependencia durante el ejercicio 2024, ya que el contrato que permitía esa ejecución plena no estuvo en vigor hasta prácticamente la mitad del año. “Por responsabilidad y para no tener que reintegrar el dinero con intereses, el Ayuntamiento manifestó la renuncia a ese millón de euros”, señaló la edil, aclarando que, aunque la devolución se materializó en 2025, corresponde al ejercicio presupuestario de 2024.

Lastra defendió que esta decisión no ha supuesto dejar desatendida a la población dependiente y aseguró que el Ayuntamiento está garantizando la atención básica a todas las personas que necesitan atención domiciliaria con el presupuesto del SAD municipal, a través de una partida propia, aseguró.

Noticias relacionadas

Listas de espera

En cuanto a las listas de espera en dependencia, la concejala rebatió las cifras del PSOE y recordó que, a la llegada del actual gobierno en 2023, la ciudad arrastraba esperas para la valoración de dependencia de “más de un año y medio”. Para hacer frente a esta situación, explicó, se puso en marcha un plan de choque que duplicó el número de valoradoras, pasando de cinco a diez profesionales. Desde el Ejecutivo local cuestionaron los datos ofrecidos por el PSOE trasladando que con los refuerzos se han reducido las esperas a cinco meses como marca la ley.