Cincuenta años enseñando a distancia en Elche: Así se volcará la UNED en su aniversario

De la ópera a la Generación del 27. La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Elche conmemora su 50 aniversario este 2026 con un ambicioso programa de actividades culturales y académicas que se desarrollará a lo largo de todo el año y que implicará a distintas instituciones locales, provinciales, autonómicas e internacionales.

La efeméride servirá para poner en valor a la que es la universidad decana en la ciudad, y que ha sido clave en el acceso a la educación superior no sólo en la ciudad si no en buena parte del sur de la provincia de Alicante. Es más, desde la propia dirección recordaron que esta institución fue creada por Orden del Ministerio de Educación y Ciencia el 7 de julio de 1976, tan solo 4 años después de constituirse la UNED en España al amparo de la Ley General de Educación. Con lo cual, fue pionera en facilitar el acceso a la formación superior a miles de trabajadores, como puso de relieve este martes en la presentación de la efeméride el director del centro asociado, Francisco Escudero, quien además destacó el proyecto de ajardinamiento en la sede en homenaje a Jesús Miranzo del Val, impulsor de la sede en 1976.

Colaboración

Para articular este programa conmemorativo, la UNED ha contado con la colaboración de los ayuntamientos de Elche, Elda y Torrevieja, así como de la Diputación y la Generalitat Valenciana, con el objetivo de diseñar una agenda que combine música, literatura, reflexión académica y actos institucionales para enfatizar que se trata de un "referente educativo, cultural y social para la ciudad”, como manifestó la edil de Educación, María Bonmatí.

Música clásica

Uno de los primeros hitos del 50 aniversario llegará en el mes de abril con la participación de la universidad en el III Festival de Grandes Compositores, que esta edición estará dedicado a Giacomo Puccini y a su ópera Turandot. El festival se celebrará del 17 al 21 de abril y llevará la música clásica a algunos de los principales teatros como el Gran Teatro de Elche, el Teatro Circo de Orihuela, el Teatro Municipal de Torrevieja y el Teatro Principal de Alicante. En los conciertos participarán 45 músicos, un coro de 90 voces y cuatro solistas, todos ellos bajo la dirección de Manuel Ramos, director del Coro y de la Orquesta de la UNED.

Acto central

El acto institucional central del aniversario se celebrará el 1 de julio en el Gran Teatro de Elche, en colaboración con el Ayuntamiento ilicitano. En este evento se realizará un recorrido por la labor académica y cultural desarrollada por la UNED de Elche a lo largo de su existencia. La guinda la pondrá un concierto de música clásica con un programa que repasará obras de grandes compositores de la historia.

El programa tendrá también una dimensión internacional a través de un proyecto editorial impulsado junto al Instituto Cervantes de Manila, la UNED central y el Centro UNED-Elche, en colaboración con su Aula de Torrevieja. Esta iniciativa culminará con la publicación de una antología poética y teatral de Pedro Salinas, escritor de la Generación del 27 que desde 2022 da nombre al centro ilicitano. La obra será bilingüe, en castellano y filipino, y se presentará tanto en España como en Filipinas en actos coordinados con el Instituto Cervantes y la UNED en Madrid.

Otro de los momentos destacados llegará a finales de octubre, con el acto de apertura del curso académico 2026-2027, que tendrá un carácter especial al corresponderse con el inicio del curso número 50 de la UNED de Elche. Será en este encuentro en el que se abordará si las matriculaciones se mantienen estables o crecen, como ocurrió en este actual curso, que incrementó un 8,4 % en el número de matriculados, alcanzando los 3.725 alumnos en sus distintas titulaciones. A ellos se suman cerca de 900 estudiantes pertenecientes a las Aulas de Mayores de Elche, Elda y Torrevieja.

Cartel del tercer festival de grandes compositores organizado por la UNED este 2026 / INFORMACIÓN

Broche

El broche final a la programación conmemorativa lo pondrá el Congreso Internacional sobre la Generación del 27 que reunirá a especialistas en las vanguardias literarias de los años treinta. Este congreso servirá además como antesala de los actos que se celebrarán en toda España con motivo del centenario de la Generación de Plata de la literatura española. La cita será el 19 de noviembre en el Aula Magna de la UNED desde las instalaciones de la avenida de Candalix y continuará el 20 en el Palacio de la Música de Torrevieja.