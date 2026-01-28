De cafetería con vistas a la Nit de l'Albà a biblioteca y museo: Así serán Las Clarisas en Elche

Un convento del siglo XII que podría terminar sirviendo como mirador de la ciudad de Elche y ante eventos importantes como la Nit de l'Albà. El alcalde, Pablo Ruz, confirmó este miércoles y como ya se venía avanzando meses atrás que la rehabilitación integral del centro cultural de Las Clarisas recuperará la biblioteca que inicialmente tuvo el monasterio de La Merced, pero en otro emplazamiento y dependiente de la Biblioteca Central Pedro Ibarra.

Y de la cultura se pasará también a la hostelería, ya que el futuro enclave contempla también una cafetería que no sólo cubrirá la planta baja si no que tendrá una terraza en las cubiertas del edificio con vistas al centro histórico.

El primer edil, que fue el encargado este miércoles de presentarle el anteproyecto a la consellera de Cultura Carmen Ortí, explicó a través de unas diapositivas cómo quedarían las nuevas instalaciones, a través de varios renders hiperrealistas. Lo curioso es que en el proyecto básico se vende que esta parte elevada del edificio histórico podría funcionar para que los ilicitanos puedan observar el espectáculo pirotécnico de la noche del 13 de agosto desde este lugar privilegiado.

Los nuevos accesos proyectados en el centro cultural de Las Clarisas / J.R.Esquinas

Eso sí, todavía no ha quedado claro bajo qué fórmula se pondrá en marcha esta actividad privada y si la futura concesión permitiría el acceso público a la terraza, o si sería un espacio sólo accesible a los clientes.

Exposiciones

Entre otras cuestiones, desde el Ejecutivo local de PP y Vox aseguraron que en las cinco salas expositivas previstas en las diferentes estancias del antiguo convento, que fueron abandonadas en 2007, habrá no sólo obras del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), ya que el enclave funcionará como subsede del museo, si no que el Ayuntamiento podrá hacer uso del espacio para exponer fondos que hasta ahora están almacenados.

Así lo expuso el regidor horas después de que la responsable autonómica firmase en el libro de honor del Ayuntaiento y tras recibir una miniatura de la Dama y una edición numerada del Consueta del Misteri d’Elx, obsequios que reciben autoridades que visitan por primera vez la ciudad.

Un momento de la visita de la consellera Carmen Ortí a Las Clarisas en Elche / J.R.Esquinas

En cuanto a los fondos, la consellera incidió en que la Generalitat pondrá a disposición las colecciones y que será una apuesta conjunta por poner en valor iniciativas culturales, sin detallarse más acerca de qué tipo de obras podrían llegar a la ciudad.

Accesos originales

En cuanto a novedades arquitectónicas que traerá esta recuperación integral del inmueble, valorada en cerca de 8 millones de euros y proyectada a partir de 2027, una de las más relevantes será la recuperación de los accesos originales a la Plaza de la Merced. Al hilo, se restaurará la capilla devolviéndole su orientación original duplicando su espacio y también se podrá simular cómo era la bóveda original de tracería gótica. A lo largo de los 1.975 metros cuadrados que tiene el edificio, también se habilitará una sala por encima de los antiguos baños árabes, lo que permitirá habilitar pasarelas que permitirán contemplar las bóvedas y lucernarios, musealizando este espacio.