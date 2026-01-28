Cáritas Elche se fija en el modelo de Colombia para atajar las desigualdades sociales

Aprender cómo se ayuda a personas vulnerables en un país latinoamericano marcado por el conflicto para mejorar la atención en España. La sede del CEU Cardenal Herrera de Carmelitas, en Elche, fue este miércoles el escenario donde se desarrolló un encuentro para el diálogo humanitario y la cooperación internacional impulsado por Cáritas Elche y Cáritas Colombiana. El reto era debatir acerca del trabajo comunitario y la participación social como herramienta clave para la defensa de los derechos humanos, en un contexto marcado también en Europa por el individualismo y la fragmentación social.

La cita forma parte de una agenda más amplia que hasta el próximo sábado va a traer a diferentes puntos de la provincia de Alicante, donde la diócesis de Orihuela-Alicante tiene influencia, a representantes de un proyecto de cooperación internacional desarrollado en la región Caribe de Colombia. Esta zona está especialmente castigada por décadas de conflicto armado, desplazamientos forzados e inseguridad estructural. La iniciativa, liderada por Cáritas Colombiana, cuenta con la cofinanciación de la Generalitat Valenciana y el apoyo financiero de Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante.

En esta primera jornada en Elche se reunió a equipos de Cáritas parroquiales, entidades sociales como Elche Acoge, asociaciones de personas migrantes y miembros de la comunidad universitaria del CEU, además de participar la edil de Acción Social, Celia Lastra. La idea era compartir experiencias y aprendizajes.

Alfredo Marhuenda, referente de cooperación internacional de Cáritas Diocesana, apunta que el proyecto que se desarrolla en Colombia se centra en fortalecer las organizaciones de la sociedad civil en un territorio especialmente complejo, situado en la frontera con Venezuela, para que jóvenes, mujeres afrodescendientes, comunidades indígenas y personas desplazadas por la violencia que han sufrido la exclusión puedan tener capacidad de influir en las decisiones públicas.

Voz contra la violencia

El trabajo de Cáritas se orienta a que puedan tener voz ante las administraciones locales y regionales, reforzando así la democracia desde la base. “Son personas que no se han desplazado por gusto, sino forzadas por la violencia de grupos armados, paramilitares o estructuras terroristas", apostilla el profesional.

La delegación colombiana desplazada a Elche estuvo encabezada por el padre Nelson Ortiz, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social de Cáritas Colombiana, y por Dayanara Ibarra, representante de la organización juvenil ArteSomos, con sede en Riohacha. Esta entidad trabaja con niños, niñas y adolescentes utilizando la danza y la expresión corporal como instrumento para desarrollar habilidades sociales.

Durante el encuentro, Ibarra compartió su experiencia en el trabajo con jóvenes en contextos de violencia e inseguridad, donde el arte se convierte en un lenguaje común para reconstruir vínculos comunitarios y reforzar la identidad colectiva. Su visita continuará este jueves con talleres dirigidos al alumnado de Magisterio del CEU, en los que profundizará en estas metodologías participativas.

Más allá del intercambio puntual, el verdadero valor de estos encuentros es el aprendizaje mutuo. Marhuenda insiste en que es necesario romper con la idea tradicional de que Europa y el norte global concentran el conocimiento y las capacidades. En este sentido, traslada que en América Latina, y en concreto en Colombia, lo comunitario, lo participativo y lo familiar en un sentido amplio tienen un peso enorme, "frente a una cultura cada vez más individualista y consumista que también nos afecta aquí”, manifiesta.

Identidad cultural

El proyecto colombiano pone el acento en la defensa de la identidad cultural, especialmente en comunidades afrocolombianas que, pese a no ser siempre reconocidas en su diversidad, mantienen una fuerte conciencia colectiva y una clara defensa de su patrimonio cultural.. Desde Cáritas Diocesana quieren incidir en que Colombia no solo es un país de origen de personas migrantes que llegan a España, sino también un territorio con millones de desplazados internos que siguen viviendo las consecuencias del conflicto armado. A ello se suman graves carencias en el acceso a servicios básicos como la electricidad y grandes obstáculos para hacer llegar sus demandas a las instituciones públicas.

Más actos

El programa continuará este jueves, de 18 a 20 horas, con un nuevo encuentro en el centro Pavirre de Alicante, junto al Grupo Eclesial sobre Trata, Caminando en Red y la HOAC. El viernes, de 10 a 12 horas, tendrá lugar en la sede del Obispado de Orihuela-Alicante un encuentro de intercambio de experiencias con agentes y equipos diocesanos. Esa misma tarde, de 17.45 a 19.30 horas, la delegación se desplazará a Calp para participar con más actividades entre Cáritas del municipio y la Asociación de Colombianos de Calpe y CEPAIM, que concluirá con la celebración de la eucaristía.

La visita finalizará el sábado 31 de enero en Ibi, con un encuentro de las Cáritas parroquiales de la zona, que se desarrollará de 9.30 a 13.30 horas, junto al proyecto Dona-Mare de Alcoi y otras experiencias de acción social y participación comunitaria del territorio.