El PSOE acusa a Vox de desmantelar la Concejalía de Cooperación en Elche

El PSOE de Elche ha acusado a Vox de desmantelar la Concejalía de Cooperación y ha alertado del recorte del 60% del presupuesto para este área municipal. El portavoz del grupo socialista, Héctor Díez, calificó de "auténtica vergüenza" la deriva del Consejo Municipal Extraordinario de Cooperación, celebrado el martes a petición de las oenegés, y cargó contra el alcalde, Pablo Ruz, por permitir que se reduzca el peso de este departamento "ante la xenofobia y el racismo de la extrema derecha", en alusión a los socios del PP en el bipartito.

Desde la oposición incluso fueron más lejos dirigiéndose directamente a la edil de Acción Social, Celia Lastra, señalando que “ha pasado de proponer diálogo a demostrar una falta de humanidad terrible", incluso dudando de que su trayectoria en la gestión de la acción social en colectivos en Elche se haya visto plasmada en la gestión municipal.

Personal

Desde el grupo municipal aseguran que se ha "desechado" a todos los profesionales del Ayuntamiento que engrosaban la concejalía, "que son un referente al respecto" para ser sustituidos por nuevo personal. A ello se suma, según las palabras del portavoz socialista, que el presupuesto de Cooperación ha bajado un 60% quedándose en 166.000 euros, una cifra que considera irrisoria dentro del total de las cuentas municipales de 294 millones que se aprobaron finalmente el pasado lunes en el pleno.

Los socialistas rechazan la justificación del equipo de gobierno porque entienden que, con esta "claudicación", la política de cooperación de Elche se queda "en la pírrica cifra del 0,06%", número que se alejaría del acuerdo de Ruz en la pasada campaña electoral, cuando se comprometió con las ONG a aumentar el presupuesto en cooperación hasta el 0,4 si llegaba a ser alcalde, según recordaron los socialistas.

"Ruz está vendido a la extrema derecha"

En un claro ataque contra Vox, el portavoz socialista cargó contra el primer edil por "estar vendido totalmente a la extrema derecha", e incluso le reclamó que escuche a los integrantes de las ONGD que “requieren soluciones”.

La solución que plantean desde el PSOE es que se transfieran fondos de otras partidas a cooperación por el total del importe rebajado. "La cuestión es de voluntad, y se ha demostrado que ni Ruz ni la señora Lastra tienen ni voluntad ni deseo de cambiar esta situación tan lamentable”.