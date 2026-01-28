Propietarios de charcas de humedales de Elche, invitados de los Amigos del Arroz con Costra en Elche

La Asociación de Amigos del Arroz con Costra de Elche celebró este miércoles su segunda tertulia gastronómica del 2026 con un encuentro que reunió a representantes de la Asociación para el Desarrollo Sostenible de espacios protegidos formada por propietarios de las distintas charcas para caza y pesca en los humedales de Elche.

Entre ellos se encontraban Matías Quiles Meseguer, Juan Vicente Antón Martínez, José Vicente Garcia Javaloyes, José María Irles Sánchez, Francisco Sánchez Agulló y Borja Pérez Lledó. Durante la cita compartieron mesa y mantel en un ambiente marcado por la convivencia, la gastronomía tradicional y el diálogo cercano.

Los rotarios abren el año

Hace justo una semana empresarios del Club Rotary Elche dieron el pistoletazo de salida del curso tertuliano en la que es una asociación considerada decana entre las que organizan este tipo de citas en la ciudad. Fiel a su espíritu, la entidad ha vuelto a utilizar la gastronomía como excusa para el intercambio de ideas y para agasajar a personas y colectivos por su contribución a la sociedad ilicitana.

Al penúltimo encuentro acudieron por ejemplo varios rotarios de Elche, entre los que se encontraba Francisco Soler, vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal, quien en su vida profesional ejerce como abogado asesor de empresas.

INicio de la tertulia con los Amigos del Arroz con Costra de Elche / INFORMACIÓN

Junto a él, participaron en la tertulia los empresarios César Nohales, Joaquín Garrido, Juan Pascual, Jaime Javaloyes, Luis Torres, Francisco Ortega y Gema Almario, que compartieron la experiencia gastronómica con los miembros de la asociación en un clima distendido y de charla amigable.

Un espacio consolidado para la tertulia

La asociación ha convertido las instalaciones donde celebra sus encuentros, situadas en la carretera de Dolores, en un espacio familiar y de referencia para la conversación sosegada. Por este enclave pasan cada año decenas de representantes de colectivos, así como personas que, por su trayectoria o implicación, tienen algo que decir a Elche y de Elche.

Con este encuentro, la Asociación de Amigos del Arroz con Costra de Elche abría oficialmente el curso de tertulias, manteniendo una tradición que combina identidad local, gastronomía y relaciones sociales.

La costra, protagonista del reencuentro

El menú siguió el esquema habitual de estos encuentros: primero se degustaron los aperitivos tradicionales, antes de dar paso a la “reina” de la tertulia, la costra, elaborada según la receta clásica. Posteriormente, llegaron los postres tradicionales, entre los que nunca falta el pan de higo, antes de cerrar la sobremesa con algunas infusiones, como el cantueso.