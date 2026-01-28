La honoris causa de la UMH de Elche Mariana Castells reclama convertir la desensibilización en herramienta global frente a las alergias a fármacos

La alergóloga Mariana Concepción Castells Guitart, catedrática de la Escuela de Medicina de Harvard y referente internacional en desensibilización farmacológica, ha sido investida Doctora Honoris Causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) en el acto académico celebrado este miércoles con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón de las universidades. Durante su discurso y la posterior comparecencia ante los medios, Castells reivindicó el papel de las mujeres en la ciencia, defendió la desensibilización como herramienta global frente a las alergias a fármacos y alertó del vínculo entre cambio climático y enfermedades alérgicas.

La ceremonia estuvo marcada por un doble mensaje: el reconocimiento a una trayectoria científica que ha cambiado la práctica médica en todo el mundo y una llamada a repensar la Universidad pública como espacio de excelencia, igualdad y compromiso social.

La nueva honoris causa de la UMH de Elche se abraza al rector Juan José Ruiz / Áxel Álvarez

“Las probabilidades eran menores que subir al Everest”

Castells abrió su intervención con un agradecimiento al rector, al equipo de gobierno de la UMH, a su familia y a las personas que la acompañaron presencialmente y a través de la retransmisión por YouTube. También dejó un primer guiño al comparar el ceremonial académico ilicitano con el de su Universidad de origen: “Más vivo” que el de Harvard.

Nacida en Barcelona, la científica evocó una infancia marcada por un entorno tradicional, en el que el destino de las mujeres parecía predeterminado. “Las probabilidades de que yo llegara a ser catedrática de Harvard eran inferiores a las de subir al Everest sin oxígeno”, ironizó, antes de reclamar la necesidad de “empoderar la doble X” y romper estereotipos que siguen condicionando las carreras científicas.

Parte del público asistente al acto de Santo Tomás de Aquino en la UMH de Elche / Áxel Álvarez

Sin mentoras cercanas durante su formación, explicó que buscó referentes en figuras como Marie Curie o Jane Goodall, y recordó el caso de Kathrine Switzer, la primera mujer que corrió el maratón de Boston, como ejemplo de resistencia frente a la exclusión. En un plano más íntimo, citó la influencia de su abuela —políglota sin estudios reglados— y de su madre, como expresión de un matriarcado fuerte sin acceso a la educación superior.

De la mastocitosis a la ciencia global

La nueva Doctora Honoris Causa repasó su trayectoria desde sus primeros trabajos en España, donde describió uno de los primeros casos de alergia a la patata, hasta su consolidación en Estados Unidos como investigadora líder en mastocitos y alergia a medicamentos. Relató cómo, tras años de experimentación y rechazos editoriales, logró publicar en la portada de Nature la identificación del primer receptor inhibidor de los mastocitos, un hallazgo que abrió la puerta a nuevas estrategias terapéuticas.

La doctora Castells saluda al público en la UMH de Elche / Áxel Álvarez

A partir de ese avance, su equipo desarrolló protocolos de desensibilización farmacológica basados en la administración de dosis crecientes y controladas del medicamento causante de la reacción. Hoy, estos protocolos permiten que pacientes con alergias graves a quimioterápicos, antibióticos o insulina puedan continuar tratamientos de primera línea sin poner en riesgo su vida. El reconocimiento definitivo, explicó, llegó cuando Anthony Fauci le pidió redactar el capítulo de desensibilización del Harrison, el manual de referencia en medicina interna: “La ciencia no es de un laboratorio, es de la humanidad”.

Castells destacó también los avances en el diagnóstico y tratamiento de la mastocitosis y los síndromes de activación mastocitaria, así como la aprobación reciente en Estados Unidos de fármacos dirigidos a mutaciones del gen KIT y la creación de redes internacionales como la American Initiative for Mast Cell Disorders.

Investigación, igualdad y universidad pública

En su discurso, el rector de la UMH, Juan José Ruiz, subrayó que la incorporación de Castells al Claustro responde a una trayectoria científica y profesional “impecable” y al impacto directo de una investigación que ha mejorado la calidad de vida de miles de personas. Recordó, además, que “al ser mujer se añaden dificultades a la ya de por sí dura tarea de ser y sobrevivir como científico”, y puso en valor su calidad humana y su compromiso con la formación de jóvenes investigadores, facilitando estancias en el hospital de Boston.

Ruiz aprovechó el acto para reflexionar sobre la brecha de género en la Universidad, señalando que solo el 21 % de los doctorandos investidos este curso son mujeres, un dato condicionado por el peso de las ingenierías, y comparó la situación con Harvard, donde solo el 20 % de las catedráticas son mujeres. En la UMH, recordó, ese porcentaje ha pasado del 16 % al 27 % en una década.

El rector vinculó la celebración con la figura de Santo Tomás de Aquino, evocando la anécdota del “bovem mutum” y la profecía de Alberto Magno: “Llamais a este el Buey Mudo, pero yo os aseguro que sus mugidos resonarán en todo el mundo”. Reivindicó su legado como modelo de rigor, valentía intelectual y humildad, y defendió la necesidad de una financiación suficiente y estable para la Universidad pública, destacando el reciente acuerdo plurianual de financiación.

Mesa presidencial del evento conmemorativo en la UMH de Elche / Áxel Álvarez

El acto concluyó con un mensaje de optimismo apoyado en versos de Miguel Hernández, poeta al que Castells confesó haber llevado en su carpeta de estudiante y cuyo símbolo, la higuera, está presente en el Jardín de los Honoris del campus. Fue el rector quien los pronunció: "Sonreír con la alegre tristeza del olivo, esperar, no cansarse de esperar la alegría. Sonriamos, doremos la luz de cada día, en esta alegre y triste vanidad de ser vivo".

Datos protocolarios

El padrino de la nueva Doctora Honoris Causa fue el profesor emérito Francisco Javier Fernández Sánchez. En el mismo acto fueron investidos 89 nuevos doctores y doctoras, y se entregaron 13 Premios Extraordinarios de Doctorado, con la actuación de la Camerata Numen.

La ceremonia estuvo presidida por el rector, Juan José Ruiz Martínez, junto al presidente del Consejo Social, Joaquín Pérez Vázquez; el vicerrector adjunto de Investigación, José María Azorín Poveda; la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez Martín; y la secretaria general de la UMH, Mercedes Sánchez Castillo.

El día antes, Castells inauguró en el Jardín de los Honoris del campus de Elche una palmera datilera (Phoenix dactylifera) con su nombre, sumándose a un espacio que rinde homenaje a los doctores Honoris Causa de la UMH mediante especies vegetales identificadas con cartelería y códigos QR.