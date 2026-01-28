El Instituto de Neurociencias de la UMH de Elche y el CSIC capta más de tres millones para once proyectos

El Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), ha logrado 3,2 millones de euros en la convocatoria Generación de Conocimiento 2024 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para desarrollar 11 proyectos de investigación, dentro de uno de los programas más competitivos del sistema español de I+D.

Con estas nuevas concesiones, el IN alcanza un total de 33 proyectos activos del Plan Estatal de I+D+i, un dato que evidencia la continuidad y solidez de su actividad científica. Las ayudas permitirán consolidar equipos, abrir nuevas líneas de trabajo, reforzar la transferencia de conocimiento y garantizar la formación de cuatro investigadores predoctorales.

En la convocatoria participan investigadores del centro como Javier Aguilera, Ramón Reig, Alerie Guzmán, Khalil Kass Youssef, Víctor Borrell, Santiago Canals, Mª Salud García, Ángela Nieto, José P. López Atalaya y Ana Carmena, según ha informado el propio instituto.

Del desarrollo cerebral al cáncer y la esclerosis múltiple

Los proyectos financiados se centran en el estudio de los mecanismos básicos y patológicos del sistema nervioso, abordando cuestiones como el desarrollo cortical, la formación de la memoria, la esclerosis múltiple, la neuroinmunología intestinal o los trastornos neuropatológicos raros. También se incluyen investigaciones sobre el origen, evolución e inervación del cáncer y el desarrollo de técnicas avanzadas de neuromodulación, así como la identificación de biomarcadores con potencial diagnóstico y terapéutico.

Entre los proyectos destaca el liderado por Guillermina López Bendito, titulado Interacción entre la actividad espontánea y los programas genéticos en la realización cortical de las modalidades sensoriales. Durante tres años, su equipo estudiará cómo la corteza cerebral se organiza en áreas funcionales específicas mediante la interacción entre programas genéticos y actividad neuronal espontánea, incluso antes del nacimiento, aplicando técnicas avanzadas de transcriptómica e imagen neuronal.

La investigadora Guillermina López Bendito en su despacho del Instituto de Neurociencias / INFORMACIÓN

También durante tres años, Ángela Nieto dirigirá el proyecto Interactoma y plasticidad celular en evolución tumoral y potencial metastásico, desarrollado en colaboración con la Fundación MD Anderson Cancer Center España, para analizar cómo las células tumorales cambian, se adaptan y se relacionan con su entorno, con el objetivo de identificar tumores con mayor riesgo metastásico y mejorar la respuesta a los tratamientos.

Innovación en memoria, intestino y enfermedades raras

La investigadora Ana Carmena de la Cruz lidera el proyecto División celular asimétrica en desarrollo y tumorigénesis en el sistema nervioso: redundancia y competición celular, centrado en el estudio de cómo las células madre del sistema nervioso central generan diversidad celular y cómo los errores en este proceso pueden favorecer la aparición de tumores.

Durante cuatro años, Javier Aguilera desarrollará el proyecto Estudio de las vías paracelulares intestinales y las interacciones neuroinmunes mucosas en el estreñimiento, en colaboración con la Unidad de Aparato Digestivo del Hospital General Universitario Dr. Balmis, el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) y el Instituto Flamenco de Biotecnología (VIB) de Bélgica, con el objetivo de sentar las bases de nuevos tratamientos no quirúrgicos.

Por su parte, Alerie Guzmán de la Fuente estudiará la Memoria inflamatoria epigenética de las OPCs en esclerosis múltiple, analizando cómo las células progenitoras de oligodendrocitos recuerdan eventos inflamatorios previos y cómo ese recuerdo influye en la remielinización durante el envejecimiento.

Neuromodulación y nuevas estrategias terapéuticas

El investigador Santiago Canals Gamoneda lidera el proyecto Interferencia temporal y neuromodulación aumentada por gemelos digitales para mejorar la formación de memoria, que combina técnicas experimentales y computacionales para estimular regiones profundas del cerebro y personalizar la neuromodulación mediante modelos digitales, en coordinación con el IFISC de Palma de Mallorca.

También durante tres años, Khalil Kass Youssef desarrollará el proyecto Control neuronal de los tejidos epiteliales, centrado en el papel de la inervación simpática en la glándula mamaria y el cáncer de mama, con posibles aplicaciones para mejorar el tratamiento de enfermedades degenerativas y oncológicas.

Víctor Borrell estudiará cómo la diversidad de células madre neurales ha permitido la aparición de nuevos tipos celulares en la corteza cerebral a lo largo de la evolución, combinando modelos animales —desde reptiles hasta mamíferos— y técnicas genómicas avanzadas.

El proyecto liderado por Ramón Reig, Más allá de la teoría de la fusión de la línea media en el sistema de las vibrisas del ratón, analizará cómo el cerebro integra información táctil bilateral y qué ventajas funcionales aporta este mecanismo.

Por último, José P. López-Atalaya investigará los Mecanismos neuropatológicos en la interferonopatía de tipo I causada por mutaciones en RELA, una enfermedad autoinflamatoria rara, mientras que Mª Salud García Gutiérrez, junto a Jorge Manzanares, liderará un estudio de cuatro años sobre biomarcadores y nuevos tratamientos farmacológicos en el trastorno de estrés postraumático, en colaboración con el Hospital 12 de Octubre y el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

Las ayudas han sido concedidas por la Agencia Estatal de Investigación, en el marco del Programa Estatal para la Investigación y el Desarrollo Experimental del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027, con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo Plus (FSE+).