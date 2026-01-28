Política local
Víctor Moreno asume la portavocía de Iniciativa-Compromís en Elche
La asamblea local renueva su dirección y fija prioridades sociales y laborales; Eva Irles sigue como secretaria de organización
Iniciativa-Compromís Elx ha elegido a Víctor Moreno como nuevo portavoz local de la formación, en sustitución de Patricia Guaraz, durante la asamblea celebrada este martes en Elche. El encuentro se enmarca en el proceso precongresual previo al 7º Congreso de Iniciativa del Poble Valencià, previsto para el próximo mes de marzo.
La renovación orgánica mantiene a Eva Irles al frente de la secretaría de organización y define una nueva etapa política centrada en la defensa de los servicios públicos, el acceso a una vivienda digna y la protección de los derechos democráticos, según ha informado la formación. La asamblea tuvo lugar en Elche el martes 27 de enero de 2026.
Renovación orgánica y proceso precongresual
La asamblea local de Iniciativa-Compromís Elx se celebró con el objetivo de renovar las estructuras orgánicas locales y avanzar en el desarrollo del proceso previo al congreso autonómico. En este contexto, Víctor Moreno fue designado portavoz de la formación en el ámbito municipal, mientras que Eva Irles continuará desempeñando sus funciones en la organización interna.
Desde la formación han destacado que el relevo se produce en un momento clave para reforzar la presencia política de Iniciativa-Compromís en la ciudad y consolidar su proyecto de cara a los próximos retos políticos y sociales.
Prioridades políticas y defensa del empleo
Durante la asamblea, la organización fijó como ejes prioritarios la defensa de la sanidad y la educación pública, los derechos de las personas trabajadoras, la protección de las libertades públicas ante los retrocesos actuales y el derecho a una vivienda digna.
De manera específica, Iniciativa-Compromís Elx expresó su apoyo a los trabajadores y trabajadoras de las tres empresas de calzado ilicitanas que atraviesan situaciones de ERTE, despidos colectivos y concursos de acreedores, alertando de las amenazas que estos procesos suponen para el empleo y el cumplimiento de la legislación laboral.
Mensaje del nuevo portavoz y reconocimiento a Guaraz
Tras su elección, Víctor Moreno afirmó que "Iniciativa-Compromís iniciamos una nueva etapa con más fuerza aún para defender todo lo que Pablo Ruz ignora. El derecho a una vivienda digna, una sanidad pública y de calidad, las políticas sociales fuertes que no dejan a nadie atrás o la defensa de los derechos humanos y democráticos que cada día ha arrinconado más".
Asimismo, el nuevo portavoz subrayó que "esto lo vamos a seguir haciendo de la mano de los colectivos sociales construyendo un frente amplio en la izquierda de Elche porque la ciudadanía merece volver a las políticas buenas y justas que PP y Vox han hundido cada día y en eso estaremos Iniciativa-Compromís".
La asamblea también quiso agradecer públicamente la labor de la portavoz saliente, Patricia Guaraz, destacando su compromiso, dedicación, activismo y sensibilidad, así como el trabajo desarrollado al frente de la organización y su implicación para mejorar la vida de la ciudadanía.
