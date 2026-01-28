El patrón de Elche tendrá su propio dulce: Así serán las fiestas de San Agatángelo

Si cuando llega San Antón o San Crispín los ilicitanos se vuelcan en los puestos del mercado para comer la típica coca salada, en Elche los esfuerzos están puestos para que el patrón de la ciudad, San Agatángelo, gane fieles y que sus fiestas se queden en la retina. Se da la casuística de que esta imagen religiosa sigue sin llegar a alcanzar la visibilidad y el protagonismo que sí que tiene la patrona, la Maredéu.

Aunque resulta difícil llegar a equilibrar el protagonismo que tienen ambos patrones por ser una ciudad eminentemente mariana, este 2026 se quiere dar un paso, y es que una de las novedades de las celebraciones en honor a San Agatángelo es que se presentará un dulce conmemorativo creado expresamente para estas fiestas, que será bendecido durante la jornada y que aspira a convertirse en un nuevo símbolo gastronómico ligado al patrón.

Programa

En estas fechas la ciudad vuelve a mirar a sus raíces con una celebración que trasciende lo litúrgico que se desarrollará del 30 de enero al 8 de febrero. Diez días en los que la devoción religiosa se entrelazará con actos culturales, musicales y gastronómicos que llenarán de vida el entorno de la parroquia de San Agatángelo y distintos puntos del casco urbano.

Las celebraciones arrancan este viernes 30 de enero con uno de los momentos más simbólicos del programa: la salida de la imagen del patrón desde la basílica de Santa María para recorrer las calles de la ciudad hasta su llegada a la parroquia. Allí tendrá lugar la recepción oficial del santo, un acto cargado de emoción para los fieles, que dará paso al inicio de la Novena y al canto del himno en honor al patrón.

La concejala de Festejos, Inma Mora, subrayaba este miércoles la importancia de estas fiestas para la ciudad, destacando la variedad de propuestas que se han preparado para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de unos días de convivencia, tradición y sentimiento ilicitano.

San Agatángelo en la parroquia que lleva su nombre en Elche / Áxel Álvarez

Misa y pregón

El sábado 31 de enero tendrá lugar la Santa Misa y el pregón oficial, que este año correrá a cargo del periodista Salvador Campello, director de TeleElx. El acto marcará el inicio institucional de las fiestas y contará con la presencia de autoridades municipales, representantes festeros y las Reinas y Damas de Elche. La jornada concluirá con un concierto en honor a San Agatángelo a cargo de la coral Blanco y Negro, que interpretará un repertorio centrado en el folklore ilicitano.

Ofrenda

El domingo 1 de febrero será el turno de uno de los actos más participativos, como es la ofrenda de flores al patrón, protagonizada por las comisiones de fiestas de la ciudad, que partirán desde el Paseo de Germanías. El párroco de San Agatángelo, Francisco Soler, ha destacado el carácter cercano de este momento, en el que el santo “recibe en la puerta del templo la devoción, el amor y la alegría de los festeros”.

El martes 3 de febrero, coincidiendo con el día litúrgico de San Agatángelo, Elche volverá a escuchar el estruendo de la cohetà anunciadora, que proclamará el día del patrón. Por segundo año consecutivo, este acto se verá acompañado por el volteo simultáneo de campanas desde la parroquia de San Agatángelo y la basílica.

Gastronomía

El programa festivo se intensifica a partir del jueves 6 de febrero con el tradicional sopar del cabasset, que se celebrará en la carpa instalada en la calle Capitán Lagier y estará amenizado por el dúo Kassandra. Una cita pensada para el encuentro vecinal y la convivencia en torno a la mesa.

El sábado 7 será una de las jornadas más completas, con actividades dirigidas a todos los públicos. Por la mañana se inaugurará el mundo infantil con juegos, talleres y espectáculos, seguido de pasacalles por el barrio al ritmo de la Unión Musical Ilicitana. A mediodía se cocinará una paella gigante para 400 personas, a la que se sumará una chocolatada por la tarde. La jornada culminará con la solemne procesión de San Agatángelo, que recorrerá las calles del barrio y finalizará con un gran castillo de fuegos artificiales.

Clausura

Las fiestas llegarán a su fin el domingo 8 de febrero con una nueva cohetada que anunciará el día grande en honor al patrón. La programación concluirá con la Solemne Misa Mayor, presidida por el Vicario General de la Diócesis de Orihuela-Alicante y párroco del Sagrado Corazón de Jesús de Elche, Bienvenido Fernando Moreno Sevilla. Tras el oficio religioso, los asistentes podrán compartir el tradicional vino de honor como cierre de unas fiestas que vuelven a reivindicar el valor de la tradición y la identidad ilicitana.