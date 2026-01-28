Conoce a los premiados con el Dàtil d’Or de la Asociación de Informadores de Elche

La Asociación de Informadores de Elche (AIE) ha dado a conocer los premiados con los Dàtil d’Or 2025, unos reconocimientos que distinguen desde 1971 a personas y entidades por su aportación a la ciudad. Los galardones han recaído este año en la Asociación Amigos del Arroz con Costra, el proyecto Moda-RE de Cáritas y el cineasta ilicitano Pablo Mas, según se acordó durante la asamblea anual celebrada anoche.

Los premios se entregarán en un acto público en el Gran Teatro de Elche el próximo mes de abril, consolidando una tradición que reconoce el compromiso cultural, social y patrimonial con la ciudad.

Reconocimiento a la tradición gastronómica

La Asociación Amigos del Arroz con Costra ha sido distinguida por su labor de puesta en valor del plato gastronómico ilicitano por excelencia. Fundada en 1985, la entidad nació con el objetivo de preservar la cocina tradicional y evitar que este legado desaparezca.

A lo largo de sus 40 años de trayectoria, la asociación ha desarrollado una intensa actividad de promoción de Elche, reuniendo en torno al emblemático perol a personalidades de ámbitos académicos, culturales, políticos, sociales, deportivos y festeros, tanto locales como de fuera de la ciudad.

Además, colabora de forma activa en iniciativas de difusión turística y cultural, como la elaboración del arroz con costra gigante durante las Fiestas de Agosto o el reparto de raciones en eventos como Fitur y otros encuentros. De manera anual concede también el reconocimiento de Costrero de Honor. Su trabajo ha sido clave para divulgar una de las grandes señas de identidad ilicitanas.

La presidenta de la Asociación de Informadores de Elche junto a los que recogieron el Dátil d'Or / MATÍAS SEGARRA

Economía circular y reinserción social

El segundo Dàtil d’Or 2025 ha recaído en Moda-RE, un proyecto de reinserción social y economía circular impulsado por Cáritas. Se trata de una cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro, líder en la recogida y gestión textil, que aborda todo el ciclo de la ropa usada: desde la recogida y reutilización, hasta el reciclaje, donación social y venta.

Todos los trabajadores del proyecto —tanto en logística y almacén como en las tres tiendas ubicadas en Elche— proceden del programa de reinserción sociolaboral de Cáritas, lo que ha supuesto para ellos la posibilidad de acceder a un empleo digno. El proyecto incluye formación inicial, formación continua y acompañamiento personalizado durante todo el proceso.

En el ámbito local, Moda-RE cuenta con establecimientos en la Corredera, la plaza de la Mercé y el carrer Max Plank del Parque Empresarial, y da trabajo en la actualidad a más de medio centenar de personas.

Un cronista audiovisual de Elche

El tercer galardonado es Pablo Mas Serrano, cineasta y uno de los cronistas audiovisuales más comprometidos con la ciudad. Su trayectoria destaca por una mirada cercana y pedagógica, con una obra muy vinculada al imaginario festivo y cultural ilicitano.

Mas ha trabajado como cineasta, montador, documentalista y director, participando en sus inicios en producciones como El otro lado de la cama (2002) o El caballero Don Quijote (2002). Como montador formó parte del equipo de Campeones (2018), película ganadora del Goya a la Mejor Película en 2019.

Entre sus trabajos más destacados figuran Los Ángeles del Misteri (2011), A través de la Dama (2016), Regne l’entusiasme (2017), Anar al Crist (2021) y Avant la Festa (2021). Su último proyecto, La Festa (2025), codirigido junto a Manuel Gutiérrez Aragón, ha sido seleccionado en el Festival de Málaga y ha recibido una excelente acogida de público y crítica.

Continuidad al frente de la AIE

Durante la misma asamblea, la Asociación de Informadores de Elche aprobó la reelección de su presidenta, Mª Teresa Bolívar, quien continuará al frente de la entidad durante los dos próximos años.

La nueva junta directiva estará integrada por Salvador Campello, Daniel Gonzálvez, Gaspar Maciá, Sandro Maciá, Genoveva Martín, Itziar Martínez, Fernando Ramón, Erica Sánchez y Sol Segura.

Los Dàtil d’Or, creados en 1971, han reconocido a lo largo de más de cinco décadas a numerosas personalidades y colectivos que han dejado huella en la vida social, cultural, deportiva y económica de Elche.