La previsión de rachas de viento de más de 100 km/h activa el centro de emergencias en Elche

El Ayuntamiento de Elche ha activado este martes el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) ante la alerta naranja por fuertes vientos decretada para la jornada de hoy, con el objetivo de coordinar actuaciones preventivas y garantizar la seguridad ciudadana, según informan fuentes oficiales del gobierno municipal.

Pese a la situación meteorológica adversa, la jornada ha comenzado sin incidencias relevantes. Según ha informado la Policía Local, no se ha producido ningún incidente relacionado con el viento en la entrada de los centros escolares, aunque el dispositivo se mantendrá activo y se intensificará la presencia policial a la hora de salida del alumnado. De hecho, los momentos peores se espera que sean durante las primeras horas de la tarde. Se esperan vientos que pueden superar por rachas más de 100 kilómetros por hora, según Aemet.

Además del viento, el episodio ha venido acompañado de precipitaciones moderadas. Según datos de MeteoElx, en Elche ciudad y el campo se han registrado entre 5 y 10 litros por metro cuadrado, mientras que en algunos puntos del litoral y en Santa Pola se han alcanzado hasta 17 litros por metro cuadrado.

Seguimiento preventivo y coordinación municipal

La activación del Cecopal permite la coordinación directa entre los distintos servicios municipales, como Policía Local, Protección Civil, Bomberos y servicios técnicos, para realizar un seguimiento continuo de la evolución del episodio meteorológico.

Desde el Ayuntamiento se ha subrayado el carácter preventivo de la medida, destinada a anticipar posibles incidencias derivadas del viento fuerte y minimizar riesgos tanto en la vía pública como en instalaciones municipales.

Normalidad en los centros educativos

Durante las primeras horas de la mañana, la Policía Local ha supervisado los accesos a los centros educativos del municipio sin que se haya registrado ningún problema en la entrada de los colegios relacionado con las rachas de viento.

No obstante, el cuerpo policial mantendrá un refuerzo del dispositivo a lo largo del día, especialmente coincidiendo con los horarios de salida, para garantizar la seguridad de escolares y familias ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

Única incidencia registrada

Hasta el momento, solo se ha registrado una incidencia menor y sin consecuencias personales. Se trata de la caída de un cascote de una cornisa en un edificio situado en la calle Esperidión Porta Requesens número 77.

Los Bomberos han intervenido en el lugar y han determinado que el desprendimiento se ha producido como consecuencia del deterioro de la fachada, descartando que el viento haya sido el desencadenante directo del incidente.

El Ayuntamiento mantiene activo el dispositivo de vigilancia y recomienda a la ciudadanía extremar la precaución, especialmente en zonas arboladas, andamios, cornisas y elementos susceptibles de desprendimiento, mientras se mantenga la alerta meteorológica.