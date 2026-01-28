El PSOE y Compromís piden un pleno extraordinario para abordar el “colapso” de la sanidad pública en Elche

Un pleno extraordinario para abordar el “colapso” de la sanidad pública en Elche. Eso es lo que han anunciado los portavoces del grupo municipal socialista y de Compromís, Héctor Díez y Esther Díez, respectivamente, en una comparecencia conjunta de ambos este miércoles. Una escenificación de unidad dejando claro que, en estos momentos, para las dos formaciones de la izquierda, la sanidad es una prioridad y, de paso, tratar de que el bipartito de PP y Vox, con el alcalde, Pablo Ruz, a la cabeza, se retraten en este tema. Más después de las polémicas que han venido salpicando a la empresa Ribera Salud, que gestiona el departamento de salud Elche-Crevillent y, en particular, tras que se les haya acusado de la reutilización de catéteres de un solo uso en el Hospital Universitario del Vinalopó. Un hecho al que, además, los partidos de la oposición en el Ayuntamiento suman las largas listas de espera que se sufren en el Departamento de Elche-Hospital General y en todos los centros de salud de la ciudad.

Los portavoces de Compromís y PSOE, Esther Díez y Héctor Díez, respectivamente, este miércoles. / INFORMACIÓN

Con quién está el alcalde

Es en este contexto en el que Héctor Díez le exigió al alcalde, Pablo Ruz, que decida con quién está en materia sanitaria: “Si con la mayoría de ilicitanos que quiere una sanidad pública de calidad o, por el contrario, con esa minoría que quiere que contratemos un seguro privado y que nuestra salud dependa del dinero que tengamos en los bolsillos”. De hecho, el portavoz socialista incidió en que “el PP está dejando morir la sanidad pública universal mientras el modelo privado de Ribera Salud, como Quirón en Madrid, trata a los pacientes como clientes y las listas de espera quirúrgicas en el Hospital General Universitario han empeorado un 60%”.

Una imagen de unas obras que deberían haber concluido en agosto de 2023 / Tony Sevilla

“De la vergüeza a la indignación”

A partir de ahí, el jefe de filas del grupo municipal socialista cargó con dureza contra la gestión del departamento de salud del Vinalopó, hasta el extremo de que subrayó que “nos ha hecho pasar de la vergüenza a la indignación en los últimos meses con emails y audios que ponen de manifiesto que, para Ribera Salud, no somos pacientes sino clientes, y que para esta compañía lo primero son los beneficios y después nuestra salud”. Para Díez, es “evidente” el empeoramiento de la sanidad pública bajo el Gobierno del PP en la Generalitat. “En la otra parte del río -en referencia al área de salud del General-, nos encontramos con que las listas de espera para las operaciones quirúrgicas han empeorado un 60%”, lo que, a efectos prácticos supone que se haya pasado de 60 días de media a más de 135 días de espera, según los datos que manejan los socialistas.

Un operario de las brigadas municipales entra al consultorio médico de Torrellano para reparar los techos estas Navidades. / INFORMACIÓN

“Falsas promesas”

A la gestión de Ribera y las listas de espera en el General, Héctor Díez sumó demoras que superan las dos semanas en Atención Primaria o el cierre durante las Navidades del consultorio de Torrellano, algo que enlazó con las “falsas promesas” sobre un nuevo centro de salud en la pedanía y la “incapacidad de un Consell que lleva tres años para poner en marcha de nuevo las obras del bloque quirúrgico del Hospital General”, sentenció.

Los portavoces de Compromís y PSOE, Esther Díez y Héctor Díez, respectivamente, este miércoles. / INFORMACIÓN

“Blanqueamiento”

Por su parte, Esther Díez hizo hincapié en que “es lamentable que el alcalde de Elche no haya realizado las oportunas reivindicaciones ante el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y que lo único que haya hecho, hasta entonces, sea blanquear, junto con su socia de gobierno, Aurora Rodil, la nefasta gestión de la empresa Ribera Salud en el Hospital del Vinalopó tras la polémica de los catéteres”, en alusión al cierre de filas que hicieron el martes con la firma tanto Ruz como la portavoz de Vox. “Esto lo único que demuestra es que PP y Vox están absolutamente desautorizados políticamente para defender la salud de nuestras vecinas y vecinos”, añadió.

Rotación de profesionales

La portavoz de Compromís apuntó “a las presuntas negligencias en el Hospital del Vinalopó, el último hospital público que gestiona el grupo Ribera Salud en el País Valencià”, y se mostró muy crítica con “esa rotación de profesionales que impide un seguimiento adecuado, con departamentos bajo mínimos, como bien han denunciado los propios profesionales de este centro sanitario, lo que nos lleva a seguir exigiendo su reversión”. Junto a ello, puso el foco también las “largas listas de espera en todos los centros de salud de nuestro municipio, también con recortes como se dan, por ejemplo, en la campaña de verano, e incluso olvidos y abandonos muy preocupantes como la ampliación del Hospital General o el centro de salud de Torrellano, este último una de las promesas electorales más aclamadas del señor Ruz y que en la actualidad se evidencia como una mentira más de este alcalde”.

Una respuesta inmediata

Por todo ello, y por las “graves consecuencias en la salud de las ilicitanas e ilicitanos” que todo eso genera, Esther Díez sentenció que “Compromís y PSOE tenemos la obligación de dar una respuesta inmediata y poner esta cuestión en el centro del debate público, para que de una vez por todas se den soluciones”. Una cuestión que, sostuvo, “es especialmente grave cuando estamos hablando de un alcalde que sigue dando la espalda a la salud de sus vecinas y vecinos, renunciando así a defender sus intereses y a poner en riesgo la calidad de los servicios públicos en Elche”.