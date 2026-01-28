PSOE y Compromís reclaman un pleno urgente "por la crisis sanitaria que sufre Elche"

Compromís per Elx y el PSOE han anunciado este miércoles la solicitud de un pleno extraordinario en el Ayuntamiento para abordar de forma urgente lo que califican como "colapso de la sanidad pública" en el municipio. Así lo han comunicado en una rueda de prensa conjunta la portavoz municipal de Compromís, Esther Díez, y el portavoz del grupo socialista y vicesecretario general del PSOE en Elx, Héctor Díez, quienes han advertido de la falta de respuesta del gobierno local ante una situación que consideran "crítica".

Ambos dirigentes han explicado que la iniciativa pretende situar en el centro del debate político la situación sanitaria de la ciudad y la actuación del alcalde, Pablo Ruz, al que acusan de "no defender un sistema sanitario público, gratuito y de calidad frente a los recortes y la gestión privada".

Críticas al alcalde y al Consell

Durante su intervención, Esther Díez ha sido especialmente dura con el primer edil y con la edil de Vox Aurora Rodil. Según ha afirmado, “las fuerzas de izquierda vamos a solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario para abordar de manera urgente el colapso de la sanidad pública en nuestro municipio, frente a un alcalde incapaz de defender un sistema sanitario público, gratuito y de calidad”.

Compromís y PSOE exigen la convocatoria de un pleno extraordinario ante el colapso de la sanidad pública, según manifiestan / INFORMACIÓN

La portavoz de Compromís ha denunciado además que “es lamentable que el alcalde de Elx no haya realizado las oportunas reivindicaciones ante el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y que lo único que haya hecho, hasta entonces, sea blanquear, junto con su socia de gobierno Aurora Rodil, la nefasta gestión de la empresa Ribera Salud en el Hospital del Vinalopó tras la polémica de los catéteres. Esto lo único que demuestra es que PP y Vox están absolutamente desautorizados políticamente para defender la salud de nuestras vecinas y vecinos”.

Hospital del Vinalopó y listas de espera

Entre las principales denuncias, Compromís ha puesto el foco en el Hospital del Vinalopó, gestionado por la empresa Ribera Salud. Esther Díez ha señalado “por un lado, las presuntas negligencias en el Hospital del Vinalopó, el último hospital público que gestiona el grupo Ribera Salud en el País Valencià. Recordemos, además, esa rotación de profesionales que impide un seguimiento adecuado, con departamentos bajo mínimos, como bien han denunciado los propios profesionales de este centro sanitario, lo que nos lleva a seguir exigiendo su reversión”.

A ello se suman, según ha expuesto, las largas listas de espera en los centros de salud del municipio y los recortes asistenciales, especialmente visibles en periodos como la campaña de verano. En este contexto, ha añadido que “hablamos también de las largas listas de espera en todos los centros de salud de nuestro municipio, también con recortes como se dan, por ejemplo, en la campaña de verano, e incluso olvidos y abandonos muy preocupantes como la ampliación del Hospital General o el centro de salud de Torrellano, este último una de las promesas electorales más aclamas del señor Ruz y que en la actualidad se evidencia como una mentira más de este alcalde”.

Consecuencias para la ciudadanía

La portavoz valencianista ha concluido advirtiendo de las repercusiones directas de esta situación sobre la población ilicitana. En su opinión, “todo esto, al final, está teniendo graves consecuencias en la salud de las ilicitanas e ilicitanos, y Compromís y PSOE tenemos la obligación de dar una respuesta inmediata y poner esta cuestión en el centro del debate público, para que de una vez por todas se den soluciones”.

Díez ha subrayado que la gravedad aumenta al tratarse, según sus palabras, “de un alcalde que sigue dando la espalda a la salud de sus vecinas y vecinos, renunciando así a defender sus intereses y a poner en riesgo la calidad de los servicios públicos en nuestro municipio”. Con esta iniciativa, Compromís y PSOE buscan forzar un debate plenario que permita exigir responsabilidades y reclamar soluciones urgentes a la Generalitat Valenciana.