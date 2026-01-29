Amnistía Internacional ilumina la Torre del Pinet en Elche por los derechos de los migrantes

Elche volverá a sumarse este 31 de enero al encendido simbólico de torres y atalayas en defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, una iniciativa de ámbito estatal que alcanza este año su décima edición. En la ciudad, el acto tendrá lugar en la Torre del Pinet, con dos encendidos programados, a las 13 y a las 18 horas, impulsados por el grupo local de Amnistía Internacional, Elche Acoge y la Plataforma de Ayuda a Personas Refugiadas de Elche.

Cartel del acto convocado en la Torre del Pinet en La Marina de Elche este sábado / INFORMACIÓN

La convocatoria forma parte de una acción coordinada que iluminará alrededor de 175 espacios repartidos por las Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia, La Rioja, Asturias, Aragón y Andalucía, con la participación de más de 100 entidades sociales. El objetivo es visibilizar la situación que viven miles de personas obligadas a emprender rutas migratorias peligrosas para alcanzar un lugar seguro.

Un gesto compartido en todo el litoral

El encendido recupera el antiguo sistema de comunicación visual entre torres de vigía, que en el pasado servían como elementos de autodefensa y que ahora se transforman en faros de acogida. El manifiesto que acompaña la acción subraya el sentido de la convocatoria con un mensaje claro: “Estamos aquí porque ninguna persona es ilegal. Estamos aquí porque sabemos que el miedo y el odio no pueden gobernar el mar ni nuestros corazones. Encender es nuestra forma de mostrarnos a favor de la vida, de la justicia, de la acogida”.

Los organizadores remarcan que la acción pretende, además, mostrar que existe una parte significativa de la ciudadanía que defiende una acogida digna frente a los discursos de miedo y odio. “Encender también es hacer futuro. Un futuro en el que cada uno de nosotros y nosotras mire el mar y vea posibilidad de convivencia, no de frontera”, recoge el texto.

Organizadores en el encendido de la Torre del Pinet en una edición anterior / INFORMACIÓN

Las cifras que explican la protesta

El manifiesto se apoya en datos recientes para justificar la movilización. Según la Organización Internacional de las Migraciones, en 2025 al menos 2.186 personas han perdido la vida o han desaparecido en el Mediterráneo, un mar que se ha convertido en la fosa común de Europa, aunque se teme que la cifra real sea superior. La organización Caminando Fronteras eleva el balance hasta las 3.090 muertes en las rutas de acceso a España durante el mismo periodo.

El texto recuerda que el Mediterráneo “es cuna de culturas, lenguas y caminos compartidos”. “Lo ha sido siempre”, continúa, y advierte: “no podemos permitir que ningún mar se convierta en cementerio invisible o en trinchera de odio”.

Origen y reivindicaciones actuales

La iniciativa nació en 2016, promovida por un grupo de profesoras y profesores del IES Marratxí junto a la Sociedad Balear de Matemáticas SBM-EQUIS, con motivo del IV centenario de la muerte de Joan Baptista Binimelis, cuando se recreó por primera vez la conexión visual entre torres.

En el marco de esta acción, Amnistía Internacional recuerda sus principales peticiones en materia migratoria. Entre ellas, que España y Europa abran rutas legales y seguras, garanticen una acogida digna, procedimientos de asilo justos y pongan fin a las devoluciones ilegales en frontera. La organización subraya también la obligación de cumplir los estándares internacionales de derechos humanos, asegurar el acceso al asilo en Canarias, Ceuta y Melilla con asistencia letrada e intérprete desde el inicio, y adaptar el sistema a los distintos perfiles, con enfoque de igualdad de género y diversidad.

Asimismo, reclama que las autoridades combatan la criminalización de activistas y entidades de salvamento y rescate, cumplan con su deber de búsqueda y salvamento en el mar y promuevan un relato público basado en la dignidad y la humanidad, frente a los discursos racistas y xenófobos. El manifiesto concluye con un mensaje que resume el espíritu de la jornada: “Por un mar lleno de vida, de acogida y de derechos”.