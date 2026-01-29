140 km/h en la sierra de Crevillent, un instituto sin clases por daños en Elche y cascotes en Santa María

El fuerte episodio de viento registrado este miércoles en Elche dejó una tarde “muy complicada”, con rachas que alcanzaron los 140 kilómetros por hora en la sierra de Crevillent, la caída de una veintena de árboles y seis palmeras, además de decenas de incidencias en la vía pública. El balance municipal incluye también la suspensión de las clases este jueves en el IES Vicente Verdú, tras el desprendimiento de varias placas solares a causa del temporal. También ha dejado el temporal precintada la puerta norte de Santa María. La basílica ha vuelto a sufrir la caída de cascotes por enésima vez.

Precinto policial en la plaza del Congreso Eucarístico para cerrar el acceso norte de la basílica de Santa María tras los desprendimientos de ayer / Áxel Álvarez

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, explicaba este jueves que el Ayuntamiento actuó con antelación basándose en los avisos técnicos. “Sabíamos con los modelos numéricos en la mano que lo fuerte empezaba a partir de las 2 de la tarde”, señaló, justificando que no se suspendieran las clases por la mañana, aunque sí se aconsejó evitar actividad en centros con huertos de palmeras.

Contenedor volcado por la fuerza del viento en Elche durante la tarde de miércoles / INFORMACIÓN

Una tarde complicada por el viento

El primer edil detalló que el episodio dejó “20 árboles caídos y unas seis palmeras, un par en vía pública, las demás en huertos”, con daños que calificó como “bastante controlables”. Las mayores incidencias se concentraron en la zona oeste, especialmente en la CV-84 y la avenida Ciudad de Guadix, al tratarse de áreas más expuestas a las rachas de poniente.

Ruz aclaró además que las imágenes de varios ficus tumbados en el hospital del Vinalopó no se debieron al viento, precisando que se trataba de una labor de podado encargada por el propio centro sanitario, aprovechando la época invernal.

Una rama de un árbol entorpecía el paso por la ladera del río Vinalopó en Elche / Matías Segarra

Árboles, palmeras y objetos desplazados

A lo largo de la jornada se sucedieron los avisos a los servicios de emergencia. Entre los primeros incidentes, una palmera cayó sobre un vehículo estacionado junto al Conservatorio de Elche, en el acceso a la Universidad Miguel Hernández, sin causar heridos. En el barrio de Carrús, un árbol de gran porte se desplomó en la calle Tomás y Valiente, dañando varios coches, y una chapa metálica salió volando desde un tejado hasta la calzada.

También se registraron desprendimientos de placas metálicas en la calle Pascual Caracena, muy cerca del colegio San José de Calasanz, coincidiendo con la hora de salida del alumnado, lo que llevó a la Policía Local a pedir que se extremaran las medidas de seguridad y se evitaran desplazamientos innecesarios. En la avenida de Novelda, los Bomberos intervinieron para asegurar la fachada de un gimnasio tras soltarse varias placas.

Según el primer balance municipal, entre las 12 y las 16 horas se atendieron 33 llamadas relacionadas con el viento, la mayoría por caídas de elementos en la vía pública. En la carretera de Santa Pola, un pino de gran tamaño cayó sobre la calzada, dificultando el tráfico, y también se registraron postes eléctricos afectados.

Las fuertes rachas de viento causan decenas de incidencias en Elche / Áxel Álvarez

Cecopal activado y cierre de un instituto

Ante la alerta naranja decretada por la Aemet, el Ayuntamiento activó desde primera hora el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), que permaneció constituido de forma presencial y online durante toda la jornada. “Una vez más el civismo de la ciudad ha imperado”, destacó el alcalde al valorar una tarde compleja pero sin daños personales.

El balance de Policía Local entre las 19 y las 21.45 horas sumó nuevas actuaciones: una intervención por palmeras caídas, cinco por árboles y ramas en caminos y vías públicas, nueve servicios por carteles, uralitas, metales de naves, cornisas, señales, toldos, macetas o antenas, y dos por contenedores desplazados a mitad de la calzada.

Como consecuencia directa del temporal, desde la Dirección del IES Vicente Verdú se informó de la cancelación de las clases durante la jornada de este jueves 29 de enero, tras desprenderse varias placas solares del centro debido al fuerte viento. El Ayuntamiento mantiene activo el seguimiento de la situación y recomienda precaución en zonas arboladas, junto a fachadas, andamios y elementos susceptibles de desprendimiento mientras persista la inestabilidad meteorológica. De hecho, el alcalde reconocía que siguen muy pendientes de las previsiones meteorológicas de cara sobre todo al sábado, día para el que se está calculando un nuevo temporal de viento.