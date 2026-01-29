Compromís eleva la presión sobre la Capital Mediterránea del Deporte en Elche con el foco en que la UE no es promotora

El galardon de Capital Mediterránea del Deporte en Elche ha vuelto a ponerse en tela de juicio y esta vez por parte de Compromís, que cuestiona la validez del reconocimiento otorgado por una institución privada (ACES Europe) sin respaldo de la Comisión Europea.

La coalición ha puesto el foco en que la institución comunitaria no esté detrás de la organización de estos nombramientos si no que sea la entidad ACES la que se encargue de la totalidad del proceso, sin participar en ninguna fase de la selección de las ciudades candidatas, con lo que todo recae en la voluntad del organismo privado de admitir las peticiones de los Ayuntamientos después de que éstos hayan tenido que aportar una cuantía económica, como fue el caso de Elche con 6.000 euros (más impuestos) para postularse.

El europarlamentario de Compromís Vicent Marzà elevó hace días una pregunta en la Comisión Europea para tratar de aclarar qué participación tendría la UE dentro de estas distinciones.

En respuesta Glenn Micallef, Comisario de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, aclaraba que la Fédération des Associations des Capitales et Villes Européennes du Sport AISBL (ACES) es una asociación sin ánimo de lucro, con sede en Bruselas, que desde 2001 concede premios cada año como los de «Capital Mundial, Capital Europea/Americana/Asiática/Africana/Oceánica, Región, Ciudad, Isla, Comunidad y Ciudad del Deporte», como ha ocurrido recientemente con otras ciudades del país como Valladolid, Oviedo, Palencia, Cáceres, Móstoles y Torrejón de Ardoz que también han sido condecoradas por este organismo.

Semana Europea del Deporte

El comisario europeo matizaba que la ACES se encarga de la totalidad de este proceso y la Comisión no financia ni participa en ninguna fase de la selección. Eso sí, apuntaba que la citada asociación es uno de los socios de la Semana Europea del Deporte, una iniciativa organizada por la Comisión que promueve el deporte y la actividad física desde 2015. Si bien, la participación en este encuentro no implica financiación y se realiza de forma voluntaria.

En esta respuesta, Micallef señala que los premios de la Comisión difieren significativamente de los de la ACES en varios aspectos. Mientras la institución comunitaria otorga premios como los Premios Europeos al Deporte #BeActive a proyectos que promueven la actividad física, la inclusión, el voluntariado, el deporte entre generaciones y la paz; la ACES concede títulos o reconocimientos, además de asociarse hace algo más de una década a proyectos en el marco de las acciones deportivas de Erasmus+.

La portavoz de Compromís, Esther Díez, ha elevado la presión sobre este reconocimiento porque considera que más de ayudar al tejido deportivo, se trata más de una estrategia del alcalde, Pablo Ruz, de "vender eslóganes más que mejorar la ciudad de manera real". Para la coalición valencianista también resulta contradictorio que mientras se está promoviendo la candidatura (con el claro ejemplo de Fitur donde Ruz habló del impacto económico de 12 millones del reconocimiento), se produce, según la formación, un recorte en el presupuesto en el fomento del deporte base y escolar.

Cuatro meses

Fue el pasado mayo cuando el Ayuntamiento anunciaba la pretensión de concurrir a esta candidatura, y poco tiempo después el primer edil incluso protagonizaba un spot en el que paseando por la ciudad daba razones para que Elche fuera elegida por este organismo. Apenas cinco meses después, a mediados de octubre, se confirmaba que la ciudad había sido la seleccionada. Antes incluso de que se adjudicara un contrato de asesoramiento para, precisamente, preparar la candidatura.

Desde entonces el Ejecutivo local de PP y Vox llegaron a darle empaque a la entidad promotora relacionándola con la Unesco como organismo dependiente "y con raigambre internacional", como siempre ha asegurado el bipartito, aunque realmente se atribuía como un "official partnership y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura no lo cita expresamente en su web.

El artículo que obliga a pagar 12.000 euros más impuestos por ser candidato / INFORMACIÓN

La elección llegó al poco de una visita de la propia entidad a Elche para exponer la candidatura en el salón de plenos. Desde que trascendió la confirmación, el equipo de gobierno ha venido incidiendo en que esta circunstancia va a ser "algo inédito también en el contexto provincial" además de una oportunidad para todos. Hace escasos días en Fitur el alcalde daba algunos datos, entre ellos que la Capitalidad traerá a lo largo de 2026 un impacto económico superior a 12 millones de euros en sectores como la hostelería, el comercio y la restauración. Además de la cantidad, Ruz defendió los valores y características turísticas del municipio y expuso que la idea es duplicar hacia las 400.000 pernoctaciones en hoteles derivadas de eventos deportivos.

Foto de familia de la presentación de Elche como Capital Mediterránea del Deporte en Fitur. / PILAR CORTES

Hoja de ruta y red

Para las autoridades ilicitanas la capitalidad permitirá la celebración de más de 70 eventos deportivos de carácter nacional e internacional a lo largo de 2026, con una previsión de asistencia cercana a las 200.000 personas, entre deportistas, familias y acompañantes. Precisamente este jueves se acordó en la junta de gobierno el convenio con la Real Federación Española de Natación para la organización conjunta del Campeonato de España de larga distancia temporada 2025-2026 que tendrá lugar el la piscina cubierta del pabellón Esperanza Lag el próximo sábado 31 de enero. Un acto que la portavoz de la junta de gobierno, Inma Mora, confirmó que está englobado dentro de esos actos por el reconocimiento de ACES.

El concejal de Deportes, José Antonio Román, defiende la capacidad de la ciudad para acoger esta programación y el resto de eventos planteados gracias a una red de instalaciones deportivas públicas que supera los 380.000 metros cuadrados, a los que se suman 50.000 metros cuadrados de equipamientos de la Universidad Miguel Hernández.