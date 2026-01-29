Homenaje
Elche distingue a tres empresas por impulsar la conciliación laboral
El Ayuntamiento entrega el reconocimiento anual a las firmas Gioseppo, Prospera Biotech y Boss Digital Group, y ya suma veinte entidades premiadas en el municipio
El Ayuntamiento de Elche ha reconocido a tres empresas ilicitanas con el Sello Distintivo Local de Empresa Conciliadora 2025, un galardón que se concede de forma anual para poner en valor, estimular y fomentar las buenas prácticas empresariales orientadas a mejorar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal dentro del tejido productivo local. El acto de entrega se ha celebrado este jueves en el Centro de Congresos Ciutat d'Elx.
Las firmas distinguidas en esta edición han sido Gioseppo, Prospera Biotech y Boss Digital Group, que se suman así a un listado que alcanza ya las 20 empresas ilicitanas con este reconocimiento municipal, según los datos facilitados por el Consistorio.
Un acto institucional en el Centro de Congresos
La ceremonia ha contado con la presencia de la concejala de Mujer, Caridad Martínez, y la edil de Participación, Loli Serna, quienes han sido las encargadas de hacer entrega de los galardones a las empresas premiadas. El Ayuntamiento subraya que este sello pretende reforzar un modelo empresarial responsable, alineado con las necesidades reales de las personas trabajadoras.
La concesión del distintivo se acordó tras la reunión de la Comisión Evaluadora, celebrada el pasado 19 de enero, en la que se analizaron todas las candidaturas presentadas para esta edición.
Empresas premiadas y categorías
Tras el proceso de valoración, el Ayuntamiento ha otorgado el Sello Empresa Conciliadora 2025 a Gioseppo S.L.U., en la categoría de mediana empresa, y a Prospera Biotech S.L. y Boss Digital Group S.L., ambas en la categoría de microempresa, después de que se produjera un empate en la puntuación obtenida.
Con estas incorporaciones, el municipio alcanza un total de 20 empresas reconocidas por aplicar medidas que favorecen el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y familiar, consolidando este distintivo como una referencia local en materia de conciliación.
Criterios y vigencia del distintivo
Para la concesión del sello, la Comisión Evaluadora ha tenido en cuenta diferentes criterios objetivos, entre ellos la flexibilidad horaria y la gestión del tiempo, la mejora de permisos legales, la implantación de servicios que facilitan la conciliación, como guarderías, comedores o salas de descanso, así como actuaciones dirigidas a fomentar la corresponsabilidad dentro de las empresas.
El Sello Distintivo Local de Empresa Conciliadora tiene una vigencia de dos años, con posibilidad de prórroga, siempre que se mantengan las condiciones y las buenas prácticas que han motivado su concesión.
Durante el acto, la concejala de Mujer, Caridad Martínez, ha destacado la importancia de este reconocimiento para el ámbito empresarial y laboral, señalando que “este Sello Distintivo Local de Empresa Conciliadora es un plus que da valor a las empresas y seguridad a sus trabajadores”.
