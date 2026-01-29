Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta por viento en AlicanteViviendas públicas AlicanteTractorada en AlicanteWasaps PradasFinca bodas cerrada
instagramlinkedin

Homenaje

Elche distingue a tres empresas por impulsar la conciliación laboral

El Ayuntamiento entrega el reconocimiento anual a las firmas Gioseppo, Prospera Biotech y Boss Digital Group, y ya suma veinte entidades premiadas en el municipio

Galardones a las empresas conciliadoras de Elche

Galardones a las empresas conciliadoras de Elche / INFORMACIÓN

El Ayuntamiento de Elche ha reconocido a tres empresas ilicitanas con el Sello Distintivo Local de Empresa Conciliadora 2025, un galardón que se concede de forma anual para poner en valor, estimular y fomentar las buenas prácticas empresariales orientadas a mejorar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal dentro del tejido productivo local. El acto de entrega se ha celebrado este jueves en el Centro de Congresos Ciutat d'Elx.

Las firmas distinguidas en esta edición han sido Gioseppo, Prospera Biotech y Boss Digital Group, que se suman así a un listado que alcanza ya las 20 empresas ilicitanas con este reconocimiento municipal, según los datos facilitados por el Consistorio.

El reconocimiento del Ayuntamiento e Elche a empresas conciliadoras tiene una vigencia de dos años

El reconocimiento del Ayuntamiento e Elche a empresas conciliadoras tiene una vigencia de dos años / INFORMACIÓN

Un acto institucional en el Centro de Congresos

La ceremonia ha contado con la presencia de la concejala de Mujer, Caridad Martínez, y la edil de Participación, Loli Serna, quienes han sido las encargadas de hacer entrega de los galardones a las empresas premiadas. El Ayuntamiento subraya que este sello pretende reforzar un modelo empresarial responsable, alineado con las necesidades reales de las personas trabajadoras.

La concesión del distintivo se acordó tras la reunión de la Comisión Evaluadora, celebrada el pasado 19 de enero, en la que se analizaron todas las candidaturas presentadas para esta edición.

La entrega de los galardones se ha celebrado este jueves en el centro de congresos Ciutat d'Elx

La entrega de los galardones se ha celebrado este jueves en el centro de congresos Ciutat d'Elx / INFORMACIÓN

Empresas premiadas y categorías

Tras el proceso de valoración, el Ayuntamiento ha otorgado el Sello Empresa Conciliadora 2025 a Gioseppo S.L.U., en la categoría de mediana empresa, y a Prospera Biotech S.L. y Boss Digital Group S.L., ambas en la categoría de microempresa, después de que se produjera un empate en la puntuación obtenida.

Con estas incorporaciones, el municipio alcanza un total de 20 empresas reconocidas por aplicar medidas que favorecen el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y familiar, consolidando este distintivo como una referencia local en materia de conciliación.

Las concejalas Caridad Martínez y Loli Serna fueron las encargadas de hacer entrega de los galardones a las empresas premiadas

Las concejalas Caridad Martínez y Loli Serna fueron las encargadas de hacer entrega de los galardones a las empresas premiadas / INFORMACIÓN

Criterios y vigencia del distintivo

Para la concesión del sello, la Comisión Evaluadora ha tenido en cuenta diferentes criterios objetivos, entre ellos la flexibilidad horaria y la gestión del tiempo, la mejora de permisos legales, la implantación de servicios que facilitan la conciliación, como guarderías, comedores o salas de descanso, así como actuaciones dirigidas a fomentar la corresponsabilidad dentro de las empresas.

El Sello Distintivo Local de Empresa Conciliadora tiene una vigencia de dos años, con posibilidad de prórroga, siempre que se mantengan las condiciones y las buenas prácticas que han motivado su concesión.

Noticias relacionadas y más

Durante el acto, la concejala de Mujer, Caridad Martínez, ha destacado la importancia de este reconocimiento para el ámbito empresarial y laboral, señalando que “este Sello Distintivo Local de Empresa Conciliadora es un plus que da valor a las empresas y seguridad a sus trabajadores”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El oleaje se come la playa de El Pinet en Elche y aviva la tensión vecinal
  2. Fallece el abogado y exconcejal ilicitano Antonio Martínez Camacho
  3. La previsión de rachas de viento de más de 100 km/h activa el centro de emergencias en Elche
  4. Elche ya tiene emplazamiento definitivo para el mercadillo de Plaza de Barcelona, que cambia de nombre
  5. La ciencia y el arte digital reencarnan a la Dama de Elche
  6. Empleados de la firma de calzado María Jaén de Elche reclaman 'indemnizaciones dignas' por los despidos
  7. ¿Qué están quemando en Elche que huele a humo y llegan cenizas hasta Santa Pola?
  8. Las prioridades de Elche en 2026: de las flores y las paellas y golosinas al ascensor del Puente de la Virgen o el Parque Central Vinalopó

¿Por qué abandonan más los estudios los alicantinos?

¿Por qué abandonan más los estudios los alicantinos?

Los veterinarios de la provincia de Alicante ya están tratando perros con picadura de procesionaria

La UA exigirá un B2 de español admitir a alumnos de fuera con estudios sanitarios ya empezados

Elche distingue a tres empresas por impulsar la conciliación laboral

140 km/h en la sierra de Crevillent, un instituto sin clases por daños en Elche y cascotes en Santa María

140 km/h en la sierra de Crevillent, un instituto sin clases por daños en Elche y cascotes en Santa María

El TSJ ratifica la absolución de una acusada de vaciar las cuentas de la mujer a la que cuidaba en Elche

El TSJ ratifica la absolución de una acusada de vaciar las cuentas de la mujer a la que cuidaba en Elche

Directo | De la alerta naranja al aviso amarillo en toda la provincia: el viento sigue marcando el tiempo en Alicante

Directo | De la alerta naranja al aviso amarillo en toda la provincia: el viento sigue marcando el tiempo en Alicante

¿Cuándo terminará el temporal en Alicante? La Aemet anuncia una tregua parcial, pero mantiene el aviso amarillo por viento

¿Cuándo terminará el temporal en Alicante? La Aemet anuncia una tregua parcial, pero mantiene el aviso amarillo por viento
Tracking Pixel Contents