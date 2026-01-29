Elche impulsa la reforma integral de Ruperto Chapí con nuevas aceras, iluminación, firme y arbolado

El Ayuntamiento de Elche avanza en la renovación urbana de varios barrios del municipio con la ejecución del plan de aceras, dotado con 1,2 millones de euros, una actuación que combina la mejora del pavimento, el cambio de luminarias, el asfaltado superficial y una clara apuesta por el arbolado urbano con la vista puesta en el conjunto de la ciudad. Las obras ya están en marcha en el entorno de las calles Ruperto Chapí, José María Buch y su conexión con Lepanto, una zona que presentaba un notable deterioro.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, explicó durante una visita a las obras que solo en este ámbito se van a invertir 160.000 euros, dentro de un proyecto más amplio que continuará en Altabix y el Sector Quinto, atendiendo a las demandas vecinales y a criterios de sostenibilidad urbana.

Aceras, asfaltado y mejor iluminación

El primer edil detalló que la intervención contempla la renovación integral de las aceras, muchas de ellas con baldosas partidas y levantadas, una situación que calificó como “vergüenza” en algunos tramos cercanos a la parroquia del Sagrado Corazón. Tras esta fase se ejecutará un asfaltado superficial para mejorar la calzada.

Otro de los ejes del proyecto es la iluminación pública. Se sustituirán las actuales luminarias de vapor de sodio por tecnología LED, aprovechando los soportes existentes pero incrementando la potencia lumínica. Según Ruz, se trata de paliar zonas “muy apagadas por la noche”, especialmente hacia el entorno de Obispo Siuri, donde en planes anteriores se redujo la intensidad para ahorrar consumo.

Árboles en todas las calles

La actuación incluye una plantación intensiva de árboles en Ruperto Chapí y calles colindantes, con especies como la esterculia, el mismo modelo utilizado en Marqués de Asprillas, por su resistencia, rápido crecimiento y capacidad para generar sombra. Además, se cambiarán los alcorques y se intervendrá en la calle Árboles, que paradójicamente carece de arbolado, como relató Ruz.

En este punto, el alcalde fijó uno de los objetivos estratégicos del mandato: “Mi objetivo es, muy difícil esta legislatura, que en Elche no haya una sola calle sin árboles”. Ruz subrayó que los árboles “son vida” y constituyen “el único refugio climático real y natural”, clave para amortiguar el calor en los meses de verano. En algunas zonas se combinarán brachichitos con otros ejemplares para incrementar las áreas de sombra.

Más barrios y parques renovados

El plan continuará tras esta fase en Altabix antiguo, en el entorno de la parroquia de San Vicente y la Lonja, donde también se renovarán aceras y se crearán nuevos alcorques, así como en el Sector Quinto, donde se aprovechará la obra para reponer numerosos huecos de arbolado detectados por las concejalías de Vía Pública y Parques y Jardines.

De forma paralela, el Ayuntamiento prevé renovar en este trimestre el parque infantil del Sagrado Corazón, uno de los más utilizados y actualmente muy deteriorado. La actuación permitirá modernizar los juegos y, en la medida de lo posible, ampliar el espacio, dentro de una licitación municipal que incluirá otros parques urbanos y de pedanías.

Ruz enmarcó estas actuaciones en una estrategia de largo recorrido: “Esto es avanzar, esto es reforma urbana, esto es invertir en la ciudad y esto es también lo que los vecinos nos van pidiendo”. Las obras en Ruperto Chapí abarcan todo el eje, desde la avenida de la Libertad hasta Lepanto, con un plazo estimado de dos meses, antes de dar paso a las siguientes zonas previstas.