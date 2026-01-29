Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El concierto de música festera abre este sábado el Mig Any en Elche: Consulta el programa

Los actos centrales de los Moros y Cristianos serán del 6 al 8 de febrero con el Bautismo de la Morería, la Entraeta y la exaltación de cargos

Así ha sido la Entraeta del Mig Any de Moros y Cristianos de Elche / Áxel Álvarez

J. R. Esquinas

J. R. Esquinas

Los actos por el ecuador festero de los Moros y Cristianos en Elche arrancarán este domingo, 1 de febrero, con el concierto de música festera en el Gran Teatro, que tendrá lugar a las 11.30 horas y será a cargo del Cercle Musical Primitiva d’Albaida. Como novedad habrá dos directores: el titular en la primera parte y un monográfico del reconocido compositor Saúl Gómez.

Cartel anunciador

El jueves 5 de febrero se dará a conocer en la Sala Masónica de la Calahorra el cartel anunciador de las fiestas de agosto de entre los trabajos de seis diseñadores gráficos y se entregarán los premios del concurso de fotografía y dibujo infantil, donde se han presentado 78 imágenes de ocho fotógrafos y 400 obras infantiles, respectivamente.

Bautismo de la Morería

El viernes 6 de febrero será la representación del Bautismo de la Morería del Raval en el Gran Teatro a las 20.30 horas, con entrada gratuita y ticket de acceso. En la representación en la que participarán cerca de 150 comparsistas

El sábado 7 por la mañana se han programado actividades infantiles en el cuartelillo festero ubicado en el parking de Candalix al mediodía mientras que a las 13 horas será la entrega de premios infantiles y acto seguido la entrega de alimentos de la campaña solidaria a la Fundación Conciénciate.

Entraeta

Ese mismo sábado por la tarde se celebrará la tradicional Entraeta, que a partir de las 19.30 horas recorrerá las calles Marqués de Asprillas, Reina Victoria, Plaza de Baix, Corredora y Trinquet, para finalizar en la puerta del Centro Cultural Las Clarisas. A partir de la medianoche tendrá lugar la gran fiesta en el cuartelillo festero.

Almuerzo

El domingo 8 de febrero, el programa arranca con la diana libre desde las 9.30 horas mientras que después llegará uno de los momentos más esperados, como es el almuerzo festero en la Plaza del Raval a las 10.30 horas.

Exaltación de cargos

Desde el icónico enclave se realizará la entrega de premios de los campeonatos y desde allí partirá el pasacalles, que culminará en la Plaza del Congreso Eucarístico, seguido del acto de Exaltación a los Cargos Festeros y un castillo de fuegos artificiales como colofón.

