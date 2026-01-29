El Museo del Agua del Molí Real de Elche reabrirá el 6 de febrero

El Museo del Agua enclavado en el Molí del Real de Elche reabrirá el próximo 6 de febrero con visitas guiadas. El espacio inaugurado el pasado diciembre por el bipartito de PP y Vox y por Aigües d'Elx, estuvo en funcionamiento apenas un mes para recibir a escolares, y se realizaron jornadas de puertas abiertas durante las navidades aunque terminó clausurando el 5 de enero al cumplirse el contrato con Tarsa para ofrecer estas visitas.

Si bien, la exposición permanente 'Memoria del Agua' volverá a abrir sus puertas todos los sábados y domingos de 10 a 14 horas al haberse aprobado una partida para personal.

Tres turnos

La apertura se organizará en tres turnos, con visitas programadas de aproximadamente una hora. Para asegurar la plaza, las personas interesadas (individualmente o en grupo) tendrán que reservar en la web: https://molidelreal.es. Además, durante el fin de semana el Molí del Real permanecerá abierto para que los visitantes puedan conocer la exposición. También se contempla la organización de visitas concertadas para centros educativos a través de reserva previa.

El Museo del Agua ofrece un recorrido pensado para todos los públicos. La visita comienza en el ágora exterior, un espacio de bienvenida donde paneles informativos señalan los principales hitos de la gestión del agua de forma cronológica.

Explicación

En el interior del Molí del Real se lleva a cabo una explicación sobre el papel de los molinos de agua en Elche y su relación con las acequias y el río Vinalopó. El itinerario continúa con una sala audiovisual “Somos H2O” dedicada a la llegada y el acceso al agua potable a la ciudad de Elche, la sala “Agua que fluye”, enfocada a los usos sociales del agua y la “Tierra sedienta” dedicada a mostrar el esfuerzo del Camp d’Elx por conseguir agua para sus tierras y su modo de gestión.

El jefe de Patrimonio del Ayuntamiento Gregorio Alemañ explica las salas expositivas en la inauguración / AXEL ALVAREZ

La visita finaliza en el patio del Molí, con una zona de juegos infantiles y un espacio para conocer las rutas del agua del término municipal. La ubicación, en el corazón del Palmeral, permite además descubrir elementos clave del sistema tradicional de riego, como los partidores de la Acequia Mayor.

Ciclo del agua

Estas visitas se enmarcan en Elx OASIS (Operaciones de Abastecimiento y Saneamiento Sostenible e Inteligente), el proyecto de Aigües d’Elx para impulsar la digitalización integral del ciclo urbano del agua en el municipio. La iniciativa está financiada a través de la tercera convocatoria de ayudas del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El objetivo de esta actividad es poner en valor la importancia del agua para Elche y mostrar cómo la ciudad ha sabido convertir la escasez de recursos hídricos en una gestión sostenible que forma parte de su identidad, así como dar a conocer las líneas de trabajo que garantizan su sostenibilidad en el futuro.