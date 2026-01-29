Los Moros y Cristianos de Elche suman ya 20 adhesiones para ser Fiesta de Interés Turístico Nacional

Municipios de Murcia, Castilla La Mancha y Alicante, sin olvidar a colectivos ilicitanos, ya están brindando el apoyo a los Moros y Cristianos de Elche en la carrera hacia el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional. La candidatura, que la asociación festera avanzó hace apenas unos días y que fue anunciada públicamente durante la celebración de Fitur la pasada semana, ya cuenta con una veintena de adhesiones formales de entidades festeras, culturales, musicales, educativas y mediáticas.

Un respaldo que refuerza el peso social y cultural de unas celebraciones del bando de la cruz y la media luna que hunden sus raíces en el siglo XVIII y que, año tras año, han ido creciendo en participación, calidad y proyección exterior, como apuntan desde el propio colectivo.

El presidente de la entidad, Julián Fernández, confirmó el avance este jueves durante la presentación oficial de los actos del Mig Any, que arrancan este fin de semana, subrayando que el proceso de recibir estos avales, indispensables para armar el expediente, sigue abierto y que el objetivo es “sumar el máximo apoyo posible” a un proyecto sustentado en la singularidad y el carácter popular de la fiesta ilicitana.

Participantes

Entre las adhesiones ya recibidas figuran asociaciones de Moros y Cristianos de Abanilla, Agost, Aspe, Crevillent, Caudete, Almoradí, Almansa, Jumilla, Oliva y Ontinyent, lo que evidencia la conexión de la fiesta ilicitana con el conjunto del arco festero del sureste y levante peninsular. A este respaldo se suman entidades locales como la hermandad de La Flagelación y Gloria, Amigos del Arroz con Costra, la Venida de la Virgen, la ciudad hermana de Jaca, así como medios de comunicación locales y colegios.

Fernández detalla que el procedimiento para sumarse a la campaña es sencillo y accesible. Indican que se han enviado escritos a múltiples entidades para que aporten sus datos y firmen el documento, mientras que cualquier colectivo interesado puede también solicitar el formulario a la asociación festera.

Sin mínimos

Trasladan que estas rúbricas formarán parte de uno de los apartados clave del dosier que se está elaborando para acompañar la solicitud oficial ante el Ministerio de Cultura. Eso sí, matizan que el procedimiento burocrático no les exige un número mínimo de adhesiones porque lo que se valora es el conjunto del proyecto, su interés cultural, su arraigo social y su proyección.

El expediente, según avanzó el presidente, incluirá también un recorrido por la historia de la fiesta, con sus orígenes, material gráfico, fotografías, documentación audiovisual y una explicación detallada del modelo festero ilicitano.

Otro de los aspectos que se recogerán es la participación de la asociación festera en actividades y encuentros en otras comunidades autónomas, así como su integración en la UNDEF (Unión Nacional de Entidades Festeras), que actúa como impulsora y referente del movimiento festero a nivel estatal.

Plazos

En cuanto a los plazos, desde la entidad explican que no existe una fecha límite cerrada ya que el expediente finalizará cuando esté toda la documentación preparada e incluso avisan de que diez días antes enviarán un último mensaje a las poblaciones y entidades rezagadas para incluirse en la memoria. La previsión de la entidad es presentar formalmente la solicitud entre marzo y abril de este 2026.

A partir de ahí, el Ayuntamiento de Elche deberá incorporar su parte del expediente, especialmente los datos turísticos, cifras de asistentes a desfiles y espectáculos, y la repercusión económica y social de la fiesta, antes de que el expediente inicie su tramitación ministerial, un proceso que Fernández reconoce que será lento.

Para la elaboración del dosier se ha constituido una comisión dentro de la junta directiva, en la que cada miembro se encarga de un apartado específico. Hay historiadores, festeros con trayectoria, personas vinculadas al mundo de la música festera,y todas las aportaciones se terminarán fusionando.

El presidente de los Moros y Cristianos de Elche, Julián Fernández, presenta junto a la edil Inma Mora los actos por el Mig Any / INFORMACIÓN

Museo

Paralelamente, los Moros y Cristianos siguen evaluando cómo reabrirán el "Museo del Huevo" en el Parque Municipal. Las instalaciones cedidas por el Ayuntamiento se inauguraron a principios de diciembre y estuvieron sólo activas un mes ya que eran festeros voluntarios los que, por turnos, hacían de conserjes para asegurar la apertura de las instalaciones por las que pasaron en ese pequeño espacio de tiempo más de 7.300 personas.

Ahora bien, por el momento hay dos cuestiones que dificultan la puesta en marcha del espacio expositivo. Por un lado el portón de entrada del edificio necesita un arreglo porque resulta complicado abrir, y todo apunta a que por el peso podrían haberse deteriorado las bisagras. La edil de Festejos, Inma Mora, confirmó que este será el primer paso que deberá solventarse por parte de las brigadas municipales.

El siguiente punto será resolver el problema de personal. El acuerdo al que llegó el bipartito de PP y Vox con la asociación festera sería ampliar el convenio anual ordinario (sin contar con el incremento de 60.000 euros excepcional del año pasado para asumir la musealización) para que fuera la propia entidad la que asumiese la contratación de un profesional que abra y cierre las instalaciones durante las visitas.

Así es el nuevo Museo de Moros y Cristianos de Elche ubicado en el Parque Municipal / Áxel Álvarez

10.000 euros

Ahora bien, la cuantía que contempla el Ayuntamiento sería de unos 10.000 euros. A expensas de firmarse el convenio, desde la asociación festera ya adelantan que con esa cantidad sería inviable contar con un conserje que asegure que el espacio pueda abrir con un horario estable y similar al de resto de museos municipales, con lo cuál siguen estudiando la fórmula para que la infraestructura no se quede cerrada después del esfuerzo que se ha hecho sobre ella en estos meses. El propósito del colectivo, eso sí, es que las instalaciones puedan abrir con motivo del medio año festero.

Actos

En cuanto a los actos por el ecuador festero, arrancarán este domingo con el concierto de música festera en el Gran Teatro a cargo del Cercle Musical Primitiva d’Albaida, y como novedad habrá dos directores: el titular en la primera parte y un monográfico de Saúl Gómez.

El jueves 5 de febrero se dará a conocer en la Sala Masónica de la Calahorra el cartel anunciador de las fiestas de agosto de entre los trabajos de seis diseñadores gráficos y se entregarán los premios del concurso de fotografía y dibujo infantil, donde se han presentado 78 imágenes de ocho fotógrafos y 400 obras infantiles, respectivamente.

El viernes 6 de febrero será la representación del Bautismo de la Morería del Raval en el Gran Teatro a las 20.30 horas, con entrada gratuita. El sábado 7 por la mañana se han programado actividades infantiles en el cuartelillo festero ubicado en el parking de Candalix, junto con la entrega de alimentos de la campaña solidaria a la Fundación Conciénciate.

Noticias relacionadas

Ese mismo sábado por la tarde se celebrará la tradicional Entraeta con el horario habitual mientras que el domingo, 8 de febrero, será el almuerzo festero en la Plaza del Raval a las 10.30 horas, la entrega de premios de los campeonatos y el tradicional pasacalles, que culminará en la Plaza del Congreso Eucarístico, seguido del acto de Exaltación a los Cargos Festeros y un castillo de fuegos artificiales como colofón.