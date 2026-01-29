Santa Pola implanta parkings públicos inteligentes que miden la ocupación con sensores

Una de las situaciones que puede sacar de quicio a cualquier conductor es en el momento en el que llega a su destino y no encuentra ni una plaza libre donde aparcar en la vía pública, y más si se trata de verano en una zona costera donde la población llega a quintuplicarse como ocurre en Santa Pola.

Para evitar esos quebraderos de cabeza el Ayuntamiento de la villa marinera ha dado con la que espera ser una solución efectiva. Todo a través de la implantación de una tecnología aliada con el usuario, quien sabrá de antemano qué nivel de ocupación tienen algunos parkings públicos al aire libre.

Para dar luz verde a este sistema inteligente se han dedicado 96.800 euros que provienen de fondos europeos a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD). El Ayuntamiento traslada que estas mejoras van a llegar a tres zonas clave: el parking Mercadillo Viguetas (en la zona del mercadillo, entre la carretera Elche-Santa Pola y la Avenida de Albacete); al parking de la calle Sevilla con Juan Sebastián Elcano así como la zona de estacionamiento entre los institutos.

Circuito cerrado

Ya advierten desde el equipo de gobierno que según la valoración de los técnicos especializados, este tipo de sistemas está concebido para su instalación en espacios de circuito cerrado, no resultando adecuado para su uso en vías o calles abiertas al tráfico.

Innovación

Digamos que este proyecto forma parte de una línea estratégica en la que la Administración local viene trabajando desde hace más de seis años, alineada con la planificación estatal y autonómica y con iniciativas similares que se están desarrollando en otros destinos turísticos como Alcoi, por ejemplo, donde hace años también se puso en marcha un proyecto parecido.

Equipos

En cuanto al funcionamiento, será mediante sensorización. Es decir, cuando los visitantes lleguen a la localidad podrán conocer la disponibilidad de plazas libres en los diferentes parkings públicos del destino, favoreciendo la satisfacción del usuario, reduciendo la presión medioambiental y emisiones que se ejerce debido al tiempo empleado en la búsqueda de aparcamiento y mejorando la imagen del destino.

Una de las cámaras y un panel que informa sobre la ocupación de los parkings en Santa Pola / INFORMACIÓN

La actuación también incluye la mejora de la señalización de las zonas de aparcamiento, que hasta ahora no se encontraban correctamente ordenadas.

La instalación de nodos de aparcamiento inteligentes (que incluyen sensores en plazas PMR y cámaras de conteo para plazas estándar) permite conocer en tiempo real los niveles de ocupación de cada parking intervenido, los momentos de mayor afluencia, dependiendo de la zona o la época, entre otros aspectos que repercuten directamente en una gestión más optimizada y eficiente.

En este sentido, con los datos obtenidos se puede dirigir el tráfico rodado hacia otros puntos del municipio con menor presión, así como aplicar otras medidas de seguridad y planificación.

Asimismo, ya exponen a nivel municipal que la implantación del parking inteligente en Viguetas no afectará en ningún caso al desarrollo de los mercadillos, que seguirán teniendo lugar los lunes y sábados, sin modificaciones en su ubicación ni en su funcionamiento.

Noticias relacionadas

Sin coste

Desde el equipo de gobierno trasladan que el futuro de las ciudades viene marcado por este tipo de actuaciones e innovaciones para mejorar la imagen del municipio, incidiendo en que la medida será a coste cero para el ciudadano. Por otro lado, entienden que este tipo de soluciones también fomentan una gestión más eficiente de los recursos y refuerzan la posición de Santa Pola como un referente en innovación y Destino Turístico Inteligente.