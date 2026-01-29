La Policía Local de Elche dará un salto en digitalización para ser más rápida ante emergencias

La Jefatura de la Policía Local de Elche modernizará su sala de control para mejorar la monitorización ante emergencias. La junta de gobierno adjudicó este jueves un contrato de 80.000 euros para el suministro e instalación de equipamiento audiovisual en varias dependencias clave del cuerpo policial, así como en la sala del Consell, con el objetivo de mejorar la gestión de la información y la toma de decisiones en situaciones críticas como emergencias climatológicas, grandes eventos, incidencias de tráfico o situaciones de riesgo.

Todo a través de un sistema de videowall, que viene a ser una herramienta tecnológica compuesta por varias pantallas de gran formato que funcionan de manera conjunta como una única superficie de visualización. A diferencia de una pantalla convencional, permite dividir el espacio en múltiples ventanas y adaptar el contenido según las necesidades del momento. En el ámbito de la seguridad y la gestión de emergencias, este tipo de sistemas se ha convertido en un elemento clave para los centros de control, ya que ofrece una visión global y en tiempo real de lo que está ocurriendo en la ciudad.

Esta actuación supondrá un paso adelante en la capacidad operativa de la Policía Local, ya que permitirá centralizar y visualizar múltiples fuentes de información en las denominadas salas críticas de la Jefatura donde se incluirían la Sala de Crisis, la Sala de Reuniones, la Sala de Operaciones y la Sala del Consell del Ayuntamiento. El sistema estará preparado para mostrar simultáneamente imágenes de videovigilancia, mapas urbanos, datos de tráfico, comunicaciones con otros cuerpos de seguridad y conexiones directas con organismos de emergencia, facilitando así una respuesta más rápida, coordinada y eficaz ante cualquier incidencia relevante.

Bajos comerciales

El bipartito de PP y Vox convocó la junta de gobierno sin ofrecer la rueda de prensa posterior a los periodistas, justificando la decisión en que sólo se habían tratado una veintena de puntos en el orden del día, y que una decena de ellos eran expedientes para convertir bajos comerciales en vivienda. Precisamente sobre esta cuestión la portavoz, Inma Mora, indicó que el área de Urbanismo está trabajando en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que abra la puerta al blindaje de zonas comerciales frente a este tipo de conversión de locales cada vez más creciente. Sobre la futura ordenanza, que ya anunció el Ejecutivo local que sería una posibilidad para regular estos usos por enclaves, tendrá que debatirse después del cambio del planeamiento urbanístico.

Clara Campoamor

En otro orden de cosas, en la reunión también se aprobó una ampliación de 15 días más para las obras en Clara Campoamor por petición de la empresa, que alegó que las últimas lluvias habían paralizado las actuaciones en el terreno. Hace dos semanas el edil de Espacios Públicos reconocía esta realidad y apuntaba a finales del próximo mes para que los trabajos estuvieran completados, mientras que ya hay una fecha clara: El 18 de febrero, para cuando el Ayuntamiento confirma que la vía quedará totalmente operativa y abierta al tráfico, aunque todo dependerá de que no surjan nuevos inconvenientes.

La ampliación del plazo responde a la solicitud presentada por la empresa adjudicataria ante los continuos episodios de fuertes lluvias registrados durante el último mes en la zona de obras, que han obligado a paralizar los trabajos en varios momentos.

La intervención en este vial de Carrús, impulsada por el Ayuntamiento en colaboración con Aigües d’Elx, comenzó el pasado mes de noviembre con el objetivo de solucionar de manera definitiva los hundimientos recurrentes que sufría el entorno desde hace más de dos décadas. Las obras se centran en la reurbanización y mejora de la calzada en el tramo comprendido entre el cruce con la calle Francisco Miller Giner y la intersección con la calle Juan Maciá Esclapez, con un trazado recto de 110 metros.

Colector

Uno de los trabajos clave del proyecto ha sido la renovación integral del colector de saneamiento, identificado por los técnicos municipales como una de las principales causas de los socavones que afectaban a la calle. La antigüedad y el deterioro de esta infraestructura subterránea habían provocado durante años grietas en edificios, cortes de suministro y continuas incidencias en la calzada. Durante esta fase, los trabajos se prolongaron más de lo previsto al detectarse tuberías con amianto, lo que obligó a aplicar un plan de seguridad específico.

Superada esta actuación, la obra se encuentra ahora en su recta final, con la colocación de una plancha de hormigón para dar consistencia al terreno y la ejecución de una losa continua diseñada para evitar la reaparición de hundimientos, seguida del reasfaltado de toda la vía. La actuación cuenta con un presupuesto de 373.000 euros y permitirá dotar de una calzada más segura, estable y duradera, mejorando la circulación y el día a día de los vecinos del barrio de Carrús.

Estado actual del tramo problemático de la calle Clara Campoamor en Elche / Áxel Álvarez

Zahorra

Por otra parte, también se ha iniciado el expediente de licitación para adquirir zahorra artificial y áridos destinados a la reparación de viales públicos, solares y parcelas de titularidad pública.

El presupuesto base de licitación asciende a 150.000 euros y el contrato tendrá un plazo de ejecución de dos años, con la posibilidad de dos años de prórroga. Las empresas interesadas dispondrán de un plazo de 30 días para presentar las ofertas.

Semana Santa

La junta también dio luz verde al acuerdo de colaboración con la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades por 108.000 euros, el mismo importe del pasado ejercicio. Desde el equipo de gobierno defendieron el impulso al colectivo amparándose en que la Semana Santa es de gran relevancia dentro del calendario festivo local, no sólo por ser Fiesta de Interés Turístico regional desde 2023, si no también por mantener desde 1997 la procesión del Domingo de Ramos con el reconocimiento de Interés Turístico Internacional.

Deportes

Por último, dentro del área de Deportes, se aprobó el convenio de colaboración con la Fundació de l’Esport Il·licità de la Comunitat Valenciana para el fomento y la promoción de la actividad deportiva en la ciudad. A través de este acuerdo, el Ayuntamiento pretende incrementar la oferta deportiva pública, fomentar la práctica deportiva y saludable entre la población escolar y adulta, y difundir la imagen de Elche mediante eventos, clubes deportivos, congresos, seminarios y otras actividades vinculadas al deporte.

Periodistas croatas

Como curiosidad, la junta de gobierno también acordó exonerar del pago del precio público por la entrada a diversos museos municipales a dos periodistas croatas con motivo de una visita promocional que realizaron a Elche con el fin de introducir para "introducir la ciudad en el mercado internacional", según se desprende del punto en el orden.