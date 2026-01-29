El PSOE carga contra el bipartito de Elche por contestar solo a un 10% de sus peticiones

El bipartito de PP y Vox sólo responde a uno de cada diez peticiones de información que ha solicitado la oposición en los últimos meses. Es la crítica que el PSOE de Elche elevó este jueves ante lo que entienden que es un problema grave de transparencia en el Ayuntamiento.

Ante esta situación la concejala socialista María José Martínez no dudó en calificar al Ejecutivo local como “el más opaco de la historia de Elche”.

300 peticiones

Según Martínez, desde noviembre de 2025 hasta ahora el PSOE ha registrado cerca de 300 peticiones de información a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento, dirigidas a distintas concejalías. Sin embargo, la respuesta del gobierno municipal ha sido hasta la fecha mínima. "Hasta hoy, jueves 29 de enero de 2026, tan sólo hemos recibido 30 contestaciones, lo cual representa apenas un 10%”, lamentó.

Ley

La edil socialista aseguró que esta falta de respuesta supone un incumplimiento tanto de la Ley de Transparencia como del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), aprobado por el propio gobierno de PP y Vox.

Los socialistas manifestaron que se está saltando la normativa al obstaculizarse el derecho de acceso a la información pública, impidiendo que las fuerzas de la oposición puedan fiscalizar sobre asuntos clave para el buen funcionamiento del municipio, "como conocer en qué y cómo gastan nuestros impuestos, saber si atienden las quejas y reclamaciones de la ciudadanía, cómo van los contratos municipales…”, detalló.

Artículo 7

Martínez recordó que el artículo 7 del ROM, en su apartado b, establece que las solicitudes de información debían ser contestadas en un plazo máximo de cinco días, con lo que claramente entienden que el bipartito está incumpliendo su propio ROM.

La concejala también cuestionó los motivos por los que el gobierno no está facilitando la información apelando al propio alcalde, Pablo Ruz, y a su equipo. "¿Tienen algo que ocultar?”, se preguntan desde el principal grupo de la oposición.