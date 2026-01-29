El TSJ ratifica la absolución de una acusada de vaciar las cuentas de la mujer a la que cuidaba en Elche

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado la absolución de una mujer acusada de saquear las cuentas bancarias de la anciana a la que cuidaba en Elche, al desestimar el recurso de apelación interpuesto por la acusación particular, al que se había adherido la Fiscalía. El fallo ratifica íntegramente la sentencia dictada en primera instancia por la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede desplazada en Elche, que ya había considerado no probados los hechos denunciados.

La resolución judicial, fechada este jueves 29 de enero de 2026, concluye que no ha quedado acreditado que la acusada retirara sin consentimiento de la perjudicada un total de 107.668 euros entre los años 2020 y 2021, ni que se apropiara de ese dinero, por lo que descarta la comisión de los delitos de administración desleal agravada, apropiación indebida y estafa que se le atribuían.

Inmueble, en el barrio de Los Palmerales, que acoge la Ciudad de la Justicia en Elche, cuyas obras finalizaron en mayo de 2010. / Antonio Amorós

Falta de prueba de cargo suficiente

El TSJCV respalda de forma expresa la valoración probatoria realizada por el tribunal de instancia y subraya que no existe prueba de cargo bastante para desvirtuar la presunción de inocencia de la acusada. En este sentido, los magistrados señalan que “no concurre prueba de cargo de que dichos movimientos hayan sido realizados por la acusada ni de que la acusada tuviera conocimiento de las claves de acceso a las cuentas bancarias de la denunciante”, descartando así que pudiera demostrarse su participación en los desplazamientos patrimoniales denunciados.

La sentencia recuerda que la acusación particular atribuyó a la cuidadora diversas extracciones en efectivo y pagos con tarjeta, pero incide en que no se aportaron pruebas objetivas, como imágenes de cámaras de seguridad de cajeros, que permitieran identificar quién realizaba realmente esas operaciones. Además, del interrogatorio de la acusada se desprende que su papel se limitaba a acompañar a la anciana al banco, siendo esta última quien efectuaba las disposiciones de dinero.

La anciana gestionaba su propio patrimonio

Otro de los elementos clave del fallo es la constatación de que la perjudicada se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales y administraba personalmente su patrimonio. El tribunal considera acreditado que la anciana tenía acceso directo a sus fianzas, y que utilizaba cuidadores por necesidad de compañía, no por incapacidad para gestionar su economía.

La resolución también recoge que la acusada no prestaba cuidados en exclusividad, ya que a la vivienda acudían otras personas, entre ellas otra cuidadora y un profesional que le ofrecía tratamientos de acupuntura. En la causa constan documentos de pagos salariales a las dos cuidadoras y mensajes de WhatsApp en los que la denunciante ponía fin a la relación con una empresa de cuidados para continuar de forma privada con la acusada y otra trabajadora.

Asimismo, el tribunal da por probado que la anciana realizó compras de mobiliario, electrodomésticos y ropa, efectuó varios viajes y encargó trabajos de pintura en su vivienda, así como que acostumbraba a retirar cantidades elevadas de dinero en efectivo porque le gustaba tenerlo en casa.

Límites del recurso contra una absolución

En su argumentación jurídica, el TSJCV recuerda que el recurso de apelación contra una sentencia absolutoria tiene límites muy estrictos, especialmente cuando se basa en una supuesta incorrecta valoración de la prueba. La Sala subraya que no le corresponde realizar una nueva ponderación de los testimonios ni sustituir el criterio del tribunal que tuvo inmediación directa con las declaraciones.

El fallo, que ya es firme en esta instancia, incide en que solo cabría anular una absolución si se acreditara una falta de racionalidad en la motivación, un apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de pruebas relevantes, circunstancias que, según los magistrados, no concurren en este caso.

Por todo ello, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana desestima íntegramente el recurso de apelación y confirma la absolución de la acusada, al considerar que no ha quedado probado que realizara los movimientos bancarios investigados ni que se apropiara del dinero de la anciana.