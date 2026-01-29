La UMH de Elche defiende que la dieta mediterránea favorece el envejecimiento cerebral saludable

Seguir una dieta mediterránea se asocia con una microbiota intestinal más saludable y con un menor deterioro cognitivo en personas mayores con sobrepeso u obesidad y síndrome metabólico, según un estudio en el que participa la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). La investigación se basa en datos del Estudio PREDIMED-PLUS, una de las mayores cohortes de intervención nutricional realizadas en España, y refuerza el papel de este patrón alimentario como aliado no solo del corazón y el metabolismo, sino también del envejecimiento cerebral saludable.

El trabajo ha sido desarrollado con la participación de la Unidad de Epidemiología de la Nutrición (EPINUT) de la UMH y muestra que las personas con mayor adherencia a la dieta mediterránea presentan una evolución cognitiva más favorable a lo largo del tiempo, coincidiendo con un perfil más beneficioso de bacterias intestinales.

Científicos de la UMH de Elche participantes en el estudio sobre el efecto de la dieta mediterranea en la microbiota / INFORMACIÓN

Alimentación, cerebro y envejecimiento

Los investigadores recuerdan que la función cognitiva engloba capacidades clave como la memoria, la atención, el aprendizaje, el lenguaje o la toma de decisiones, fundamentales para mantener la autonomía en la vida diaria. Con el paso de los años, estas habilidades pueden deteriorarse de forma progresiva y, en algunos casos, derivar en problemas más graves como la demencia.

Identificar los factores del estilo de vida que pueden frenar ese declive es uno de los grandes retos actuales de la investigación en envejecimiento saludable. En este contexto, el equipo científico se planteó comprobar si la dieta mediterránea deja una huella específica en la microbiota intestinal y si esa salud microbiana se relaciona con una evolución cognitiva más lenta.

Seis años de seguimiento en PREDIMED-PLUS

Para responder a esta cuestión, el estudio ha seguido durante seis años a 746 personas de ambos sexos, con una edad media de 65 años y un alto riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y metabólicas, como la diabetes. Todas las personas participantes formaban parte del Estudio PREDIMED-PLUS.

Los resultados indican que quienes seguían con mayor fidelidad el patrón de dieta mediterránea mostraban una microbiota intestinal más favorable y una evolución cognitiva más positiva a lo largo del tiempo, lo que refuerza la relación entre nutrición, salud intestinal y cerebro.

La dieta mediterránea es considerada una de las más saludables del planeta / Pilar Cortés

Una huella microbiana propia

Uno de los aspectos más innovadores del trabajo es la identificación de una huella microbiana característica de la dieta mediterránea. A partir de la combinación de los datos sobre hábitos alimentarios y el análisis de la microbiota intestinal, los investigadores han definido un biomarcador basado en la presencia y abundancia de determinadas bacterias asociadas a este patrón dietético.

Los biomarcadores son señales medibles que permiten identificar procesos normales o patológicos, detectar enfermedades antes de que aparezcan los síntomas, seguir su evolución o evaluar la eficacia de tratamientos. En este caso, la firma microbiana detectada se asocia con un deterioro cognitivo más lento, aportando nuevas claves sobre los mecanismos biológicos que explican los beneficios de la dieta mediterránea para el cerebro.

La microbiota intestinal está compuesta por billones de bacterias implicadas en funciones esenciales como la digestión, la inmunidad o la producción de sustancias que influyen en el organismo. En los últimos años, la ciencia ha puesto el foco en el llamado eje intestino-cerebro, un sistema de comunicación bidireccional mediante el cual los microorganismos intestinales generan compuestos que pueden llegar al cerebro y afectar a su funcionamiento.

El estudio se ha publicado en la revista BMC Medicine y está liderado por profesorado de la Universitat Rovira i Virgili, con la participación de investigadoras e investigadores del consorcio PREDIMED-PLUS, entre ellos el catedrático de la UMH Jesús Vioque, líder del grupo EPINUT, y la investigadora Laura Torres. Este grupo está asociado al Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) y al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) a través de la red CIBERESP.

Según destacan los autores, estos resultados, junto con otros estudios previos del mismo grupo publicados en revistas como MedComm y Microbiome, podrían contribuir en el futuro al diseño de intervenciones nutricionales o microbianas orientadas a promover un envejecimiento cognitivo saludable basado en la dieta.

La investigación ha contado con financiación del Instituto de Salud Carlos III, a través del CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN), y del propio Estudio PREDIMED-PLUS, con cofinanciación europea, además del apoyo de programas nacionales e internacionales de investigación en nutrición y envejecimiento saludable.