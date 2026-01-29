Volem Palmerar eleva la presión sobre el bipartito con el Patronato del Palmeral y el Plan de Uso y Gestión

Volem Palmeral ha cargado duramente contra el bipartito de PP y Vox, ante una situación que califican de “preocupante”, sobre todo porque, apostillan desde el colectivo, “cuando se trata de temas que incumben al Palmeral de Elche, ya sabemos que son necesarias toneladas de paciencia para verlos avanzar y no desesperarse”. Unas declaraciones que llegan después de que el martes se hiciera público, como publicó este periódico, que, cuatro años después de la aprobación de la Ley 6/2021 de la Generalitat Valenciana de Protección y Promoción del Palmeral de Elche, del Plan Especial de Protección no se ha sabido nada mientras que el Plan de Uso y Gestión vuelve a la casilla de salida. Todo después de que el contrato de asistencia técnica de redacción de este último documento se haya quedado desierto pese al intento del equipo de gobierno de adjudicarlo a través del Sistema Dinámico Adquisición (SDA), con un presupuesto base de licitación de 57.851 euros, a lo que habría que sumar el 21% de IVA. También piden que se convoque el Patronato.

Poda de palmeras en Elche. / Áxel Álvarez

Preocupante

“Desde Volem Palmeral, de nuevo, vemos desfallecer nuestra esperanza, alentada por la licitación hace unos meses de ese importante documento”, señalaron desde la organización. “Nos parece muy preocupante la situación. Hace ya más de cuatro años desde que se aprobó en 2021 la nueva Ley del Palmeral y 25 años desde su declaración como Patrimonio de la Humanidad, y aún no existe ningún documento que establezca las directrices para la gestión y el uso sostenible de nuestro Palmeral”, apostillaron.

Imagen clásica de Elche con el Palmeral, la basílica de Santa María y el Palacio de Altamira. / Información

Estupefactos

Los representantes de la entidad dijeron estar “estupefactos ante el desinterés manifiesto o falta de eficacia que, desde hace demasiados años, vienen teniendo los distintos equipos de gobierno municipales para aprobar también un Plan Especial de Protección de un bien que tiene la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC) en la legislación autonómica y nacional”. Al respecto, pusieron el acento en que la ausencia de estos documentos, unido al hecho de que, ante ello, “tampoco se han podido desarrollar otros instrumentos como el plan de salvaguarda, investigación y difusión, o el Catálogo de Protecciones, crea indefensión en la protección del Palmeral”.

Patronato y Junta Gestora

Es más, desde Volem Palmeral denunciaron la “lentitud extraordinaria” a la hora de poner en marcha los instrumentos que la propia legislación de 2021 determina para su desarrollo, a lo que añadieron “la infrautilización del Patronato del Palmeral, que ni tiene presupuesto ni personal, y no se reúne desde 2023, cuando se constituyó”. También hablaron de “una actuación manifiestamente mejorable en la mejora de los huertos y sistemas de regadío, con falta de personal e insuficiencia de presupuesto”. Eso mismo, les llevó a sentenciar que “la situación del Palmeral es muy preocupante por muchas declaraciones a favor que se hagan”, e instaron al Ejecutivo local a volver a sacar a licitación, a la mayor brevedad posible, el contrato de asistencia técnica de redacción del Plan de Uso y Gestión, con una mayor dotación económica para hacerlo atractivo a las empresas, o incluso que los servicios técnicos municipales se hagan cargo de elaborar el documento con “la máxima participación ciudadana y que, desde aquí, Volem Palmeral ofrece al Ayuntamiento”. También pidieron que se reúna el Patronato del Palmeral y que se convoque a su Junta Gestora, para analizar la situación creada y buscar soluciones inmediatas.