Las averías vuelven a cronificarse en la estación de tren de Elche Parque

Los problemas de accesibilidad y puntualidad han vuelto a convertirse en una constante en la estación de tren de Elche Parque, próxima a la Universidad Miguel Hernández y a la estación de autobuses. Usuarios habituales del servicio de Cercanías denuncian que las escaleras mecánicas llevan semanas fuera de servicio, con tramos vallados y precintados, mientras los trenes acumulan retrasos de hasta media hora, una situación que, aseguran, se repite desde hace al menos dos años sin una solución definitiva.

“Desde hace dos años, cada dos por tres está averiada la escalera. Si no es el tramo de abajo, es el de arriba”, explica uno de los viajeros afectados, que utiliza el tren a diario para desplazarse a Alicante por motivos laborales. Según relata, en estos momentos “el primer tramo está con valla, la mediana precintada y el segundo tramo también, supuestamente en mantenimiento”, aunque asegura que “los días que yo estoy cogiendo el tren no he visto allí a nadie haciendo nada”.

Dos años de incidencias sin solución estable

La situación no es nueva. Las averías recurrentes en las escaleras mecánicas y ascensores de Elche Parque han sido motivo de numerosas quejas vecinales y de varias informaciones publicadas en los últimos años. En febrero de 2024, este diario recogía el malestar por la enésima avería de la denominada por los propios usuarios como la escalera mecánica “maldita”, apenas semanas después de haber sido reparada.

“Llevo dos años cogiendo el tren y está siempre averiado”, insiste el usuario, que subraya que aunque existe un ascensor operativo, “la inmensa mayoría usamos la escalera mecánica y hay gente a la que le cuesta mucho subir a pie”. Personas mayores, viajeros con maletas o con problemas de movilidad se ven obligados a realizar un sobreesfuerzo, algo que consideran impropio de una infraestructura pública de uso diario.

Escalera mecánica cerrada esta semana en la estación de Elche / INFORMACIÓN

Retrasos que afectan a la vida laboral

A la falta de accesibilidad se suma la falta de puntualidad del servicio ferroviario. Los viajeros denuncian retrasos continuos que afectan directamente a quienes trabajan fuera de Elche. “El tren de las 8.15 o 8.20 nunca llega a esa hora. Puede retrasarse 20 o 25 minutos, incluso media hora”, lamenta una afectada, que añade que “si vas justo de tiempo y trabajas en Alicante, no llegas”.

Esta combinación de incidencias genera, según los usuarios, una sensación de abandono y falta de mantenimiento, especialmente en una estación subterránea con un gran desnivel entre el andén y la superficie. “No es de recibo que siempre estemos igual”, resume.

Reacciones puntuales tras la presión política

Los problemas llegaron incluso al ámbito político. En octubre de 2023, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, acudió personalmente a la estación para comprobar el estado de las instalaciones tras recibir numerosas quejas. Aquella visita derivó en una carta al Ministerio de Transportes en la que el regidor calificaba la situación de “inadmisible e irresponsable”.

“Cuando el alcalde reaccionó, Renfe y Adif también reaccionaron”, recuerda un usuario, que advierte de que “si nadie se queja, esto va a estar siempre igual”. A su juicio, las mejoras solo llegan tras una presión institucional directa, pero no se mantienen en el tiempo.

Mientras tanto, los viajeros continúan utilizando una estación en la que las averías se repiten, los carteles informativos brillan por su ausencia en algunos casos y la confianza en el servicio de Cercanías sigue deteriorándose, a la espera de una solución estructural que evite que la historia vuelva a repetirse.