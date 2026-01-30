El sector primario de Elche atrae nuevos cultivos y empresas para abastecer el mercado británico

El Camp d’Elx se está consolidando en los últimos años como un polo de atracción para nuevos cultivos hortícolas y para empresas procedentes de otros países, que encuentran en el campo ilicitano condiciones óptimas de suelo, clima y agua para producir hortalizas y hierbas destinadas principalmente al mercado británico. Así se puso de manifiesto durante la presentación este viernes de la campaña de hortalizas de invierno, organizada por ASAJA Elche en el restaurante Nugolat.

El presidente de ASAJA Elche, Pedro Valero, explicó que, junto a los cultivos tradicionales, “se están haciendo también algunas plantaciones de hierbas”, entre las que citó “cilantro, perejil, hierbabuena”, todas ellas incluidas dentro del grupo de las hortalizas de hoja. “Esto no entra dentro de la evolución clásica, pero sí dentro de la evolución del campo”, señaló.

Empresas extranjeras miran al campo ilicitano

Valero destacó que el Camp d’Elx está despertando el interés de empresas de fuera por su potencial productivo. “Hay gente que viene de empresas extranjeras a trabajar aquí porque ven la potencia que tenemos”, afirmó, al tiempo que detalló que “hay dos o tres firmas de origen hindú, procedentes de Inglaterra, que están produciendo verduras de invierno y también algo de verano”.

Según explicó, estas producciones tienen un destino muy concreto. “Están cultivando aquí para mandar los productos al mercado de Londres, a la colonia hindú”, indicó, un fenómeno que se ha intensificado en los últimos años y que confirma la proyección internacional del campo de Elche.

Presentación de la campaña de hortalizas de invierno del Camp d'Elx, este viernes / Matías Segarra

Tradición e innovación conviven en el Camp d’Elx

En la misma línea, el presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu, subrayó que el campo ilicitano “trabaja desde la tradición mirando a la innovación”, y puso como ejemplo precisamente la diversificación de cultivos. “Aquí tenemos como ejemplo una maceta de perejil y esto se está convirtiendo en un cultivo muy interesante”, afirmó.

Andreu señaló que esta evolución responde tanto a la demanda del mercado como a las condiciones naturales del territorio. “Empresas que vienen de fuera lo hacen por las buenas condiciones del suelo y del clima que hay aquí”, apuntó, destacando que estos nuevos productos “se están convirtiendo en muy buenos embajadores del Camp d’Elx en todo el país y fuera de él”.

Un modelo que refuerza la diversificación agraria

La implantación de estos nuevos cultivos supone un refuerzo a la diversificación agraria del Camp d’Elx, tradicionalmente ligado a productos como la alcachofa o el brócoli, pero cada vez más abierto a nichos de mercado especializados. Para ASAJA, esta tendencia demuestra la capacidad de adaptación del agricultor ilicitano y el atractivo de un territorio que combina experiencia agrícola, infraestructuras de riego y un clima favorable.

Preparación del almuerzo en el acto de ASAJA Elche de presentación de la campaña de hortalizas / Matías Segarra

Con esta apertura a nuevos productos y mercados, el campo de Elche amplía su horizonte económico y refuerza su papel como referente agrícola dinámico, capaz de atraer inversión y responder a demandas internacionales sin renunciar a sus raíces productivas.