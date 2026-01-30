El Camp d’Elx incrementa un 7 % su cosecha invernal y roza los 24 millones de kilos

El Camp d’Elx afronta una de sus mejores campañas de hortalizas de invierno tras alcanzar una producción prevista de 24 millones de kilos, lo que supone un incremento del 7 % respecto a la temporada anterior, datos que ha dado a conocer este viernes la entidad agraria ASAJA Elche en su tradicional presentación de la campaña 2025/2026 en el restaurante Nugolat. "El aumento se debe a la combinación de disponibilidad suficiente de agua de riego y un clima especialmente favorable, con lluvias, ambiente húmedo y frío y prácticamente sin heladas, factores que han permitido obtener una cosecha abundante y de alta calidad", remarcaban desde la organización.

El restaurante Nugolat ofreció un sabroso arroz con verduras del Camp d'Elx a los asistentes al acto de ASAJA Elche / Matías Segarra

El acto reunía a agricultores, regantes, miembros de la Corporación municipal y representantes de productos de calidad del campo ilicitano. En el encuentro participaron el presidente de ASAJA Elche, Pedro Valero; el presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu; y el alcalde de Elche, Pablo Ruz, entre otros.

La organización agraria sitúa esta campaña como un punto de inflexión para el campo ilicitano, tanto por el volumen cosechado como por el aumento de la superficie cultivada, que alcanza las 1.500 hectáreas, cien más que el año pasado. Un crecimiento que, según ASAJA, evidencia el esfuerzo del agricultor local por mantener la actividad agraria y responder a la demanda del mercado pese a las dificultades estructurales del sector.

Campaña marcada por el agua y el clima

El presidente de ASAJA Elche, Pedro Valero, explicó que la buena evolución de la campaña responde a “dos factores: tenemos agua suficiente, tanto del Hondo como del trasvase, no hay problemas de agua, y eso es fundamental”. A ello se suma la meteorología: “La temperatura y el clima nos están acompañando, con un clima frío, que es lo que necesitan estas plantaciones”.

Comparativa entre las campañas anterior y actual de hortalizas del Camp d'Elx / INFORMACIÓN

Valero precisó que durante el invierno “solo han habido dos pequeñas escarchas” y subrayó el efecto positivo de las lluvias. “Ha llovido y eso ha venido muy bien, y la lluvia no ha hecho daño”, indicó, aunque reconoció las complicaciones derivadas del barro. “Hemos estado muchos días con barro y eso entorpece porque no hay que parar de recolectar”, señaló, para concluir que “en total, el balance ha sido positivo”.

ASAJA Elche estima que la producción total de hortalizas de invierno llegará a los 24 millones de kilos, frente a los 22.5 registrados en la campaña 2024/2025, lo que supone un incremento del 6,7 %. Este crecimiento se apoya en la ausencia de heladas reseñables y en unas condiciones climáticas que han favorecido un desarrollo óptimo de los cultivos.

La alcachofa lidera la producción

La alcachofa continúa siendo el cultivo estrella del campo ilicitano. Esta campaña ocupa alrededor de 700 hectáreas y se prevé una producción de 13 millones de kilos, un 8,3 % más que en la temporada anterior. Valero explicó que “el producto principal es la alcachofa” y apuntó a la evolución varietal del cultivo. “Ya se están asentando híbridas que producen más”, afirmó, debido a que “la Blanca de Tudela está teniendo problemas de hongos y de tierra cansada”, aunque matizó que “siguen saliendo alcachofas de muy buena calidad”.

Junto a la alcachofa, las crucíferas —brócoli, coliflor, col y romanesco— registran también un aumento de superficie y producción. Esta campaña alcanzan las 650 hectáreas cultivadas y una producción estimada de 9,5 millones de kilos. Dentro de este grupo, el brócoli sigue siendo el cultivo con mayor crecimiento, impulsado por su elevada demanda en mercados europeos y nacionales.

Las patatas del terreno mantienen cifras similares a las del año pasado, con unas 100 hectáreas y una producción de un millón de kilos. Valero defendió su aspecto como seña de identidad: “Parecen feas, tienen tierra, pero eso es una garantía de que son de aquí”. En cuanto a las habas, se cultivan en unas 50 hectáreas y alcanzan una producción aproximada de 500.000 kilos, destinados principalmente al consumo local y de proximidad.

Tradición, innovación y proyección exterior

El presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu, felicitó a Valero y destacó que la presentación de la campaña “ya empieza a ser un acto tradicional, no solo en el municipio de Elche, sino en la provincia de Alicante”. Andreu subrayó que “el campo de Elche no es donde más hortalizas se producen, pero quizá sí donde más variedad hay”, y valoró el trabajo realizado para “proyectar las cosas buenas que se hacen aquí al resto de la provincia”.

En este sentido, destacó que “se trabaja desde la tradición mirando a la innovación”, poniendo como ejemplo “la alcachofa Blanca de Tudela como tradición” y “la variedad híbrida como innovación, porque es más productiva y tiene una calidad excelente”. También aludió al auge de nuevos cultivos: “Desde aquí podemos tener una maceta de perejil y esto se está convirtiendo en un cultivo muy interesante”.

Andreu resaltó además la llegada de empresas extranjeras atraídas por las condiciones del Camp d’Elx. “Empresas que vienen desde Inglaterra a cultivar aquí por las buenas condiciones del suelo y del clima”, indicó, para añadir que “estos productos son muy buenos embajadores del Camp d’Elx en todo el país”.

Por su parte, Margarita, una de las propietarias del Restaurante Nugolat, mostró su satisfacción por acoger el acto. “Un año más, este acontecimiento tan especial para todos nuestros vecinos del campo”, afirmó, destacando que “esto en pocos sitios se encuentra, y encima tan cerca de la ciudad”. Añadió que espera que “no nos falle ni el agua ni el tiempo” y deseó “de todo corazón que el año siga siendo próspero”.

Algunos de los productos de temporada que el Camp d'Elx está produciendo ahora mismo / Matías Segarra

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, puso el acento en el papel del agua y del sector primario. “Sin campo no hay nada, sin el sector primario no hay nada”, afirmó, recordando que Elche lleva “más de cien años aprovechando las aguas sobrantes del río Segura para regar nuestros campos”. Ruz defendió que “el agua es un elemento esencial” y aseguró que “sin riego, este campo sería un desierto”. Concluyó reafirmando el respaldo municipal: “El Ayuntamiento de Elche está con vosotros”.

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Héctor Díez, exponía en el acto "tres ideas muy claras. En primer lugar y muy importante, defensa a ultranza del trasvase Tajo-Segura. En segundo lugar, apoyo a nuestros agricultores y promoción de nuestros productos. Y, en tercer lugar, exigencia al Gobierno de España y a la Unión Europea que ante la entrada en vigor del Acuerdo Mercosur-Unión Europea se tomen todos los controles para proteger a nuestro campo de la competencia desleal.