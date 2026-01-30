El uso policial de la fuerza, ahora en una formación universitaria pionera en Elche

Que una comisaría se convierta en aula universitaria no es algo habitual, como tampoco que lo haga para divulgar sobre cómo, cuándo y hasta dónde debe usarse la fuerza policial. Esta semana las instalaciones de la Policía Local de Elche han acogido una formación universitaria inédita en España centrada en el grappling policial y militar, una disciplina clave para el control e inmovilización de personas en intervenciones de riesgo.

La iniciativa, impulsada por la Universidad de La Rioja y organizada por Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, se ha estrenado por primera vez en la provincia de Alicante y lo ha hecho con todas las plazas cubiertas. Un total de 60 agentes de distintos cuerpos policiales y procedentes de toda España, desde Cataluña hasta las Islas Canarias, han participado en una microcredencial universitaria que combina entrenamiento físico realista con una sólida base jurídica, psicológica y operativa. La formación se inició este viernes 30 de enero y se completará este sábado.

Más allá de la defensa personal

Lejos de ser un curso de defensa personal al uso, la formación pone el acento en algo que cada vez preocupa más dentro y fuera de los cuerpos de seguridad, como es intervenir con eficacia sin cruzar la línea legal. El programa aborda el uso profesional de la fuerza desde un enfoque pensado para reducir riesgos, evitar lesiones innecesarias y proteger jurídicamente al agente en situaciones de alta tensión.

La microcredencial tiene un valor académico de 1 crédito ECTS, equivalente a 25 horas de formación, y está dirigida no solo a policías, sino también a miembros de las Fuerzas Armadas, seguridad privada, ámbito judicial, criminología y centros penitenciarios. El contenido se estructura en cinco módulos que analizan desde los factores psicológicos del conflicto y el estrés hasta los fundamentos legales del uso de la fuerza y la prevención del abuso de autoridad.

Agentes de diferentes cuerpos policiales durante la celebración de la formación de grappling / INFORMACIÓN

Diversidad

Uno de los elementos más llamativos del curso ha sido la diversidad del equipo docente. En las sesiones han participado magistrados y jueces especializados en uso de la fuerza, así como un fiscal decano, expertos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, profesionales del ámbito militar y privado, así como catedráticos y doctores en psicología del comportamiento.

El formador principal ha sido Otavio Oscar Luz De Paula, referente internacional en grappling policial y militar y director ejecutivo del programa. La dirección académica recae en Eduardo Fonseca Pedrero, catedrático de la Universidad de La Rioja y vicerrector de Política Científica, lo que refuerza el carácter universitario y reglado de la formación.

Diplomas

El curso ofrece además diploma Europass, lo que facilita su reconocimiento en el ámbito europeo y subraya su vocación de continuidad. Desde la organización destacan que esta primera edición ha despertado un notable interés y que no se descarta repetir la experiencia en futuras convocatorias.