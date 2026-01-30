La Devesa School: 50 años formando personas para volar alto

Cincuenta años dan para mucho. Y en La Devesa School, este medio siglo ha sido una historia de crecimiento, innovación y compromiso. Desde sus primeros pasos como un pequeño centro con unas pocas aulas de infantil, hasta convertirse en un colegio internacional de referencia, su directora, Arantxa Armero, hace un balance:

“Hemos evolucionado y aprendido mucho, pero hay algo que no ha cambiado: nuestro propósito de “formar personas para volar alto”. Pertenecer a Grupo Sorolla Educación nos ha permitido mantener siempre ese equilibrio entre la excelencia académica y los valores humanos.”

El valor de las personas

Preguntada por la clave de este recorrido, Arantxa no duda: “El equipo humano. Personas que creen en la educación y que trabajan con ilusión y compromiso cada día”. Ese propósito compartido, asegura, es lo que ha mantenido vivo el proyecto durante este tiempo.

Una educación personalizada y emocional

La Devesa School ha hecho de la personalización su seña de identidad. “Miramos a cada alumno y alumna de forma individual, entendiendo sus necesidades, sus talentos y su ritmo de aprendizaje”, explica.

La Devesa School se apoya en la neuroeducación y en un entorno donde la exigencia convive con el bienestar / .

Este acompañamiento integral —académico, emocional y social— se apoya en la neuroeducación y en un entorno donde la exigencia convive con el bienestar. “Solo cuando un alumno/a se siente bien, aprende mejor”, afirma.

Internacionalización y competencias para el futuro

El centro combina el currículo español con el Cambridge International Programme, una doble vía que “ofrece lo mejor de ambos mundos” y que prepara a los estudiantes para cualquier destino académico o profesional. Además, el aprendizaje de varios idiomas desde edades tempranas refuerza esa mirada global.

La Devesa School atiende las necesidades, los talentos y el ritmo de aprendizaje de cada alumno / .

“Aprender idiomas es abrirse al mundo”, subraya Armero, quien también destaca la importancia de la creatividad, empatía y trabajo en equipo como pilares de la educación.

Mirando al futuro

La directora reconoce que los retos educativos, como la inteligencia artificial o la baja natalidad, son también "oportunidades".

"Nos impulsan a ser más flexibles, más innovadores y a centrarnos en ofrecer una educación cada vez más personalizada. Utilizamos la tecnología como una herramienta, no como un fin. Implementamos programas STEAM y recursos digitales que realmente aportan valor al aprendizaje, siempre desde un uso responsable y reflexivo. La tecnología puede ayudarnos mucho, pero nunca podrá sustituir la empatía, la escucha o la conexión humana. El acompañamiento docente seguirá siendo clave para despertar el pensamiento crítico, la curiosidad y los valores que hacen que cada alumno y alumna sea una persona completa", asegura Arantxa.

Con emoción, Arantxa concluye con un mensaje de gratitud a toda la comunidad educativa: “Gracias a cada alumno y alumna, familias, docentes y personas que han formado parte de esta historia. Celebramos 50 años de educación con sentido, y seguimos mirando al futuro con la misma ilusión del primer día.”

Jornada de Puertas Abiertas

Ubicación

El próximo jueves 19 de febrero, La Devesa School celebra su Kids Open Day. Si quieres asistir y conocer su programa educativo inscríbete en este enlace.