La Devesa School: 50 años formando personas para volar alto
El colegio ilicitano celebra su 50 aniversario consolidando un modelo educativo basado en la personalización, la innovación y los valores humanos
Cincuenta años dan para mucho. Y en La Devesa School, este medio siglo ha sido una historia de crecimiento, innovación y compromiso. Desde sus primeros pasos como un pequeño centro con unas pocas aulas de infantil, hasta convertirse en un colegio internacional de referencia, su directora, Arantxa Armero, hace un balance:
“Hemos evolucionado y aprendido mucho, pero hay algo que no ha cambiado: nuestro propósito de “formar personas para volar alto”. Pertenecer a Grupo Sorolla Educación nos ha permitido mantener siempre ese equilibrio entre la excelencia académica y los valores humanos.”
El valor de las personas
Preguntada por la clave de este recorrido, Arantxa no duda: “El equipo humano. Personas que creen en la educación y que trabajan con ilusión y compromiso cada día”. Ese propósito compartido, asegura, es lo que ha mantenido vivo el proyecto durante este tiempo.
Una educación personalizada y emocional
La Devesa School ha hecho de la personalización su seña de identidad. “Miramos a cada alumno y alumna de forma individual, entendiendo sus necesidades, sus talentos y su ritmo de aprendizaje”, explica.
Este acompañamiento integral —académico, emocional y social— se apoya en la neuroeducación y en un entorno donde la exigencia convive con el bienestar. “Solo cuando un alumno/a se siente bien, aprende mejor”, afirma.
Internacionalización y competencias para el futuro
El centro combina el currículo español con el Cambridge International Programme, una doble vía que “ofrece lo mejor de ambos mundos” y que prepara a los estudiantes para cualquier destino académico o profesional. Además, el aprendizaje de varios idiomas desde edades tempranas refuerza esa mirada global.
“Aprender idiomas es abrirse al mundo”, subraya Armero, quien también destaca la importancia de la creatividad, empatía y trabajo en equipo como pilares de la educación.
Mirando al futuro
La directora reconoce que los retos educativos, como la inteligencia artificial o la baja natalidad, son también "oportunidades".
"Nos impulsan a ser más flexibles, más innovadores y a centrarnos en ofrecer una educación cada vez más personalizada. Utilizamos la tecnología como una herramienta, no como un fin. Implementamos programas STEAM y recursos digitales que realmente aportan valor al aprendizaje, siempre desde un uso responsable y reflexivo. La tecnología puede ayudarnos mucho, pero nunca podrá sustituir la empatía, la escucha o la conexión humana. El acompañamiento docente seguirá siendo clave para despertar el pensamiento crítico, la curiosidad y los valores que hacen que cada alumno y alumna sea una persona completa", asegura Arantxa.
Con emoción, Arantxa concluye con un mensaje de gratitud a toda la comunidad educativa: “Gracias a cada alumno y alumna, familias, docentes y personas que han formado parte de esta historia. Celebramos 50 años de educación con sentido, y seguimos mirando al futuro con la misma ilusión del primer día.”
Jornada de Puertas Abiertas
El próximo jueves 19 de febrero, La Devesa School celebra su Kids Open Day. Si quieres asistir y conocer su programa educativo inscríbete en este enlace.
- Fallece el abogado y exconcejal ilicitano Antonio Martínez Camacho
- La previsión de rachas de viento de más de 100 km/h activa el centro de emergencias en Elche
- Elche ya tiene emplazamiento definitivo para el mercadillo de Plaza de Barcelona, que cambia de nombre
- La ciencia y el arte digital reencarnan a la Dama de Elche
- Empleados de la firma de calzado María Jaén de Elche reclaman 'indemnizaciones dignas' por los despidos
- ¿Qué están quemando en Elche que huele a humo y llegan cenizas hasta Santa Pola?
- El mercadillo de Plaza de Barcelona en Elche cambiará de ubicación la primera semana de febrero y todo apunta a El Toscar
- Susana Martín Gijón en Elche: «A las monjas tendemos a ponerles el hábito y quitarles identidad»