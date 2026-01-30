Elche acogerá por primera vez el Campeonato de España de Natación de Larga Distancia con una ilicitana como candidata al oro

Elche será este sábado el escenario de un evento deportivo de primer nivel, ya que la piscina municipal Esperanza Lag acoge por primera vez el Campeonato de España de Larga Distancia. La competición reunirá a algunos de los mejores especialistas del país y contará con la participación de 12 nadadores valencianos.

Una de las grandes protagonistas será la ilicitana Ángela Martínez (2004 / KZM), que competirá por primera vez en un campeonato nacional de estas características ante su público. La nadadora olímpica parte como una de las principales aspirantes al título en la prueba de los 5.000 metros. Entre sus rivales destaca María de Valdés, medallista mundial de aguas abiertas, que llega a Elche con la intención de revalidar el oro conseguido el pasado año en Oviedo. En aquella edición, Martínez logró el subcampeonato y estableció un nuevo récord autonómico con un tiempo de 57:32.08.

También habrá opciones de podio en categoría infantil femenina con Sofía Bondarenko (2012 / Horadada), que afronta su debut en un nacional de larga distancia en los 3.000 metros. La nadadora alicantina llega con el mejor registro de la fase territorial y después de proclamarse campeona de España alevín en 400 y 800 libre el pasado verano.

En categoría masculina, una de las principales esperanzas de medalla es Álex Barranquero (2010 / Nados). Tras conseguir el bronce el año pasado en los 3.000 metros infantiles, este año da el salto a la categoría junior 1 y competirá por primera vez en los 5.000 metros.

Campeonato de España de Larga Distancia Natación

Otra de las actuaciones a seguir será la de Hugo Navarro (2011 / San Vicente), que participará en los 3.000 metros infantiles después de batir el pasado mes de diciembre la mejor marca nacional de 14 años en los 200 metros libre en piscina corta.

Los nadadores de la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana (FNCV) que competirán en Elche son:

3000 m infantil masculino:

Hugo Navarro (2001), San Vicente

Alejandro Barrachina (2011), Ferca

Marco Barrachina (2011), Ferca

Manuel Martínez (2011), KZM Swimming Team

3000 m infantil:

Sofia Bondarenko (2012), Horadada

Daniela Ibáñez (2011), Ferca

5000 m junior 1:

Álex Barranquero (2010), Nados

5000 m junior 2:

Óscar Delgado (2008), Ferca

5000 m junior 2:

Bàrbara Llodrà (2007), Ferca

5000 m senior:

Joan Chavarría (2005), Delfín

5000 m senior:

Ángela Martínez (2004), KZM Swimming Team

Ariadna Mora (2006), Ferca