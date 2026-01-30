FacoElche marca máximo histórico y roza el techo sin Palacio de Congresos, hoteles llenos y desvíos a la costa

El congreso FacoElche volverá en unos días a poner a Elche en el mapa internacional de la Oftalmología con un nuevo hito: ha rebasado ya los 1.700 inscritos a una semana de su arranque pulverizando su propio techo histórico.

El récord, sin embargo, llega con un aviso que mezcla orgullo y frustración porque el certamen ya no puede crecer mucho más sin arriesgarse a “morir de éxito” como alertó el propio director del encuentro, el doctor Fernando Soler, que este viernes con su habitual tono irónico volvió a reivindicarle al alcalde, Pablo Ruz, que se acelere con el Palacio de Congresos, que permitiría dar el salto de aforo y comodidad que el evento reclama desde hace años.

El mensaje se verbalizó en una de las salas de reuniones del Hospital Vinalopó ya que el salón de actos estaba ocupado por unas jornadas de rehabilitación del departamento de salud. Independientemente del lugar donde se atendió a los periodistas, se evidenció el compromiso de la gerencia del hospital con el encuentro. Ruz, por su parte, puso el foco en la dimensión que trasciende lo sanitario sin enfatizar la necesidad de la futura infraestructura congresual.

Recibimiento de la gerencia del Hospital Vinalopó al director de FacoElche y al alcalde / MATIAS SEGARRA

Si bien, el primer edil defendió que esta reunión científica y divulgativa de cuatro días será la cita económica más relevante de la ciudad, con un impacto “mínimo, pero muy mínimo”, puntualizó, estimado en 2,5 millones de euros. Los organizadores coinciden en apuntar a un retorno superior a los dos millones, con impacto directo en comercio, restauración, hostelería, transporte público y empleo asociado al sector servicios.

"Estirando el chicle"

Eso sí, el crecimiento, sin embargo, se está gestionando “estirando el chicle” del principal escenario del evento, el Hotel Huerto del Cura, sede histórica del congreso. Soler explicó la logística como un "ejercicio de filigrana" constante: “Esto es cuadrar todos los platos”, comparó, antes de detallar que el auditorio central se monta con alrededor de 890 sillas y que, aun así, siempre hay asistentes al fondo de pie.

Para el director, el congreso es asumible cuando apenas haya unas decenas de especialistas sin su sitio, pero señaló que sería “un desastre” si se multiplicara el número de asistentes sin localidades, con lo cuál el trabajo cada año está en no sobrepasar la frontera entre un congreso lleno y uno desbordado. En ese punto Soler planteó que en el futuro Palacio habría un auditorio principal de en torno a 1.200 butacas y salas accesorias con lo que el evento “cabría perfecto”.

Hoy, en cambio, el Huerto del Cura se exprime con una programación que incluye hasta 14 “lunching symposium” repartidos entre jueves y viernes, patrocinados por la industria, con ponencias rápidas mientras los asistentes comen un picnic. “Lo estiramos hasta lo indecible”, resumió.

Plazas hoteleras

A la falta de un recinto de mayor capacidad, se suma la segunda problemática: las plazas hoteleras y ahí el alcalde también se sumó llamando a la inversión de promotoras. El congreso no solo atrae médicos; ya que una parte importante de la asistencia la componen profesionales sanitarios no facultativos, ópticos-optometristas, personal técnico, industria y delegados comerciales. El resultado deja una presión de alojamiento que Elche no puede absorber con solvencia, una circunstancia que no es nueva.

Soler relató que, para poder encajar a los congresistas, se recurre a reservas fuera del término municipal y dio el número de que se van a ocupar 150 plazas en Alicante, de la misma manera que también hay a quienes se les han buscado encaje en Santa Pola y pedanías ilicitanas como Torrellano y el Parque Empresarial además de El Altet, donde se reforzó el hospedaje con la reciente apertura del hotel Hampton de la cadena Hilton.

Compartir habitaciones

La organización incluso llega a acuerdos para compartir habitaciones dobles y triples en hoteles de la ciudad, una medida que ilustra hasta qué punto se trabaja al límite. El director del certamen describió que además se da el fenómeno de la “pescadilla que se muerde la cola” porque cuesta atraer congresos medianos porque faltan hoteles y se dificulta que haya más hoteles porque falta movimiento congresual estable.

El doctor manifestó que FacoElche, en ese escenario, se comporta como "una rara avis” por haber sabido crecer mientras la ciudad no acompasa su infraestructura al mismo ritmo. Esta edición, además, que lleva el lema "Las Américas" para tener un guiño con los especialistas americanos fieles al congreso, se ha potenciado que acudan desde el otro continente poniéndoles gratis la cuota de inscripción y se confirma que habrá medio centenar de ponentes extranjeros.

El “hijo pródigo” vuelve

Lejos del listado de peticiones, Fernando Soler también anunció el regreso del Hospital General Universitario de Elche al entorno de FacoElche después de una etapa en la que, según el oftalmólogo, el departamento “le dio la espalda” al certamen. El propio director recordó que este encuentro nació en 1999 vinculado al Hospital General, cuando él era jefe de servicio, y que durante los primeros años los carteles incluían la organización desde ese centro. Tras su salida, en cambio, llegó un periodo de desconexión.

Una de las ponencias en una de las últimas ediciones de FacoElche / MATIAS SEGARRA

Este viernes, Soler, en tono cariñoso, manifestó que “Vuelve el hijo pródigo”. Y concretó qué el giro significa que la jefatura actual del servicio, ha solicitado la inscripción de todo el personal relacionado (no solo médicos, si no también enfermería, auxiliares, administrativos), lo que para la organización supone un gesto de apertura y normalización. Soler aclaró que la idea es recuperar el espíritu de colaboración entre instituciones sanitarias de la ciudad.

Ruz también celebró el avance señalando que el hecho de que se de la implicación de ambos hospitales refuerza la marca sanitaria que el congreso proyecta fuera. Al margen, la presentación, como es habitual, se celebró en el propio Vinalopó, donde se exhibió sinonía entre todas las partes, para darle peso al papel que juega el departamento gestionado por Ribera Salud en una de las citas estrellas del programa, como son las sesiones de cirugía en directo, que cumplen 15 de las 28 ediciones realizándose en este centro.