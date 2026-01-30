Técnicas punteras desde Elche para evitar que la miopía colapse el sistema sanitario

El debate sobre la progresión de la miopía será una de las claves que se abordarán en el próximo congreso de FacoElche. Un asunto que el director de la cita científica, Fernando Soler, definió en la presentación este viernes como “reto sociosanitario de primer orden”.

El profesional alertó de que hay países de Extremo Oriente en los que el 75% de la población es miope y aunque en España no se ha llegado a ese extremo, es una de las pandemias que se están extendiendo y que hay que atajar. Achacó que la primera causa que está provocando esta afección ocular son los cambios de estilo de vida, como menos actividad al aire libre y más pantallas, que fuerzan la vista de cercanía.

Con ello, el encuentro que se celebrará del 6 al 8 de febrero abordará las estrategias actuales para frenar su progresión, desde colirios a lentes y gafas específicas, y, sobre todo, la pregunta de fondo: cómo evitar que el incremento de miopes, especialmente en población infantil y juvenil, derive en mayor carga asistencial y tensión del sistema sanitario.

Presentación este viernes del congreso FacoElche en el Hospital Vinalopó / MATIAS SEGARRA

En esa línea, participarán invitados internacionales relacionados con el control de miopía, como el oftalmólogo argentino Rafael Iribarren, señalado como referente mundial en esta materia. Además, el programa mantiene su seña de identidad: “lo último de lo último” en innovación aplicada a la cirugía facorrefractiva, con discusión de técnicas, equipos, lentes y dispositivos.

Cirugías en directo

La actividad quirúrgica volverá a ser uno de los grandes atractivos, con once cirugías en directo de cataratas y glaucoma de alta complejidad retransmitidas desde el Hospital Universitario del Vinalopó a la sala central y en streaming. A ello se suman otras doce cirugías “Near Live” de lentes premium: intervenciones ya grabadas que se emiten en formato “falso directo” para agilizar tiempos sin perder el valor docente.

Participantes

Entre los especialistas que participarán en estas sesiones figuran nombres como Elena Barraquer, Gonzalo Bernabeu, Emeterio Orduña, Ricardo Portugal, Enrique Alfonso, Elena Britian, Vanessa Ishikane, Juanita Londoño, Noelia Rubio o el profesor José María Martínez de la Casa, según la documentación del congreso.

En cifras globales, FacoElche contará este año con 168 profesionales ponentes y con el respaldo de 50 empresas colaboradoras, en su mayoría vinculadas a la industria médica y farmacéutica. También se celebrarán cinco cursos propios y especializados, como son FacoJunior, FacoOptom, FacoGlau, FacoGestión y FacoPlast.

Premio Carmen Piera

El congreso entregará además el V Premio “Carmen Piera”, que distingue el pionerismo y la filantropía en Oftalmología. En esta edición el galardón recae en la doctora Pilar Gómez de Liaño, por su dedicación al campo de la estrabología.