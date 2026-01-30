El Mercado Central de Elche se queda libre de fibrocemento y habrá cortes de tráfico para transportarlo

Ni dos ni tres semanas. Finalmente, el fibrocemento ha desaparecido de los 1.400 metros cuadrados de cubiertas y bajantes del Mercado Central de Elche en apenas 11 días, casi una semana y media antes de lo que estimaba el bipartito de PP y Vox, que este viernes celebraba que se haya concluido una de las fases más tediosas y delicadas para proseguir con la rehabilitación integral del zoco comercial. Con lo que todo apunta a que a partir de ahora la obra pueda acelerar.

Desmontaje

Eso sí, el desmontaje de todas las placas con amianto no significa que ya hayan desaparecido del lugar, ya que ahora la adjudicataria tendrá que proceder a cargar todo el material para transportarlo a una planta especializada de este tipo de residuos de Andalucía.

Con lo cual, desde el Consistorio señalaron que estas tareas se desarrollarán el 2, 3 y 4 de febrero, es decir, del próximo lunes al miércoles, lo que implicará que la calle Alfonso XII, a la altura del Puente de Canalejas, permanecerá cortada al tráfico entre las 7 y las 20 horas, debido al cierre total de la calle Major de la Vila durante estas jornadas. Desde el Ejecutivo local explican que ya se ha informado a los vecinos para minimizar al máximo las molestias.

Un especialista evalúa las cubiertas de fibrocemento del Mercado Central de Elche para su retirada / AXEL ALVAREZ

Empresa especializada

A nivel municipal comunicaron que las actuaciones que se iniciaron el pasado 19 de enero por una empresa especializada se han desarrollado conforme a la normativa vigente y bajo estrictas medidas de seguridad, ya que han tenido que seguir un Plan de Trabajo con Riesgo de Amianto aprobado por la autoridad laboral competente, con supervisión técnica permanente y todas las garantías para la protección de vecinos, trabajadores y entorno urbano.