El Instituto de Neurodesarrollo de Elche, a la espera de permisos para iniciar terapias en menores

La Fundación Salud Infantil de Elche está a la espera de un último trámite para iniciar terapias en el nuevo Centro Provincial de Investigación en Neurodesarrollo. Pese a que las obras de la esperada infraestructura de 2,2 millones y financiada por la Diputación finalizaron el pasado noviembre, tras un año y medio de ejecución, el inicio del tratamiento con menores todavía depende de que la Generalitat autorice la actividad sanitaria, imprescindible para poder desplazar a los niños y comenzar la atención directa en las nuevas instalaciones.

El inmueble ya está recepcionado y la estimación que se marcan desde la dirección del centro es que el proceso burocrático se resuelva como máximo en un mes para que esta primavera ya esté operativo.

Administración

Mientras llega la autorización, la fundación ya ha comenzado a utilizar parcialmente el edificio al haberse derivado la parte administrativa, explicó este viernes a este diario la directora de la fundación, Jéssica Piñero, tras la presentación de la exposición acerca de los proyectos de cooperación internacional que tiene la entidad.

En cuanto al nuevo centro, ubicado en Travalón sobre una parcela municipal de 10.000 metros cedida por 75 años, supondrá un salto cualitativo y cuantitativo no sólo para la propia fundación, si no también a nivel científico, teniendo en cuenta que se trata del primer centro de investigación en neurodesarrollo de la ciudad, concebido como un espacio multifuncional que combina investigación científica, atención temprana y formación especializada.

Este primer edificio tiene algo más de 800 metros cuadrados y cuenta con sótano, planta baja y primera, así como una zona ajardinada. El proyecto, si bien, tiene previstos dos inmuebles más que llegarán en siguientes fases.

Laboratorios

La impoluta infraestructura cuenta con cuatro laboratorios, ocho salas de tratamiento, áreas específicas para evaluación temprana y otras estancias que en un futuro incluso podrían funcionar para la formación profesional especializada en neurodesarrollo, oferta que la entidad ha solicitado porque entienden que la infraestructura pueda explotarse para albergar diferentes proyectos.

El nuevo centro refuerza la vertiente investigadora a través de iniciativas como la Cátedra de Investigación en Neurodesarrollo, impulsada hace meses por la propia fundación, la Universidad de Nebrija y la Fundación García Peralta que dotó con 375.000 euros a cinco años. A través de esta línea se están desarrollando protocolos de evaluación temprana en niños con trastorno del espectro autista, utilizando herramientas innovadoras como el análisis del movimiento ocular.

150 niños

En términos asistenciales, el nuevo centro permitirá atender alrededor de 150 niños mensuales, una treintena más que hasta la fecha, gracias a la amplitud del enclave. No obstante, el traslado implicará una reordenación interna de recursos ya que el centro de atención temprana de Altabix, actualmente en régimen de alquiler, se cerrará para trasladarse al nuevo edificio, mientras que otros dispositivos se mantendrán activos. En cuanto al inmueble de la ladera del río Vinalopó seguirá operativo, con atención temprana y la escuela infantil inclusiva en sus plantas, tras las obras de consolidación realizadas por el Ayuntamiento.

"Entre manos"

Paralelamente a este momento de transición institucional, la Fundación Salud Infantil ha cumplido un hito más simbólico,como era estrenarse en el ámbito expositivo y cultural. Por primera vez en su trayectoria, la entidad ha sacado parte de su trabajo fuera del ámbito estrictamente sanitario para compartirlo a través de la fotografía documental.

La exposición ‘Entre manos’, visitable todos los días en la Antigua Capilla de la Orden Tercera hasta el 15 de febrero, ofrece una mirada directa al proyecto de cooperación internacional que la fundación desarrolla en Senegal desde 2018 para ayudar a menores con parálisis cerebral.

La muestra está comisariada a partir del trabajo del fotógrafo Miguel Vizcaíno, que ha acompañado sobre el terreno a los equipos sanitarios y ha documentado tanto la intervención clínica como el contexto humano y familiar que rodea a los menores atendidos. El profesional apuntaba que el principal reto fue huir del dramatismo y apostar por una narrativa visual basada en la dignidad, la fortaleza y la alegría. “Transmitir emoción desde los colores y las sonrisas, reflejar la fuerza de las madres y los niños y acercar esta realidad al público desde una mirada respetuosa y positiva”, señaló.

Moldes para paliar el dolor

La línea de trabajo que siguen en el país africano es muy concreta: Elaboración de asientos de yeso y espuma para niños con parálisis cerebral y alteraciones motoras graves que no pueden sentarse ni andar, y conforme crecen su cuerpo se va deformando.

"Aquí se opera, pero allí una operación cuesta 3.000 euros, lo que equivale al salario de toda una vida”, indica Piñero, que este viernes explicaba a los visitantes lo revitalizantes que son las expediciones que cada seis meses hacen profesionales de la fundación para renovar los moldes conforme el niño crece. “Es artesanía pura”, describe Piñero. En este proyecto participan fisioterapeutas, médicos y psicólogos, apoyados por voluntarios que, aunque no sean sanitarios, colaboran en tareas auxiliares como el pintado o la preparación del material.

Imágenes que abordan la vida de personas en Senegal con problemas motores / MATIAS SEGARRA

Desde el Ayuntamiento, la concejala de Cooperación, Celia Lastra, destacó durante la presentación que la exposición no solo refleja la labor internacional de la fundación, sino que conecta directamente con el trabajo que se realiza en Elche. En ese sentido, subrayó que el conocimiento generado en la ciudad “permite aportar soluciones fuera de España en zonas donde todavía se necesita muchísima ayuda”, situando a la Fundación Salud Infantil como un agente local con proyección global.

La exposición se centra exclusivamente en Senegal, país que se ha convertido en el principal destino de cooperación de la fundación, concretamente en centros de salud y centros de personas con diversidad funcional en Samsam y Dakar.La entidad inició su labor internacional en Nicaragua, pero tuvo que abandonarla por motivos políticos, y han podido intervenir pero en menor medida en otros países como Marruecos, Perú, Chile u Honduras.