Las obras en el Pont del Bimil·lenari de Elche arrancan con los primeros sondeos para determinar la causa de los socavones

Hay obras que, a juzgar por las demoras y los tropezones a los que se han enfrentado, se han ganado por fuerza el calificativo de imposibles. Como en el caso del proyecto de construcción y ejecución de los trabajos de reparación de la calzada de la glorieta del Pont del Bimil·lenari de Elche. Sin embargo, desde el bipartito de PP y Voz aseguran que esta vez el arreglo de esta infraestructura por la que se estima que diariamente pasan en torno a 16.000 vehículos va en serio. Para ello, y como primer paso, se han puesto en marcha otra vez una serie de trabajos técnicos en la rotonda con el objetivo de profundizar en el estudio de las causas que están generando los socavones detectados en la zona y poder definir una solución definitiva que evite problemas futuros, según indican desde el equipo de gobierno. Todo en el marco de un contrato que se adjudicó por casi 2,6 millones de euros el pasado otoño con un plazo de ejecución de seis meses.

El estado que presentaba este viernes el Pont del Bimil·lenari. / Matías Segarra

Dos partes diferenciadas

Los trabajos, en este sentido, se estructuran en torno a dos partes diferenciadas. De un lado, está la investigación del subsuelo de la glorieta, donde se han podido detectar hundimientos. De otro, está la auscultación estructural del propio puente para descartar posibles patologías. Con estos puntos de partida, y por lo que respecta al subsuelo de la rotonda, según informan desde el Ejecutivo local, se están ejecutando cinco sondeos con extracción de testigo para conocer el estado del terreno; y localizar posibles zonas alteradas, humedades anómalas, áreas de baja compacidad o huecos bajo las losas; así como comprobar el plano de apoyo de la cimentación de los cables de la estructura. Estas labores, que corren a cargo de un laboratorio geotécnico, comenzaron el pasado lunes con el primer sondeo.

Operarios este viernes el Pont del Bimil·lenari. / Matías Segarra

Agua subterránea y desplazamientos del terreno

En paralelo, además, se colocará instrumentación de monitorización que permitirá medir la presencia de agua subterránea y detectar desplazamientos del terreno con alta precisión. Las lecturas se realizarán durante un periodo mínimo de seis meses, con el fin de conocer el comportamiento del subsuelo y su posible influencia sobre la glorieta. También se llevarán a cabo tareas de auscultación estructural del puente y la instalación de sensores para detectar posibles deformaciones del tablero, todo conectado a una centralita que permitirá la visualización de los datos en tiempo real. La idea es que el sistema completo de monitorización quede operativo a lo largo del mes de febrero, momento en el que comenzará la recogida continua de datos. No obstante, la monitorización no sólo se mantendrá de forma permanente durante la ejecución de las obras, también después, de manera que el Ayuntamiento pueda tener datos para el control y el mantenimiento de la infraestructura.

Una vista del Pont del Bimil·lenari, desde la ladera del río Vinalopó. / Matías Segarra

Intervención solvente y segura

Estas actuaciones, según el Gobierno local, “tienen como único objetivo garantizar una intervención técnicamente solvente y segura, basada en datos reales y actualizados, que permita resolver de manera definitiva la problemática existente en la glorieta del Pont del Bimil·lenari”. Al respecto, estas mismas fuentes admiten que había estudios anteriores, pero lo que se ha querido es tener un análisis más en profundidad que permita afrontar las obras con todas las garantías.

Operarios este viernes el Pont del Bimil·lenari. / Matías Segarra

Adjudicación en octubre

Los sondeos llegan después de que la junta de gobierno local diera luz verde a principios de octubre a la adjudicación del contrato después de un largo peregrinar en una cuestión que se consideraba “urgente” por “la inseguridad que acarrea para los usuarios que utilizan esta vía de tráfico rodado y peatonal”, aunque, para ello, el equipo de Pablo Ruz se acabara tomando dos años para sacar a licitación la redacción del proyecto de construcción y ejecución de las obras. Después, además, de que el plan quedara desierto en 2023, cuando el Ejecutivo local de PSOE y Compromís lo sacó a concurso por 1,7 millones de euros. Así las cosas, en abril del año pasado el actual Gobierno municipal volvió a hacer un segundo intento incrementando el presupuesto base de licitación en 800.000 euros, hasta llegar a los casi 2,6 millones de euros, con el IVA incluido, con el fin de que fuera más atractivo para las empresas.

Los hundimientos que se podían apreciar este viernes el Pont del Bimil·lenari. / Matías Segarra

Firmas locales

Sin embargo, como informaron desde el equipo de gobierno en su día, en España solo había siete empresas habilitadas para una obra de estas características y ninguna se presentó a la licitación, en buena medida porque nadie era capaz de asegurar al 100 % el origen y la solución. De ahí que, al final, dos mercantiles con cuartel general en Elche, Involucra y Alcudia Servicios y Obras, a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE), y que, precisamente, son las que se encargan de la rehabilitación del Mercado Central junto a Gestaser, acabaran asumiendo el encargo, con un contrato que se formalizó el pasado 3 de diciembre.

Compactación de la calzada

Las dudas en torno al origen y la solución explican también por qué se han acabado haciendo nuevos sondeos para conocer el origen de los problemas a los que se enfrenta la rotonda del Pont del Bimil·lenari de Elche. De hecho, los trabajos también incluían la elaboración del proyecto que complementara el anteproyecto que elaboró en su momento Fhecor Ingenieros, los responsables de la construcción del puente, que, según explicó el concejal de Contratación, José Claudio Guilabert, en aquel entonces, ya no existen como mercantil por lo que no se les podían plantear consultas. En cuanto a los trabajos en sí, se apuntaba a que se centrarían en mejorar el terreno bajo la calzada mediante la implantación de un sistema de micropilotaje que permitiría compactar la calzada y evitar futuros hundimientos, así como reforzar tanto la glorieta que soporta el puente como el talud.