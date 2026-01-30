‘Tarzán, el musical’ llega a Elche en febrero con cantantes, bailarines y números acrobáticos
La representación, que es para toda la familia, tendrá tres pases en el Gran Teatro de Elche
El Gran Teatro de Elche contará en febrero con ‘Tarzán, el musical’. Este musical familiar cuenta con un extenso elenco de actores, cantantes, bailarines y números acrobáticos que te ayudarán a sumergirte en una selva.
La historia está contada desde el Londres vitoriano que conecta con la famosa historia del niño criado por gorilas y su aventura entre animales. Con una gran escenografía, el escenario se llena de energía y emoción para todos los públicos.
Dónde y cuándo comprar las entradas para ‘Tarzán, el musical’ en Elche
Las funciones en el Gran Teatro de Elche tendrán lugar el 14 de febrero, con una función a las 17.00 y otra a las 20.30 horas, y otra el domingo 15 de febrero a las 17.00 horas. Las representaciones tienen una duración de 120 minutos con un descanso.
Las entradas tienen un precio de entre 40 y 50 euros, según la zona del Teatro y se pueden comprar en el siguiente enlace.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece el abogado y exconcejal ilicitano Antonio Martínez Camacho
- La previsión de rachas de viento de más de 100 km/h activa el centro de emergencias en Elche
- Elche ya tiene emplazamiento definitivo para el mercadillo de Plaza de Barcelona, que cambia de nombre
- La ciencia y el arte digital reencarnan a la Dama de Elche
- Empleados de la firma de calzado María Jaén de Elche reclaman 'indemnizaciones dignas' por los despidos
- ¿Qué están quemando en Elche que huele a humo y llegan cenizas hasta Santa Pola?
- El mercadillo de Plaza de Barcelona en Elche cambiará de ubicación la primera semana de febrero y todo apunta a El Toscar
- Susana Martín Gijón en Elche: «A las monjas tendemos a ponerles el hábito y quitarles identidad»