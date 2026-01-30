‘Tarzán, el musical’ llega a Elche en febrero con cantantes, bailarines y números acrobáticos

El Gran Teatro de Elche contará en febrero con ‘Tarzán, el musical’. Este musical familiar cuenta con un extenso elenco de actores, cantantes, bailarines y números acrobáticos que te ayudarán a sumergirte en una selva.

La historia está contada desde el Londres vitoriano que conecta con la famosa historia del niño criado por gorilas y su aventura entre animales. Con una gran escenografía, el escenario se llena de energía y emoción para todos los públicos.

Tarzán, el musical

Dónde y cuándo comprar las entradas para ‘Tarzán, el musical’ en Elche

Las funciones en el Gran Teatro de Elche tendrán lugar el 14 de febrero, con una función a las 17.00 y otra a las 20.30 horas, y otra el domingo 15 de febrero a las 17.00 horas. Las representaciones tienen una duración de 120 minutos con un descanso.

Las entradas tienen un precio de entre 40 y 50 euros, según la zona del Teatro y se pueden comprar en el siguiente enlace.